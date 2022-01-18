Норвежские гандболисты отказались лететь в одном самолёте с игроками сборной России

Члены сборной Норвегии по гандболу отказались лететь с игроками национальной команды России в одном самолёте во время чемпионата Европы в Словакии, пишет Nettavisen.

Поводом для такого решения стал коронавирус. Издание отмечает, что из Кошице в Братиславу норвежцы поехали на автобусе, тогда как наша сборная отправилась на самолёте. Добавим, что именно в столице Словакии состоится основная часть чемпионата Европы.