В настоящее время магистральный газ есть в 43 млн домов и квартир по всей стране, а в течение ближайших лет трубы могут провести ещё к 2,5 млн домовладений. До 2025 года планируется вложить в эти цели 800 млрд рублей, а газом получится обеспечить более 3,6 тыс. населённых пунктов. Об этом на совещании у президента Владимира Путина доложил вице-премьер Александр Новак. Газификация оказалась одним из первых рабочих вопросов, на который обратил внимание глава государства на первой рабочей встрече с правительством в новом году.

"Праздники, слава богу, постепенно заканчиваются и, как мы видим, проходят ровно, спокойно. Но жизнь, как известно, продолжается. И на повестке дня у нас сегодня вопрос, который волнует миллионы наших граждан, — это вопрос газификации. Выступит Новак Александр Валентинович, я попросил бы ещё и Турчака Андрея Анатольевича высказаться по этим вопросам, поскольку "Единая Россия" занималась с самого начала этими проблемами", — отметил, открывая совещание, Владимир Путин.

Природный газ сегодня занимает ключевое место в удовлетворении потребностей нашей страны в энергоносителях. На него приходится 53 процента от общего потребления энергоресурсов в нашем топливно-энергетическом балансе. Для сравнения: в Германии это 24%, то есть в два c лишним раза меньше, а в США всего 31 процент. Но в нашей стране с недавнего времени благодаря специально созданной программе заявки на бесплатное подключение участков к газопроводу можно подать оперативно и без лишней волокиты.

"Предусмотрена возможность комплексной подачи заявки, которая даёт возможность не только доведения газа до забора, но и стройку (газопровода) на участке", — сообщил Новак, добавив, что сейчас уже собрано более полумиллиона таких заявок.

Оперативно удалось решить и проблемы тарифов на подключение — они разнились от региона к региону. Но благодаря принятым решениям стоимость удалось снизить, как и сроки заключения договоров.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что программа газификации — один из приоритетов партии. Единороссы не только постоянно контролируют цены на газовое оборудование, но и предложили льготы на его покупку для целой категории граждан.

"Средняя стоимость по стране минимально необходимого оборудования: котла, плиты, счётчика — составляет 94 тысячи рублей. Но понимаем, что для некоторых граждан даже эта сумма неподъёмна. Прежде всего это ветераны ВОВ, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры", — заявил он.

По инициативе "Единой России" и при поддержке правительства в 63 регионах эти категории граждан могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами, рассказал Турчак. А весной этого года подобные льготы получат и жители оставшихся субъектов.

"Работа важная, от этого зависит качество жизни граждан", — констатировал президент и поручил правительству, "Единой России" и общественным организациям внимательно следить за ходом газификации.