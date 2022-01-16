Смерть венценосных: Как умирали Пётр I и Иван Грозный Про жизнь и свершения русских царей вспоминают охотно, но отход в мир иной часто остаётся за кадром. 15 января, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Русская Семёрка, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Иван Грозный — умер за игрой в шахматы в 53 года

Царь Иван Васильевич, который "Казань брал, Астрахань брал", правил дольше всех в российской истории — 50 лет. Хотя реальную, лишённую боярских наместников власть он держал в руках 37 лет. За эти годы царь разгромил давних противников — Казанское и Астраханское ханство, присоединил Сибирь и систематизировал законы. Но в то же время развязал кровавую опричнину и проиграл важную Ливонскую войну. Иван IV Грозный стал не только первым русским царём, но и самым спорным правителем. Такой же спорной стала и смерть монарха. Всё случилось в 1584 году.

По воспоминаниям очевидцев, уже в 50 лет Иван Грозный выглядел древним старцем. Согбенная фигура, редкая бородка, мешки под глазами. Последние годы царь практически не ходил. Его перевозили на носилках. В 1963 году советские археологи вскрыли царскую могилу и выяснили, что кости царя покрывали остеофиты — огромные наросты, которые практически парализовали Ивана IV. Заболевание мог вызвать образ жизни государя, который здоровым не назовёшь: обжорство, регулярное злоупотребление вином и непомерный блуд.

Литография 1903 года (наиболее раннее и достоверное воспроизведение картины). Фото © Wikipedia

Весной 1584 года царь Иоанн внезапно занемог. Ноги и половые органы его распухли. 16 марта царь впал в беспамятство. Однако 18 марта резко поправился. Говорят, ему помогла горячая ванна. Придя в себя, Иван Васильевич сел играть в шахматы со своим приближённым боярином Богданом Бельским. Расставил фигуры на доске, но внезапно пошатнулся, упал и умер, сжимая в руке фигуру короля. Насчёт фигуры короля — скорее всего, красивая легенда.

А вот по поводу причин историки ломают копья. Недоброжелатели Ивана Грозного говорят, что к смерти государя привёл сифилис, что мучил его последние годы. Поклонники Грозного считают, что царя отравили подлые бояре во главе с шахматистом Бельским. Смерть Ивана Грозного привела страну к Смутному времени, которое начнётся через четверть века после его кончины.

Пётр I — умер в страшных мучениях в 52 года

Основатель Российской империи умер относительно молодым, по современным меркам, человеком. Да и по монаршим канонам 18-го века Пётр был царём в полном расцвете сил, к тому же находившимся на пике славы. Всё произошло в 1725 году. За четыре года до этого Россия одолела Швецию в кровопролитной Северной войне и стала в один ряд с сильнейшими государствами мира. Окно в Европу было прорублено, Санкт-Петербург основан, флот построен — казалось, впереди грандиозные цели. Но у смерти свои планы.

Официальной причиной смерти Петра в школьной программе часто называют воспаление лёгких. Мол, император бросился спасать севший на мель бот, долго стоял в холодной воде зимой, оттого и умер. Но простуда была лишь толчком. Пётр I вёл довольно разгульную жизнь: много пил, спал с большим количеством женщин. О контрацепции тогда не знали. Оттого, как считают врачи, у него было несколько венерических заболеваний. Лечили тогда тоже не очень, антибиотиков не было.

И. Н. Никитин. "Пётр I". Фото © Wikipedia

У царя долгие годы развивалось воспаление мочеиспускательного канала и мочевого пузыря. Это вылилось, вероятно, в рак предстательной железы. Кончилось всё трагично — гангреной и агонией, которая длилась 10 дней. Царь умирал в муках, почти не приходя в сознание. Боль была ужасной, и унять её было невозможно. Пётр I умер, не выбрав преемника согласно изданному им же Указу о престолонаследии. Его кончина дала старт российской игре престолов, которая длилась с перерывами половину века.

Авторы Артур Матвеев