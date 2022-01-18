Норвежские гандболисты отказались лететь в одном самолёте с игроками сборной России
Обе команды пробились в основную стадию чемпионата Европы, которая начнётся 20 января.
Игроки сборной России по гандболу. Фото © rushandball.ru
Члены сборной Норвегии по гандболу отказались лететь с игроками национальной команды России в одном самолёте во время чемпионата Европы в Словакии, пишет Nettavisen.
Поводом для такого решения стал коронавирус. Издание отмечает, что из Кошице в Братиславу норвежцы поехали на автобусе, тогда как наша сборная отправилась на самолёте. Добавим, что именно в столице Словакии состоится основная часть чемпионата Европы.
Ранее стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали три игрока сборной России по гандболу Евгений Дземин, Андрей Верещагин и Даниил Шишкарёв.
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