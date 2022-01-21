Гламурная жена затмила область: Чем зарабатывает и как живёт врио замгубернатора Владимирской области Елянюшкин Жители депрессивной Владимирской области обсуждают инициативы нового замгубернатора по вопросам ЖКХ Германа Елянюшкина, а также его яркую и явно небедную супругу. Что известно о чиновнике? 20 января, 21:40 Герман Елянюшкин и Валерия Лебакина. Фото © ТАСС / Максим Григорьев, VK / lebakina

— На субботник при хорошей организации, под плов полевой кухни, я уж не знаю там, под какой-то подарок — лопата, если ты почистил снег — остаётся тебе. За какие-то приятные мелочи люди выйдут убрать территорию своего же дома, — предлагает владимирцам выйти на субботник врио заместителя губернатора Владимирской области Герман Елянюшкин. Сейчас все его мысли заняты борьбой со снегом.

Бывший подмосковный чиновник Герман Елянюшкин с середины прошлого года работает врио заместителя губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Во Владимире его назначение восприняли неоднозначно: чиновника характеризуют фотографии из его личного архива, судя по которым, Герман Вячеславович любит красивую жизнь. На кадрах он мелькает с красивыми женщинами, в шикарных особняках и рядом с элитными машинами.

В 2016 году журнал Forbes даже присвоил Елянюшкину пятое место в рейтинге самых состоятельных семей московских и подмосковных чиновников — доход его семьи составил 34,7 млн рублей. При этом личный заработок чиновника за год равнялся всего 4,2 млн рублей. Кстати, согласно декларациям о доходах, Елянюшкин в 2014–2018 годах зарабатывал не более 5,4 млн рублей. А всё имущество оказалось записано на супругу.

Будущий замгубернатора родился в Сызрани, а начинал карьеру госслужащего в Санкт-Петербурге в 1988 году в пожарной части Невского района. К 2003 году дослужился до начальника отряда пожарной охраны, после чего оказался на должности замглавы администрации Невского района Санкт-Петербурга.

Следующие два года он провёл в качестве начальника управления капитального строительства и ремонта Комитета по строительству правительства Северной столицы, а после этого началась кадровая чехарда — чиновник менял ведомства, сферы деятельности и регионы, пока, наконец, не осел в Правительстве Московской области. Здесь он проработал с 2012 по 2017 год, в основном занимаясь строительством и ЖКХ в качестве заместителя председателя областной администрации, а позже советника губернатора.

Его деятельность в Подмосковье сопровождалась скандалами. Стройкомплекс выдавал множество разрешений на строительство крупных жилых комплексов в Московской области в целом и в Одинцовском районе в частности. Большинство из них грубо нарушали региональные нормы градостроительного проектирования. В частности, по этажности, которая в Одинцове не должна превышать семнадцать.



За срыв сроков строительства трёх перинатальных центров в Щёлкове, Коломне и Наро-Фоминском районе в 2016 году губернатор области Андрей Воробьёв снял Елянюшкина с должности зампреда и перевёл в должность своего советника в ранге министра.

В 2017 году чиновник ушёл начальствовать в ФГБУ "Канал имени Москвы". Здесь Елянюшкин снова попадал в щекотливые ситуации. Одной из проблем, которую пришлось решать главе бюджетного учреждения, стала авария в месте пересечения канала Тушинским автомобильным тоннелем в январе 2019 года. Из-за размыва грунт под дамбой обвалился, вода залила тоннель, движение было временно остановлено. Участок канала между седьмым и восьмым шлюзами был осушен, а навигацию на нём смогли запустить спустя полгода, что обернулось для судоходного сообщества потерями в несколько миллиардов рублей. Кроме того, при Елянюшкине затянулась реконструкция Белоомутского гидроузла — из-за банкротства подрядчика, не исполнившего контракт. Всё это привело к тому, что в начале 2020-го чиновник ушёл и с этого места работы.

Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, 2018 год. Фото © ТАСС / Максим Стулов

Дорогой алмаз в юбке

Однако большая часть внимания к Елянюшкину связана с его молодой и яркой супругой — Валерией Лебакиной. Жене замгубернатора Владимирской области 27 лет, она родом из Тольятти. Там девушка жила в обычной панельной девятиэтажке в Автозаводском районе города на бульваре Луначарского. В своё время здесь её родители обзавелись квартирой площадью 64 квадратных метра.

С ранних лет Валерия мечтала о карьере модели, в 15 лет она впервые пришла в местное модельное агентство, а в 2013-м уже представляла Самарскую область на конкурсе "Мисс Россия". Среди прочих пятнадцати конкурсанток она даже оказалась в финале шоу. Взять корону победительницы Лебакиной тогда не удалось, зато, похоже, получилось заинтересовать нужного человека. С 2015 года Интернет запестрил её совместными фотографиями с Германом Елянюшкиным.

Валерия Лебакина в 2011 году (слева) и сейчас. Фото © VK / lebakina, VK / lebakina

С тех пор дела у девушки пошли в гору. К этому времени она сменила тольяттинскую "панель" на респектабельный особняк в элитном коттеджном посёлке к западу от Москвы. В деревне Новинки, расположенной в живописной местности в окружении лесов и озёр Истринского района за Красногорском, ещё в 2010 году появился двухэтажный особняк площадью 387 квадратов. На вторичке дома схожей площади предлагаются по 125 миллионов рублей.

Огороженная территория, КПП, охрана — в деревне Новинки могут позволить себе жить люди очень состоятельные.

В январе 2015 года девушка оказалась владелицей новенького чёрного паркетника Range Rover с двигателем в 340 "лошадей" и стоимостью 8,5 миллиона рублей. Есть информация, что к престижному авто якобы прилагался и личный водитель — 40-летний Роман. По крайней мере, именно он парковал внедорожник в центральных районах Москвы.

Валерия у автомобиля Range Rover. Фото © VK / lebakina

Кстати, в ноябре того же года у Лебакиной появился ещё один — внешне точно такой же — чёрный Range Rover, но с двигателем помощнее — на 510 лошадиных сил.

Неудивительно, ведь, судя по декларации о доходах её мужа-чиновника, за весь предыдущий год Валерия Лебакина сумела заработать 30,457 млн рублей. Это в 7,3 раза больше чиновничьей зарплаты Елянюшкина — за работу в должности заместителя председателя Правительства Московской области в 2015 году ему выплатили 4,203 миллиона рублей.

Девушка выкладывает фото со своим участием в конкурсах красоты, из дорогих отелей, премиальных ресторанов, бутиков. В Сети огромное количество фотографий Лебакиной, на которых она демонстрирует свои наряды. Даже домашняя одежда редко стоит менее 100 тысяч рублей. На ней можно увидеть одежду и аксессуары фирмы Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, Valentino. Стоимость практически каждой вещи исчисляется сотнями тысяч. Для жителей дотационной Владимирской области это заоблачные цены. Средняя зарплата в регионе в 2021 году не превышала 35 тысяч рублей. Поддержание такого уровня жизни жены чиновника обходится в приличную сумму.





Однако непохоже, что Лебакина сама смогла заработать на окружающую её роскошь. Согласно данным ЕГРЮЛ, модель однажды попробовала заниматься бизнесом: в 2016 году она открыла своё ИП и торговала одеждой, текстилем и обувью. Однако дела пошли не очень успешно, уже в 2020-м бизнесвумен начала ликвидацию своего бизнеса. После этого попыток организовать новое дело она не предпринимала.

Не в пользу деловой хватки Лебакиной говорит и отношение к обязательствам: например, она не любит платить налоги. По данным налоговой службы, с 2015 года она накопила долгов на сумму 652 тысячи рублей. Кстати, в основном это неоплаченные транспортные налоги. С 2019 года судебные приставы даже начали заводить на неё исполнительные производства.