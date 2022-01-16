Какие заводы и производства появились в Казахстане благодаря русским и Советскому Союзу Оглавление Новые города и освоение земель Первая индустриализация Казахстана Развитие науки Вторая индустриализация: космос и уран Как пустынные степи превратились в экономически развитый регион. 40959 40959 Фото © ТАСС / Петухов Валерий

Средняя Азия вошла в состав России в 1865 году в результате Большой игры Великобритании, которая пыталась пройти из Индии на север якобы для того, чтобы ликвидировать угрозу своим богатым колониям со стороны русских. Никакого деления на государства тогда не было. От каменистых равнин Северного Приаралья до границ Персии, Афганистана и Китая появилась одна административная единица — Туркестанское генерал-губернаторство. Регион был большой и неспокойный, поэтому его всегда возглавляли военные.

Новые города и освоение земель

Основой экономики территорий, на которых появился Казахстан, в XIX веке было скотоводство, садоводство и народные ремёсла. К этому времени Казахское ханство распалось на три части, немногочисленные города пришли в упадок или были разрушены. Исключение составил Шымкент — он сохранился до наших дней.

Чтобы контролировать новые земли, русские построили новые города, первыми из которых стали Яицкий городок (ныне Уральск) и Гурьев (ныне Атырау). Затем появились Петропавловск, Семипалатинск, Акмолинск. В 1854 году был основан город-крепость Верный — центр Семипалатинской области Туркестанской губернии. Он в 1921 году стал Алма-Атой, а спустя шесть лет — столицей Казахской ССР. До этого времени столица АССР находилась в Кзыл-Орде — бывшем городе Перове, основанном на месте крепости Ак-Мечеть.

СССР, Казахская ССР, Алма-Ата, 1 сентября 1977 г. Доктор технических наук, профессор Лашкар Тажибаев ведёт практические занятия со студентами на макете комплексной системы культурного пастбища. Такая система внедрена в производство в совхозе "Берлик" Талды-Курганской области. Фото © ТАСС / Зинин Владимир

Ещё при царе в Верном появился Пушкинский парк, переименованный позже в парк 28 панфиловцев, кинотеатр, первый музей древностей. В общественном, военном и коммерческом собраниях шли спектакли, а в 1890 году было построено и открыто Верненское городское училище.

При царе началось и освоение земель Средней Азии — генерал-губернаторы изрядно вкладывались в строительство оросительных каналов, чтобы позже передать их русским поселенцам. Однако большого распространения поселенческое движение в Средней Азии не получило — земли были скудными, при орошении быстро пропитывались солью, поступавшей из глубины.

Первая индустриализация Казахстана

Ещё при царе в регионе появились первые железные дороги. Одна ветка соединила Новониколаевск (Новосибирск) и Семипалатинск, а перед Первой мировой войной началось строительство Семиреченской ветки от станции Арысь до Верного. В 1927 году большевики начали индустриализацию союзной республики. В первую же пятилетку достроили 1442 километра Турксиба, соединившего Барнаул с Алма-Атой и Ташкентом. Железная дорога прошла по раскалённым пескам, степи и горным хребтам. В её создании принимали участие рабочие из Центральной России, из Украинской ССР и промышленных центров Средней Азии.

Начиная с 1927 года по всему Казахстану поехали геологоразведочные партии, а после разведки стали появляться заводы и электростанции. В самом русском городе — Риддере, — появившемся на востоке республики ещё при Екатерине II, был построен огромный горнодобывающий комплекс — Риддерский ГОК. Здесь добывали и выплавляли свинец, цинк и драгметаллы. Для снабжения производства энергией уже в 1926 году появилась Риддерская ТЭЦ, которую в 1950-х годах сменил каскад лениногорских ГЭС.

Усть-Каменогорск, 10 августа 1982 г. Цех получения титана. Фото © ТАСС / Будневич Иосиф

Ещё один завод по выплавке металлов появился в Карсакбае (ныне Карсакпай), где плавили медь из рудного месторождения Джезказган. До революции здесь по концессии добывали медь французы и англичане. Помимо меди месторождение давало свинец, цинк, молибден и серебро.

Были восстановлены и реорганизованы угольные шахты под Карагандой. Карагандинское месторождение угля по запасам стало третьим в СССР — после Донбасса и Кузбасса. Шахты по добыче угля появились в Саране, Абае и Шахтинске. Уже в 1932 году Казахстан добыл 733,3 тысячи тонн угля, а в 1940 году добыча увеличилась до 6,3 миллиона тонн. В 1947 году под Карагандой работало 26 шахт, два угольных разреза, восемь обогатительных фабрик, четыре ремзавода, трест "Карагандастройуголь" и ещё 14 предприятий.

В Алма-Ате появились обувная и швейные фабрики, консервный завод, табачная фабрика. В Семее построили кожевенно-мясной комбинат. В Талдыкоргане, Жамбыле и Мерке появились сахарные заводы, заводы по производству хлеба, маслозаводы. Так в республике появились лёгкая и пищевая промышленность.

