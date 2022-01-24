Кошмар Дарвина: Удивительная находка в Китае помогла раскрыть "отвратительную тайну" эволюции Спустя полтора столетия после создания теории эволюции наконец удалось выяснить то, что до конца жизни не давало покоя её основоположнику. 23 января, 21:40 Чарльз Дарвин, растение амборелла. Фото © Wikipedia / Julius Jääskeläinen / Scott Zona

Это самое древнее из всех растущих сейчас цветов на Земле. Амборелла. Ей 130 миллионов лет. С незапамятных времён она практически не изменилась по той причине, что уютно устроилась на очень изолированной территории — в Новой Каледонии. Это эндемик, что в переводе означает, что больше нигде её нет.

Цветущая амборелла, растение из Новой Каледонии. Фото © Wikipedia / Scott Zona

В наши дни на планете цветёт примерно 90% всех растений. Но были времена, когда Земля была покрыта только более древними и более простыми голосеменными, у которых не бывает ни бутонов, ни плодов. Это, к примеру, папоротники, хвойные.

Со времён Чарльза Дарвина и до последних лет ничего цветущего старше амбореллы не находили ни живьём, ни в окаменелостях. Меж тем изучение более поздних остатков производит поистине ошеломляющее впечатление: цветковые растения разрослись по всей Земле и заняли доминирующее положение за какие-то 20–30 миллионов лет. По меркам эволюции это, можно сказать, "по щелчку пальца".

Именно это и мучило автора теории эволюции до конца его дней. Он был уверен, что для подобного триумфа нужно было как минимум на 15 миллионов лет больше. Как только ни называют по сей день эту проблему: "ахиллесовой пятой", "брешью", "слабым звеном". А вот как сам Дарвин высказался об этом в письме другу — ботанику Джозефу Хукеру — в 1879 году.

Быстрое развитие, насколько мы можем судить, всех высших растений в последние геологические времена является отвратительной тайной Чарльз Дарвин

Позже он высказал предположение о причинах столь "неожиданного и стремительного" появления цветковых растений.

Возможно, в течение долгих веков существовал изолированный континент, где и развивались высшие растения Чарльз Дарвин

В 2012 году учёные провели компьютерное моделирование, и оно показало, что в принципе цветковые (то есть покрытосеменные) вполне могли за 30 миллионов лет выйти за пределы родных пресноводных озёр, болот и добраться до лесов в поймах водоёмов, а потом постепенно распространиться дальше. Но буквально через несколько лет после этого исследования появились любопытнейшие находки. Оказалось, что всё, похоже, произошло вовсе не так быстро, а разгадка "отвратительной тайны" всё это время скрывалась в Китае.

Сначала в 2016 году в провинции Ляонин (это северо-восток КНР) нашли вот такую окаменелость. По данным учёных, ей 145 миллионов лет. Вот тебе и лишние 15 миллионов лет, которые нужны были Дарвину для стройной картины. Недостающее звено.

Окаменелость растения Euanthus panii возрастом 145 млн лет. Идеальный цветок из юрского периода Китая. Фото © ncbi.nlm.nih.gov

Здесь учёные разглядели и лепестки, и чашелистики (на них держится сам цветок), мужские и женские репродуктивные органы и даже завязь — всё, как у современных цветов. Вот как, по мнению биологов, должны были выглядеть эти цветы.

Реконструкция внешнего вида цветка древнего растения Euanthus panii. Фото © ncbi.nlm.nih.gov

Через два года — в 2018-м — в бывшей столице Китая городе Нанкин нашли нечто похожее, но ещё более древнее — 174 миллиона лет, то есть это уже юрский период.

Окаменелости древнего растения Nanjinganthus. Фото © elifesciences.org

Растение получило название Nanjinganthus, и оно, как заверили учёные, окаменело с семенами в завязи. Опять же, интересно посмотреть на реконструкцию.

Но и это убедило не всех. Одни говорят, это древние предки всех современных цветов, а другие возражают, что они как-то чересчур просты для покрытосеменных.

Так вот, это, видимо, были "ещё цветочки". В регионе Внутренняя Монголия, недалеко от деревни Даохугоу, нашлась "ягодка". Как объясняют исследователи, то, что сверху покоится на стебле, не что иное, как плод длиной чуть более сантиметра. А рядом с ним, правее и ниже, — четырёхмиллиметровый молодой бутон. Как подчёркивают учёные, окаменелость с неповреждённым цветочным бутоном вообще уникальная находка. Кстати, присвоенное растению имя — Florigerminis jurassica — с латыни так и переводится: "юрский цветочный бутон".

Окаменелость растения Florigerminis jurassica. Фото © sp.lyellcollection.org

То есть, по мнению исследователей, это совершенно точно цветковое растение и ему никак не меньше 164 миллионов лет. Значит, оно цвело ещё в эру динозавров. Хотя, конечно, надо оговориться, что динозавры обитали на Земле ещё долго после юрского периода и какая-то неприятность с ними случилась лишь 66 миллионов лет назад. Но это сейчас неважно, а важно то, что цветок на 30 с лишним миллионов лет старше амбореллы и вообще всех известных науке цветов был бы, наверное, лучшим подарком Чарльзу Дарвину.

Авторы Адель Романенкова