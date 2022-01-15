Как Казахское ханство вошло в состав России и на какие русские территории претендуют его потомки Как преобразовался осколок Золотой Орды в отдельное ханство, как вошло в Российскую империю и почему его население называли киргизами, которые теперь считают своими регионы от Волги до Урала. 14 января, 21:40 Стычки уральских казаков с казахами (Public Domain)

На месте современного Казахстана вплоть до XVII века существовал осколок Золотой Орды — Казахское ханство. Ханство вело постоянные войны со своими соседями из Бухары и Джунгарии и к началу XVIII века распалось на жузы — административные единицы, которые появились в конце XVII века при Тауке-хане. Уже в 1731 году Младший жуз признал зависимость от Российской империи. С этого момента его ханы назначались Москвой, а в 1822 году ханство упразднили. К 1865 году вся Средняя Азия стала российской, а главным городом стал Ташкент — там находилось генерал-губернаторство и аппарат чиновников.

Кстати, такого народа, как казахи, тогда не существовало. Территория Казахстана называлась Киргиз-Кайсакской степью, а её население называли киргизами или киргиз-кайсаками. Но зачем русским понадобились пустыни и пески Средней Азии?

Объясачение Средней киргиз-кайсацкой орды. Царский указ, 1824. Public Domain

Большая игра никогда не заканчивается

К продвижению на юг Россию сподвигла Британия, которая взялась активно соперничать с нашей империей в XIX веке. Поговаривали, что в этом был отчасти виноват император Александр II, который, будучи цесаревичем, побывал в Лондоне и завёл там роман с королевой Викторией — тогда прелестной девицей. Роман окончился повелительным окриком из Санкт-Петербурга, и ветреный наследник уехал в Россию. Трудно сказать, возненавидела ли Виктория Россию из-за этой влюблённости или нет, но острые фазы противостояния Британии и России в XIX веке пришлись на годы её правления — она вступила на престол в 1837 году и умерла в 1901-м.

Обострение началось в 1840-х годах, когда англичане стали активно продвигаться из Индии на север. Сначала "зашли" в Афганистан, где потерпели сокрушительное поражение. Из 15 тысяч англичан из Афганистана вернулся лишь один человек. Затем затеяли Крымскую войну, намереваясь занять Крым и юг Малороссии, чтобы осуществить давнюю мечту — проложить трансконтинентальную железную дорогу в Дели. У них был даже разработан проект моста, соединяющего Крым с Таманским полуостровом.

Поль Филиппото. "Атака лёгкой бригады во главе с генералом Аллонвиллем". Атака британской кавалерии под командованием лорда Кардигана на позиции Русской армии во время Балаклавского сражения 25 октября 1854 года в ходе Крымской войны

Когда и это не получилось, британцы снова обострили ситуацию в Средней Азии, их шпионы проникали всё севернее, а предприниматели договаривались с местным населением, стравливали его с русскими, наводняли рынки товарами и захватывали ресурсы, подбираясь всё ближе к Южным границам России.

Допустить, чтобы британцы появились на Урале, Россия не могла. Поэтому в XIX веке сначала участились "географические" экспедиции в Среднюю, Центральную Азию и в Китай, а вслед за разведчиками пришла Русская армия. Существенное сопротивление русским оказали только Кокандское ханство, Бухарский эмират и туркмены, чью крепость Геок-Тепе генерал Скобелев взял после осады. Лишь после того, как русские стали поглядывать на приграничные земли Персии, а город Мерв со всеми жителями добровольно перешёл под протекторат России, англичане поспешили заключить с Россией соглашение о разграничении территорий влияния, оставив Афганистан за собой. Считается, что на этом Большая игра и закончилась. Однако это не так. Прав был Редьярд Киплинг, говоря: "Только когда все умрут — тогда и окончится Большая игра!"

Иллюстрация © "Военная энциклопедия И.Д. Сытина". Том 3 / Public Domain

Безводная степь

Разрозненные жузы не могли оказать русским сопротивления, но вредили иноверцам, чем могли, — например, нанимались проводниками и сбегали. Север Казахстана был почти не заселён, а кайсаки жили на южных, более пригодных для скотоводства территориях. Крупных населённых пунктов в регионе не было, а средневековые крепости лежали в руинах.

Вплоть до 1914 года русские старались "оживить" голодные степи: они строили города, проводили оросительные каналы, открывали школы и училища, раздавали участки земли местному населению и русским поселенцам. Боролись с саранчой, учили местных возделывать землю и увеличивать урожаи. В жизнь "туземцев" почти не вмешивались.

