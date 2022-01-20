Накопительство, одержимость сексом и игромания: 10 новых болезней, которые будут диагностировать в России Начиная с 2022 года в нашей стране смогут ставить такие диагнозы, как игровая зависимость, патологическое накопительство, которые выделены в отдельные заболевания, и даже в случае одержимости сексом человек сможет получить справку. 19 января, 21:40 Фото © Shutterstock

С 2022 года в России начался переход к Международной классификации болезней (МКБ-11), которую ВОЗ представила ещё в 2018 году. Благодаря этому документу специалисты здравоохранения всей планеты имеют общий язык, позволяющий им обмениваться информацией по вопросам здоровья.

Согласно плану Правительства России, переход будет осуществляться в течение трёх лет. На обновление электронной системы госбюджет потратит 200 миллионов рублей. После введения классификации у нас изменятся правила диагностирования. Напомним, МКБ-10 была принята в 1990 году, а предыдущая версия — в 1975-м.

— Эта классификация готовилась давно, существенных изменений она, конечно, не повлечёт. С одной стороны, всё это делается для упрощения, с другой — врачам потребуется переходный период, чтобы начать использовать новые правила, к ней нужно привыкнуть. Эта версия МКБ позволит специалистам подробнее и глубже изучать новые виды заболеваний. Со временем всё придёт к единому знаменателю, — считает психотерапевт Владимир Каторгин.

Игровое расстройство

Девушка играет в компьютерную игру. Фото © RODNAE Productions / Pexels

Основные характеристики: потеря контроля времени и пренебрежение другими сферами жизни из-за возникающей зависимости от видеоигр. Диагностируют во всём мире, когда игры становятся главным занятием для человека, даже если из-за них начинаются семейные или социальные проблемы. Нарколог Игорь Лазарев подчёркивает, что, с одной стороны, выделение онлайн-зависимости удобнее для классификации и постановки диагноза, но с другой — важно избежать и гипердиагностики.

— Если подросток много играет в компьютер, нужно выяснять, во что он играет. Потому что часто в играх молодёжь покупает какие-то предметы, то есть это азарт, бывает, что затягивают развивающие игры. Психиатру нужно во всё это вникнуть. Если это происходит на протяжении 12 месяцев, увеличиваются периоды игры с двух часов до постоянного вовлечения и так далее, можно говорить о болезни, — рассказал Лазарев.

Расстройства вследствие использования синтетических катинонов и МДМА

МКБ-11 выделила из группы диссоциативных расстройств зависимость от появившихся в 2010-х годах солей, запрещённых и отнесённых позднее к так называемым дизайнерским наркотикам. Расстройства, вызванные психоактивными веществами, могут быть связаны с интоксикацией или отменой запрещённых веществ, но интенсивность или длительность симптомов значительно превышают те, которые характерны для интоксикации или отмены указанных веществ.

— Классификация частично упрощает диагнозы, в том числе психиатрические, чтобы их могли ставить и врачи общей практики. Например, упразднили разные типы шизофрении, сведя в один. В наркологию, наоборот, добавили зависимость от синтетических катинонов — солей и мефедрона, получивших распространение в последние 10 лет. Например, в МКБ-10 была только зависимость от психостимуляторов, а их огромное количество. Так же, как и МДМА, — расстройство, возникающее вследствие употребления экстези, — пояснил Игорь Лазарев.

Пролонгированная реакция горя

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Основные характеристики этого заболевания: эмоциональная боль, возникающая после утраты близкого человека, которая сильно влияет на повседневную жизнь, длится не менее полугода и ведёт к нарушениям в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной или других важных сферах жизнедеятельности.

Патологическое накопление

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В этом состоянии человек не может избавиться от ненужных вещей, замусоривая помещение. В предыдущих версиях классификации накопительство относили к обсессивно-компульсивному расстройству, теперь выделено в отдельное заболевание.

Дисфория целостности тела

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Синдром нарушения целостности восприятия собственного тела проявляется постоянным желанием обладать какой-либо физической инвалидностью. Он связан с чувством, что одна или более конечностей тела не являются частью собственного организма.

Компульсивное расстройство сексуального поведения

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Расстройство, при котором человек не справляется c собственными импульсами, связанными c сексуальной активностью. Проблемы в личной и социальной жизни, пренебрежение здоровьем, обязательствами и интересами не могут изменить поведения на протяжении длительного времени, как минимум шести месяцев.

Нарушение формирования пола

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Такой термин пришёл на смену гермафродитизму. Это состояние, при котором у человека нетипичная половая система. Это связано с клинико-биохимическим проявлением несоответствия между генетическим, гонадным и фенотипическим полом.

Гендерное несоответствие

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Согласно новой этике, транссексуализм заменят гендерным несоответствием, которое выбыло из группы психических расстройств и вошло в число состояний, связанных с сексуальным здоровьем. Сделано это под давлением активистов, которые заявляли, что такое положение стигматизирует в обществе и дискриминирует людей, обладающих этими признаками. В то же время современные врачи на Западе не видят в подобном состоянии признаков психического расстройства.

Педофильное расстройство

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Определение педофилии подверглось трансформации. Теперь ей на смену пришло педофильное расстройство. Сохранился диагноз из предыдущей версии классификации: "сексуальное предпочтение детей, мальчиков или девочек, либо обоих, обычно в препубертатном возрасте или в раннем пубертатном возрасте". Однако появились смягчения, МКБ-11 предлагает ставить такой диагноз только в случае попыток человека реализовать свои фантазии. Или если связанный с этим стресс не позволяет ему полноценно жить.

Синдром отмены кофеина

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В новую группу выделено "пагубное употребление кофеина" — психоактивного вещества, которое, по наблюдению учёных, в случае больших доз отрицательно воздействует на мозг. Однако зависимости от кофеина как отдельного заболевания врачи ВОЗ так и не признали.

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Помимо того, изменению подверглись бывшие "психические расстройства и расстройства поведения" — их переименовали в "психические расстройства, расстройства поведения и нарушения нейроразвития". Изменилось описание расстройства аутического спектра (РАС) и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Первое объединили в одну группу, стерев разделение на детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Аспергера и другие, оставив разновидности в зависимости от навыков. А второе — учитывает как неспособность сконцентрироваться, так и гиперактивность.

Авторы Елена Стафеева