Под подозрением сын бывшего вице-премьера Дагестана: Суд вернулся к делу о загадочной смерти в МГИМО студентки из Казахстана В Измайловском суде Москвы начинается повторное рассмотрение скандального дела о гибели 21-летней Томирис Байсафы. Ранее присяжные оправдали парня Томирис — Муртузали. Что ему грозит теперь? 18 января, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Instagram / baisafatomiris, nur.kz

— Я не мог этого сделать, потому что любил, — так подозреваемый в убийстве девушки Муртузали обычно отвечает на сложные вопросы о смертельном падении Томирис с четвёртого этажа одного из корпусов МГИМО. Несмотря на то что юноша был последним, кто видел девушку живой и здоровой, а гибели предшествовала их бурная ссора, в июне 2021 года коллегия присяжных Никулинского райсуда Москвы поверила ему и оправдала. Правда, в конце октября суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Сейчас ситуация может принять для молодого человека довольно неприятный поворот: 19 января теперь уже Измайловский суд Москвы планирует начать новые слушания.

Дело на четыре года

Само трагическое происшествие произошло в апреле 2018 года, когда студентка четвертого курса кафедры международных экономических отношений (МГИМО) из Казахстана Томирис Байсафа при странных обстоятельствах выпала из окна. Девушка была экстренно госпитализирована, но врачи не сумели спасти ей жизнь: летальными оказались тяжёлые травмы спины и обильная кровопотеря. Спустя три недели Томирис так и не смогла выйти из комы и умерла.

Перед смертью почти два года Томирис встречалась с ровесником — Муртузали из Дагестана. Оба они были из состоятельных семей. Отношения пары были довольно тяжёлыми: они постоянно ругались и расходились. Молодой человек — единственный, кто находился в аудитории, когда девушка разбилась. По показаниям очевидцев, пара в пустой аудитории на повышенных тонах выясняла между собой отношения. Свидетели также слышали грохот мебели. А потом всё стихло.

Свидетелем падения был всего один человек — сам Муртузали, который во время следствия несколько раз менял свои показания. По весьма подозрительным обстоятельствам записи с камер наблюдения в период падения девушки из окна оказались недоступны.

По одной из версий, Меджидов мог подпереть дверь стулом изнутри. Экспертиза также показала, что Томирис могли толкнуть: девушка упала на асфальт спиной. Но вот другая экспертиза показала, что Томирис при падении ударилась о козырек, что привело к изменению траектории падения.

Муртазали Меджидов справа. Фото © nur.kz, © Instagram / baisafatomiris

Отец и сын Меджидовы

Муртузали был арестован только спустя два года — 29 июня 2020 года. Вначале он был фигурантом дела по статье "Доведение до самоубийства", но после ареста следователи ГСУ СКР переквалифицировали уголовное дело на "Убийство". По первоначальной версии, Муртузали мог избить девушку и потом выкинуть её из окна. Но через какое-то время и следствие, и обвинение начали колебаться. Родственники погибшей Томирис считают, что здесь не обошлось без вмешательства влиятельного отца Муртузали.

Мухтар Меджидов. Фото © Wikipedia

Мухтар Меджидов — бывший первый вице-премьер Республики Дагестан (2009–2013). Этого выходца из даргинского села Урахи называют "одним из основоположников и патриархов банковского дела" республики. Золотой век Меджидова пришёлся на нулевые. После ухода из правительства Меджидов-старший сначала стал председателем совета директоров ООО "Промышленная группа "Кредо групп", а потом переехал в Москву и возглавил совет директоров (наблюдательный совет) АО "Дукс" — предприятия, занимающегося производством вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов. В последнее время Меджидов жил в Москве со своей семьёй в просторной квартире в сталинке на Фрунзенской набережной.

Муртузали всегда был любимчиком бывшего вице-премьера. Тот назвал сына в честь своего отца и хотел для него большого будущего. Говорят, что Муртуз якобы ежемесячно получал от отца по сто тысяч рублей и передвигался по Москве на внедорожнике Toyota Land Cruiser, хотя сам звёзд с неба не хватал и довольно холодно относился к учёбе и карьере.

Интересно, что в том же 2020 году (когда следствие наконец арестовало юношу) Меджидова-старшего обвинили в хищении 108 миллионов рублей у Минобороны. Следствие считает, что в 2012 году, будучи вице-премьером, он якобы убедил сотрудников министерства разместить заказ на аффилированном с ним радиозаводе в Избербаше. Завод должен был поставить три комплекта радиолокационных систем посадки на сумму 135 миллионов рублей. Минобороны перечислило аванс в сумме 108 миллионов рублей, а затем деньги пропали. Спецоперация по задержанию экс-чиновника прошла 11 марта — за три месяца до водворения сына в СИЗО. В декабре 2020-го отца перевели под домашний арест. Суд над ним ещё впереди.

Странное решение присяжных

До самого суда летом 2021 года Меджидов-младший содержался под стражей. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсации, но гражданские иски рассыпались вместе с оправдательным приговором.

Суд над Муртузали Меджидовым. Фото © LIFE

На вопрос, было ли падение девушки из окна аудитории МГИМО, присяжные ответили утвердительно, как и на второй вопрос: доказано ли, что эти действия совершил Меджидов в ходе ссоры с Байсафой. Однако на вопрос о виновности Меджидова в совершении этих действий пять из шести присяжных ответили отрицательно — и юношу освободили прямо в зале Никулинского суда Москвы, что вызвало предсказуемо негативную реакцию общественности.

Присяжные в своём решении опирались на переписку Томирис в "Вотсапе" с самим Муртузали и ближайшей подругой и землячкой Лаурой Омархановой, где девушка якобы прямо говорит о сложных отношениях и желании уйти из жизни.

Почему родители не согласились с решением суда

Родные погибшей, естественно, не согласились с оправдательным приговором, считая, что все доказательства того, что парень мог избить их дочь и толкнуть её вниз, у них на руках. К тому же на кону стояла не только справедливость, но и солидная компенсация, которую требовали мать и отчим Томирис.

В Интернете появились скриншоты сообщений в адрес отца Меджидова, которые якобы писал отчим девушки Дархан Кожабергенов. Тональность переписки — попытка найти компромисс.











Мать погибшей — дизайнер Жанна Ахметова — также рассказала, что её якобы вывели из зала суда, поскольку она не соглашалась с доводами следователя и приводила свои аргументы. После оправдательного приговора Ахметова записала видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело на проректора института, который, по её словам, был знаком с семьёй предполагаемого убийцы девушки и мог способствовать сокрытию преступления.

В середине сентября 2021 года глава СК Александр Бастрыкин дал указание доложить обо всех этапах расследования и установленных обстоятельствах произошедшего, приведших к гибели девушки, и уже осенью Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Муртузали. Дело снова вернулось в суд. Вопрос о повторном избрании меры пресечения Муртузали Меджидову пока не решался. Не исключено, что завтра он снова отправится в тюрьму.

Авторы Станислав Сенькин