Церковные и народные праздники, которые отмечают 9 января: Степанов день у православных и Крещение у западных христиан Где в России хранится десница святого Стефана, что можно и нельзя делать в Степанов день, а также как празднуют Крещение католики. 8 января, 21:40 Фото © Artchive.ru

День первомученика Стефана

9 января православная церковь чтит святого Стефана, ставшего первым в истории христианским мучеником. Стефан родился за пределами Святой земли и по рождению был эллинистом. Так называли евреев, воспринявших греческий язык и культуру. Он принял смерть за веру в возрасте 30 лет.

После снисхождения Святого Духа на апостолов, или так называемой Пятидесятницы, количество верующих стало расти в геометрической прогрессии. Апостолы нуждались в помощи и предложили первым христианам выбрать наиболее достойных мужей для подмоги бедным, заботы о сиротах и вдовах. Они-то и были положены апостолами в диаконы (помощники или служители). Стефан не только стал одним из этих помощников, но и за своё усердие и рвение получил звание архидиакона, то есть старшего из них. Постепенно диаконам помимо помощи прихожанам разрешили проповедовать и Слово Божие.

На долю Стефана выпал жребий вести проповеди в Иерусалиме. Он считался настолько искусным проповедником, что с лёгкостью мог обратить в веру многих иудейских спорщиков. По преданию, они подкрепляли свои слова знамениями и чудесами. Зависть фарисеев (ревностных приверженцев иудаизма) заставила их обратиться к синедриону — Высшему еврейскому суду. Сфабриковав дело и найдя ложных свидетелей, Стефана обвинили в оскорблении Бога и Моисея. Однако и перед верховными судьями молодой оратор не растерялся. На примерах он стал разносить в пух и прах не только обвинения, но и историю собственного народа, заявив, что иудеи всегда противились Богу и изводили посланных им пророков. Скорее всего, это и стало причиной смертного приговора, который вынесли разгневанные судьи. Однако христианское учение говорит, что последней каплей, переполнившей чашу терпения синедриона, были слова Стефана о том, что он видит разверзшиеся небеса, где "одесную Бога" стоит "Сын Человеческий".

После этой "дерзости" Стефана повели за город, по дороге закидывая камнями. Его тело оставили на растерзание диким животным. Казнь первомученика положила начало иудейским гонениям на христиан, в результате которых они были вынуждены бежать из Святой земли в разные страны.

На вторую ночь после казни еврейский проповедник Гамалиил, тайно симпатизировавший христианским верованиям, послал своих помощников отыскать тело Стефана. Найденные останки были погребены в имении Гамалиила в пещере недалеко от Иерусалима. Долгое время о мощах святого не вспоминали, но в 415 году они были чудесным образом обретены и перенесены архиепископом Иоанном в Иерусалим, а чуть позже и в Константинополь. Сейчас большая часть останков хранится в стамбульском храме в честь Святого Стефана. Однако часть чудодейственной святыни находится и в России. Десница святого Стефана хранится в Серапионовой палате Троице-Сергиевой лавры.

Степанов день

"Вождение медведя с козой и барабанщиком". Рождественская дореволюционная открытка. Фото © Wikipedia

В старину День святого Стефана называли Степановым. Продолжавшиеся Святки, то есть период между Рождеством и Крещением, в этот день отмечали пряниками и колядками. Последние представляли собой небольшие пирожки из пресного пшеничного теста с разными начинками.

Степанов день считался днём пастухов и лошадей. Первые в этот день искали работу на будущий год. Отсюда и поговорка о том, что "Степанов день пастуха год кормит". Чтобы поиски работы были удачными, пастухи поили лошадей из серебряной посуды или просто бросали серебряную монетку в ведро с водой.

Распространены были в этот день и разные обряды, сохранявшиеся на Руси ещё с дохристианских времён. В этот день в углах огорода вбивали заострённые осиновые колья. Считалось, что они помогут защититься от нечисти, ведь если ведьма на такой кол сядет, то на нём и останется.

Для защиты от нечисти в этот день умывались талой водой. У девушек и вовсе был обряд, по которому они "хоронили печали". Для этого ставили "пагубную чашу", в которую каждая девица сливала принесённую воду. Считалось, что тем самым можно избавиться от грусти, безответной любви и других "печалей".

Что нельзя делать в Степанов день

По сути, этот день был выходным у мужчин. Помимо того что на Святки из-за разгула нечисти им нельзя было ходить в лес на охоту или рыбачить, в Степанов день ещё и запрещалось брать в руки острые предметы. Нарушение запрета грозило полной потерей мужской силы, а потому столярные работы или даже простую рубку дров откладывали на другой день.

Запрещалось в этот день отказывать работникам. Многие работяги в этот день просили увольнительную грамоту или повышения жалованья.

Отказывать нельзя было и просящим. В старину на Святки было принято колядовать, а колядующим в угощениях не отказывали. К попрошайкам на Святки было принято относиться так же, как и к колядующим, чтобы не навлечь на себя беду.

Католическое Крещение

Фото © ТАСС / Jonas Güttler / dpa

В православной традиции Крещение и Богоявление являются двумя названиями одного праздника. Это связано с тем, что православие считает Богоявлением момент явления Господа в своём триедином лике, то есть когда "отверзлось небо и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!" (Лк.3:21–22).

А вот у последователей западной церкви — католиков и протестантов — два праздника разделены. Богоявление они связывают с моментом, когда Мария представила младенца волхвам (или трём царям), принёсшим новорождённому Господу волшебные дары. Крещение же празднуется отдельно — в первое воскресенье после Богоявления.

Считается, что служение Христа и исполнение его предназначения началось именно с Крещения. О нём 30-летний Иисус пришёл просить Иоанна Крестителя в Вифавару — небольшую местность на западном берегу Иордана. Удивлённый первосвященник заявил, что ему бы надо принять крещение от Христа, а не наоборот, на что получил ответ о том, что им надлежит "исполнить всякую правду", то есть наставление Бога-Отца. Крестившись, Иисус ушёл в пустыню, где молился, чтобы подготовиться к исполнению своего божественного предназначения.

В отличие от восточных христиан, где Крещение отмечают с большим размахом, делая купель в виде креста и фактически повторяя обряд крещения, католический праздник отмечается куда скромнее. Как правило, в этот день в костёлах проходит праздничная служба, которой завершается череда рождественских праздников.

Авторы Марк Фернандес