Развитие науки

СССР, Казахская ССР, Алма-Ата, 1 июля 1987 г. Академик, секретарь отделения химико-технологических наук, лауреат Государственной премии республики Б.А. Жубанов со своими учениками С. Кадырбековым и Е. Лях в лаборатории синтеза полимеров. Фото © ТАСС / Будневич Иосиф

Увы, в Казахстане не было специалистов, чтобы осуществить все эти стройки, поэтому Советы бросили клич, и в казахские степи отправилось более полумиллиона русских специалистов. Местное население активно обучали разным специальностям, и к 1940 году в республике появился рабочий класс. Это произошло благодаря развитию науки и открытию учебных заведений. В 1928 году в Алма-Ате открылся пединститут, затем ветеринарно-зоотехнический, сельскохозяйственный, медицинский, горно-металлургический институты и госуниверситет имени Кирова. В 1930-х годах местных студентов активно учили геологии, ботанике, истории, литературе, в 1936 году при Академии наук Казахской СССР была открыта аспирантура.

В 1933 году появился институт животноводства, в 1934 году — институт зернового хозяйства, а затем свои двери для студентов распахнул институт земледелия им. Вильямса. К 1940 году в 12 вузах республики училось уже 10 тысяч студентов, работало 11 научно-исследовательских станций и проектно-технологических организаций. И это не данные "оккупантов", как в последнее время пытались представить русских казахские националисты. Это данные из статей учёного из Нурсултана — профессора Жараса Ермекбаева. В 1940-х годах количество вузов в республике удвоилось: появились институт иностранных языков, технологический институт, женский пединститут и консерватория в Алма-Ате.

Когда современные казахские историки упрекают русских в торопливости индустриализации, они упускают из виду тот факт, что страна готовилась к самой кровопролитной войне в истории человечества — большевикам действительно приходилось спешить. Во многом благодаря этой спешке во время Великой Отечественной войны Казахстан наравне с Сибирью стал базой, тылом для обескровленной войной страны. Сюда было вывезено 300 заводов и фабрик, эвакуировано 20 научных институтов, 15 вузов и техникумов и 400 тысяч женщин и детей. В Алма-Ату эвакуировали восемь военных госпиталей.

Вторая индустриализация: космос и уран

СССР, Казахская ССР, Алма-Ата, 22 апреля 1986 г. Сотрудники электронно-вычислительного комплекса Института астрофизики Академии наук Казахской ССР (слева направо) старший инженер А.И. Круглин, операторы Т.А. Гогуля, Л.Д. Шевелина, научный сотрудник Л.М. Сапаргалиева за обработкой информации по исследованию кометы Галлея. Фото © ТАСС / Попов Геннадий

После войны индустриализация республики продолжилась. С 1955 по 1985 год в Казахстане было основано ещё 43 города, среди которых самыми важными для промышленности стали города Рудный, Актау и Темиртау. Продолжилось расширение производства на Балхашском ГОКе, появились Карагандинский комбинат, Актюбинский завод хромовых соединений, Степногорский горно-химический комбинат, Шымкентский НПЗ. Золотодобывающее предприятие "Казахалтын" выдавало по семь-восемь тонн золота в год.

В 1950-х годах в казахской степи появился первый секретный ракетный полигон, который вскоре стал всемирно известным космодромом Байконур. Кстати, договор на его аренду, за которую казахи каждый год получают по девять миллиардов рублей, заключён вплоть до 2050 года.

Байконур, 1 марта 1995 г. В сборочно-испытательном комплексе во время подготовки к старту очередной ракеты-носителя. Фото © ТАСС / Рубцова Юлия

В 1948 году в Казахстане было открыто первое в республике месторождение урана. Случилось это на пустынном полуострове Мангышлак, где в 1963 году был построен город Шевченко (ныне Актау). Градообразующими предприятиями стали Прикаспийский горно-металлургический комбинат и обогатительный химико-гидрометаллургический завод. А в 1973 году в городе Шевченко был пущен первый в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах.

В 1977 году советские учёные открыли месторождение урана в Ирколе, а через два года крупнейшие урановые залежи обнаружили в Хорасане. И сейчас Казахстан занимает второе место в мире по запасам урановой руды.

Таким образом, зайдя в XIX веке буквально в феодальное и запустевшее государство, СССР оставил Казахстан страной с сильной экономикой и развитой промышленностью. Собственно, именно наследие большевиков позволило элитам страны создать на месте Казахской ССР стабильное государство. Если бы не русские, на месте Казахстана мог бы быть какой-нибудь Белуджистан, где население более-менее сносно жило бы в малочисленных городках, а в сельской местности по-прежнему кочевало по голой степи или возилось бы в угольных "закопушках", в то время как англичане или американцы спокойно вывозили бы золото, медь и уран к себе на родину. Ни тебе школ, ни тебе больниц, ни вузов.

Накануне развала СССР казахи всё это прекрасно понимали, ведь недаром на голосовании 1991 года на вопрос "Нужно ли сохранить СССР как союз суверенных государств?" больше 97% населения Казахской ССР ответили да. Но национальные элиты республики проигнорировали голос народа.

Авторы Майя Новик