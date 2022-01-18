НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Норвежские гандболисты отказались лететь в одном самолёте с игроками сборной России

Обе команды пробились в основную стадию чемпионата Европы, которая начнётся 20 января.

18 января, 11:43

Игроки сборной России по гандболу. Фото © rushandball.ru

Члены сборной Норвегии по гандболу отказались лететь с игроками национальной команды России в одном самолёте во время чемпионата Европы в Словакии, пишет Nettavisen.

Поводом для такого решения стал коронавирус. Издание отмечает, что из Кошице в Братиславу норвежцы поехали на автобусе, тогда как наша сборная отправилась на самолёте. Добавим, что именно в столице Словакии состоится основная часть чемпионата Европы.

Сборная России по гандболу победила Словакию и вышла в основной раунд чемпионата Европы

Сборная России по гандболу победила Словакию и вышла в основной раунд чемпионата Европы

Ранее стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали три игрока сборной России по гандболу Евгений Дземин, Андрей Верещагин и Даниил Шишкарёв.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1