Семья киргизов в начале XX века, Оренбург. Фото Public Domain

Внутренняя политика не всегда была верной, а мусульманская знать часто использовала промахи русских и натравливала на них население. Например, во время Первой мировой войны часть мужского населения Средней Азии Генштаб решил отправить на рытьё окопов. Воспользовавшись тем, что среди киргизов не было проведено никакой информационной подготовки, беки и турецкие шпионы пустили слух, что азиатов бросят на передовую, где их ждёт неминуемая смерть. В результате под Самаркандом вспыхнуло восстание, в городах начались манифестации, и киргизы стали уходить через горы в Китай, причём обратно их уже не пускали, и тысячи киргизских семей во время возвращения домой замёрзли в горах. Понесли потери и русские — сёла поселенцев в окрестностях Иссык-Куля и в Семиречье были разграблены, а население — вырезано.

После Февральской революции 1917 года в самых крупных городах, в том числе и в Верном, появились Советы. А после Октябрьского переворота в Ташкенте началось восстание. Дворец генерал-губернатора был разграблен, а пошатнувшимся положением воспользовались англичане — они вторглись в районы Закаспия и были изгнаны оттуда только отрядами Красной армии.

Калинин М.И. вручает акт на вечное пользование землёй колхозу имени М.И. Калинина Алма-Атинского района. 1938 г. Фото © Getty Images / Universal History Archive / Universal Images Group

"Нарезали" земли от души

Большевикам в наследство от империи достался непростой регион. Уже в 1919 году на севере Казахстана был организован Киргизский край, который через год преобразовали в Киргизскую АССР. Столица Киргизии находилась в Оренбурге. Только в 1925 году большевики догадались вывести из состава АССР степи, издавна заселённые русскими, и Оренбуржье вернулось в РСФСР.

Вместо Киргизской АССР большевики образовали сначала Казакскую АССР со столицей в Кызыл-Орде. Позже столицу перенесли в Верный, названный Алма-Атой. В это же время территория Казакстана неожиданно выросла — к ней прирезали огромные куски Туркестана с запада, а с юга прирезали автономную Каракалпакию. Почему республику назвали Казакстаном? Есть версия, что это было начало политики расказачивания. Новая власть надеялась стереть из памяти русских донцов, терцев, забайкальцев. Именно ради этого азиатской республике и пытались отдать центр казачества — Оренбург. Только в 1936 году название заменили на Казахскую Советскую Социалистическую Республику. Так на карте появился Казахстан, а его население стали называть казахами.

В этом новом государстве осталась часть территорий Сибирского казачьего войска: Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск; земли семиреченских казаков, центром которых был город Верный.

Петропавловск, Казахстан. Фото © Getty Images / API / Gamma-Rapho

Более того, казахам были отданы земли ногайцев на реке Яик (ныне Урал), ещё в XVII веке заселённые русскими. Казахам позволило там поселиться российское правительство, так как русским степь была не нужна — они селились вдоль рек. На территории Казахстана оказались основанный казаками город Уральск и окружившие его сёла: Погодаево, Перемётное, Дарьевское, Фёдоровка. И теперь казахи политкорректно не упоминают даже год основания этих сёл.

Виды Алма-Аты в 60-х годах СССР. Казахская ССР. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

От Урала до Волги

Казалось бы, это русские должны претендовать на земли Казахстана. Ан нет! Казахские националисты активно продолжают внедрять в умы земляков идею о том, что неплохо было бы занять русские земли от реки Урал до Волги на том основании, что там живёт много казахов.

Помимо этого, помня о подарке большевиков, националисты претендуют на Оренбуржье и Сибирь — Томскую, Омскую и Тюменскую области. Вы думаете, это всё? Отнюдь. Ещё в 1987 году срочники из Казахстана, служившие в Иркутске, продвигали идею о том, что Казахстану должны принадлежать все земли от Алма-Аты до Байкала. Делалось это на основании того, что-де Прибайкалье в XIII веке входило в улус Джучи — административную единицу, которой управлял сын Чингисхана Джучи хан, назначенный наместником. Позже его улус вошёл в историю под названием Золотой Орды. Это действительно было огромное образование, занимавшее часть Средней Азии и на востоке доходившее до рек Томь и Чулым. Точные границы его неизвестны. Править улусом хан Джучи был назначен после того, как, по монгольскому сказанию, "завоевал лесных людей и киргизов". Его гробница находится в горах Улытау под Карагандой. Правда, похоронен сын Чингисхана почему-то по мусульманской традиции — в мавзолее. Вряд ли Чингисхан позволил бы сыну изменить вере монголов — тенгризму.

В XIX веке на территории Казахстана жили представители знати, ведущие свой род от Чингизидов. Однако же претендовать на чужие земли только потому, что их владелец завоевал твои, крайне нелепо. А кроме того, на этих землях живут другие народы, которые могут не согласиться с претензиями казахских мечтателей. По северу Сибири — ханты и манси, по югу — алтайские племена, тувинцы, хакасы, шорцы, оленеводы тофы и сайоты, буряты — северные монголы. Все они веками живут на своей земле и вряд ли согласятся её отдать кому бы то ни было. Впрочем, сейчас Казахстану не до претензий — не потерять бы то, что имеешь. И таки да — Большая игра никогда не заканчивается.

Авторы Майя Новик