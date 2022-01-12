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Больше 90 тысяч за котёл, плиту и счётчик: На совещании у Путина решали, как снизить расходы россиян на проведение газа

В прошлом году президент потребовал бесплатно подводить газ к земельным участкам россиян. Сегодня вице-премьер Александр Новак отчитался о том, сколько граждан уже получили доступ к голубому топливу.

12 января, 15:09
<p>Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства (в режиме видеоконференции) ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67577/photos/67362" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru </a></p>

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства (в режиме видеоконференции) © Kremlin.ru

В настоящее время магистральный газ есть в 43 млн домов и квартир по всей стране, а в течение ближайших лет трубы могут провести ещё к 2,5 млн домовладений. До 2025 года планируется вложить в эти цели 800 млрд рублей, а газом получится обеспечить более 3,6 тыс. населённых пунктов. Об этом на совещании у президента Владимира Путина доложил вице-премьер Александр Новак. Газификация оказалась одним из первых рабочих вопросов, на который обратил внимание глава государства на первой рабочей встрече с правительством в новом году.

"Праздники, слава богу, постепенно заканчиваются и, как мы видим, проходят ровно, спокойно. Но жизнь, как известно, продолжается. И на повестке дня у нас сегодня вопрос, который волнует миллионы наших граждан, — это вопрос газификации. Выступит Новак Александр Валентинович, я попросил бы ещё и Турчака Андрея Анатольевича высказаться по этим вопросам, поскольку "Единая Россия" занималась с самого начала этими проблемами", — отметил, открывая совещание, Владимир Путин.

Природный газ сегодня занимает ключевое место в удовлетворении потребностей нашей страны в энергоносителях. На него приходится 53 процента от общего потребления энергоресурсов в нашем топливно-энергетическом балансе. Для сравнения: в Германии это 24%, то есть в два c лишним раза меньше, а в США всего 31 процент. Но в нашей стране с недавнего времени благодаря специально созданной программе заявки на бесплатное подключение участков к газопроводу можно подать оперативно и без лишней волокиты.

"Предусмотрена возможность комплексной подачи заявки, которая даёт возможность не только доведения газа до забора, но и стройку (газопровода) на участке", — сообщил Новак, добавив, что сейчас уже собрано более полумиллиона таких заявок.

Оперативно удалось решить и проблемы тарифов на подключение — они разнились от региона к региону. Но благодаря принятым решениям стоимость удалось снизить, как и сроки заключения договоров.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что программа газификации — один из приоритетов партии. Единороссы не только постоянно контролируют цены на газовое оборудование, но и предложили льготы на его покупку для целой категории граждан.

"Средняя стоимость по стране минимально необходимого оборудования: котла, плиты, счётчика составляет 94 тысячи рублей. Но понимаем, что для некоторых граждан даже эта сумма неподъёмна. Прежде всего это ветераны ВОВ, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры", — заявил он.

По инициативе "Единой России" и при поддержке правительства в 63 регионах эти категории граждан могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами, рассказал Турчак. А весной этого года подобные льготы получат и жители оставшихся субъектов.

"Работа важная, от этого зависит качество жизни граждан", — констатировал президент и поручил правительству, "Единой России" и общественным организациям внимательно следить за ходом газификации.

Отметим, что на сегодняшний день природным газом газифицировано 78 субъектов Российской Федерации. Уровень газификации населения по итогам 2021 года составляет 72 процента.

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Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев
Марина Калегина
Марина Калегина

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