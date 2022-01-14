Почему премьера Марвел "King’s man: Начало" стала несмешной пародией на Первую мировую Как создатели франшизы Kingsman изобразили главных "злодеев" той эпохи — Мату Хари, Гаврило Принципа и Григория Распутина — супергероями старшего поколения, кажется, немного прояснив историческую тайну убийства русского старца, которого после смерти выкапывали из могилы, чтобы сжечь. 14 января, 15:25 Кадр из фильма © "King’s man: Начало" / Мэттью Вон / Карл Гайдусек / Kinopoisk.ru

В российский прокат вышел комедийный боевик "King’s man: Начало". Это приквел популярной пародийной франшизы о джентльменах-супершпионах, созданной британским режиссёром Мэттью Воном по мотивам комиксов Marvel "Секретная служба". В своё время эта история — во многом за счёт английского юмора и актёрского обаяния Колина Фёрта — стала очень популярной. В этот раз объектом для шуток стал период Первой мировой войны. Ведь именно тогда и было основано вымышленное агентство Kingsman, расположенное в ателье по пошиву одежды.

Понятно, что пародии на военные фильмы и историческая сатира — дело неблагодарное. Вспомним хотя бы, сколько копий было сломано по поводу картины Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина". Этот фильм так и не вышел в российский прокат, вызвав возмущение части общественности. К счастью для "King’s man: Начало", защитников Григория Распутина в стране оказалось гораздо меньше и фильм без проблем получил прокатное удостоверение. Да и Первая мировая в нашей стране традиционно была на втором плане после Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.

По сюжету картины английский аристократ Орландо (Ральф Файнс) и его сын Конрад (Харрис Дикенсон) противостоят могущественной террористической организации, членами которой являются реальные исторические персонажи. Это сербский националист Гаврило Принцип, легендарная шпионка Мата Хари, австрийский мистик и ясновидящий Эрик Ян Хануссен, русский провидец Григорий Распутин, а также непонятно каким образом затесавшийся в эту компанию промышленник Альфред Дюпон (дело в том, что он умер задолго до описываемых в фильме событий).

Кадр из фильма © "King’s man: Начало" / Мэттью Вон / Карл Гайдусек / Kinopoisk.ru

Сохраняется в фильме и примерная последовательность исторических событий Первой мировой войны. Столкновение интересов трёх крупных держав и их монархов — Георга V, Вильгельма II и Николая II (всех их играет популярный английский актёр Том Холландер) — приводит к началу конфликта, поводом к которому стало убийство эрцгерцога Фердинанда террористом Принципом. Распутин, неплохо сыгранный валлийским актёром и музыкантом Рисом Ивансом, в это время пытается вывести из войны Россию, манипулируя императором Николаем II и его супругой Александрой Фёдоровной. А Мата Хари (Валери Пахнер), в свою очередь, соблазняет американского президента Вудро Вильсона (Иан Келли), мешая Соединённым Штатам выступить на стороне Антанты.

Кадр из фильма © "King’s man: Начало" / Мэттью Вон / Карл Гайдусек / Kinopoisk.ru

Главная же проблема нового фильма в том, что сюжет настолько запутанный и перенасыщенный как реально существовавшими, так и выдуманными персонажами, что следить за происходящими событиями очень сложно. К тому же здесь туалетного уровня юмор вроде облизывающего раны главного героя Григория Распутина соседствует с действительно трагическими моментами, например стихами британского поэта Уилфреда Оуэна — одного из символов Первой мировой. Ну а сцена после титров, в которой Хануссен (Даниэль Брюль) знакомит Ленина с Адольфом Гитлером, и вовсе превращает картину в фарс.

По мнению критиков, "King’s man: Начало" стал самым неудачным фильмом франшизы. При всём восхищении Ральфом Файнсом, его харизмой и боевой подготовкой они всё же отмечают, что британский актёр заслуживает лучшего фильма, чем этот. Зрители же, напротив, оценили новую работу Вона. Некоторые даже назвали его лучшим фильмом франшизы, особо отметив превосходный сюжет и хорошую актёрскую игру.

В любом случае на фоне постпраздничного затишья в российских кинотеатрах комедийный боевик имеет все шансы возглавить отечественный прокат. По предварительным данным, только за первый день он уже собрал 22 млн рублей. Это даёт ему возможность по итогам уик-энда рассчитывать на сумму около 150 млн рублей, однако стоит отметить, что это самый слабый старт франшизы.

Авторы Сергей Изотов