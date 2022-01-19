Почему США обвиняют Минск в заговоре с Россией и подготовке ко вторжению Политолог Александр Роджерс — о том, как под разговоры об "агрессивной политике России" США готовят провокацию на Украине. 19 января, 14:32 Военный парад в Киеве, посвящённый Дню независимости Украины. Марш войск НАТО из США на Крещатике. КИЕВ, УКРАИНА — 24 августа 2018 года. Фото © Shutterstock

Запад в очередной раз обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину. В этот раз якобы с территории Белоруссии. Вся эта ситуация напоминает старый анекдот, когда мужчина идёт по улице, а с балкона пятого этажа толстая тётка орёт: "Помогите! Он меня изнасилует! Боюсь!". Мужчина возражает, что он внизу, она вверху — и никакой возможности кого-то изнасиловать у него нет. На что дама говорит: "А я сейчас спущусь". Так и здесь — складывается впечатление, что постоянными повторениями мантр о грядущем российском вторжении Россию провоцируют напасть на Украину.

Совместные учения "Союзная решимость – 2022" будут проходить на территории Белоруссии в феврале в рамках Союзного государства. Такие же, с незначительными вариациями, проводились и год назад, и два, и пять. Ничего экстраординарного в нынешних нет. А вот коллективный Запад как раз сам напал на Украину гибридным образом восемь лет назад, устроив там госпереворот — начиная от подготовки подрывных кадров через грантовые программы USAid и заканчивая финансированием самого переворота и его информационной и дипломатической поддержкой. И теперь превратили Украину в брандер — некий корабль-самоубийцу, начинённый взрывчаткой, и накачивают свой марионеточный режим разнообразным оружием.

На Украине строится военная база НАТО в Очакове. Действуют 14 американских военных биолабораторий, подчиняющихся непосредственно Пентагону. Регулярно проводятся совместные военные учения НАТО. Если Россия и Белоруссия — это части общего Союзного государства, то что забыли американские, канадские, британские и прочие солдаты на Украине — за десятки тысяч километров от дома?

Марионеточному киевскому режиму продают боевые корабли и патрульные катера, бронетранспортёры и противотанковые комплексы, лёгкое стрелковое оружие и бронежилеты, приборы ночного видения и снаряды для пушек. С украинскими солдатами занимаются западные военные инструкторы НАТО, а боевиков-националистов готовят американские разведывательные службы, в том числе натаскивая их на проведение диверсионно-террористической деятельности. А потом эти кадры регулярно ловят как в Крыму, так и на материковой части России при попытках взорвать линии электропередачи, железнодорожное полотно или даже железнодорожный вокзал с людьми внутри.

Вот и сейчас на Украину прибыл канадский спецназ (британская корона традиционно, ещё со времён Первой и Второй мировых войн, рассматривает канадцев и австралийцев как пушечное мясо, которое не жалко), а Министерство обороны Великобритании поставило на Украину партию (просроченных) одноразовых противотанковых гранатомётов NLAW.

Получается, что крики о "российской агрессии" призваны замаскировать собственную военную агрессию блока НАТО. Попытки устроить государственный переворот в других странах должны приравниваться к акту войны, а участники таких попыток должны рассматриваться как пособники агрессоров (со всеми вытекающими последствиями).

Под разговоры об агрессивной политике США вторгались в Афганистан и Ирак. Под аналогичные разговоры об агрессивной политике США и их союзники бомбили, уничтожали и разграбили Ливию, конфисковав со счетов в своих банках свыше 150 миллиардов долларов ливийских финансов. Под притворно возмущённые крики о "российской агрессии" коллективный Запад наращивает своё военное присутствие возле российских границ — в Польше, Прибалтике и на Украине. Пытаясь втянуть в свой военный антироссийский (давайте будем объективными, других целей у существования НАТО просто нет) альянс Финляндию и Швецию.

И теперь под разговоры об "операции под чужим флагом", якобы планируемой Россией, американцы сами готовят большую провокацию в Донбассе, чтобы затем обвинить в ней нашу страну. Монстр с окровавленными клыками, по колено в костях своих жертв рычит: "Смотрите, какие злые эти русские".

Авторы Александр Роджерс