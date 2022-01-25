Инопланетный родственник "Вояджера": Поведение первого межзвёздного объекта Оумуамуа серьёзно обеспокоило учёных С 2017 года учёные спорят о происхождении межзвёздного объекта Оумуамуа, и версия о причастности инопланетного разума к его происхождению пока на равных с более традиционными гипотезами. 24 января, 21:40 3D-рендер межзвёздного объекта Оумуамуа. Фото © Wikipedia / ESO / M. Kornmesser

Что такое Оумуамуа

Важнейшую роль в развитии современной астрофизики играют панорамные обзорные телескопы. По состоянию на 2021 год с их помощью было открыто 28 000 астероидов, и каждый последующий год добавит в копилку как минимум ещё 3000. В октябре 2017 года в поле зрения астрономов Гавайского университета попал ни на что не похожий околоземный объект. Его удалось зафиксировать с помощью обзорного телескопа Pan-STARRS. Его назвали Оумуамуа, и по умолчанию отнесли к кометам. Но вскоре исследователи обратили внимание на несколько аномалий, связанных с ним.

По словам учёного Давиде Фарноккьи, Оумуамуа имеет самую экстремальную орбиту из всех объектов, когда-либо зафиксированных лабораторией NASA. Можно предположить, что это астероид, но смущает постоянно растущая скорость. Так, например, пролетев мимо Солнца, он резко ускорился. И это нельзя объяснить только гравитационным влиянием светила. Также на ускорение могут влиять пропелленты, или газы, создающие давление. Но Оумуамуа не имел за собой соответствующего шлейфа, или комы, то есть облака из газа и пыли, которое обычно и свидетельствует о наличии пропеллентов.

При помощи телескопа "Гершель" астрофизикам удалось уточнить цветовой спектр Оумуамуа, и он совпал с объектами из пояса Койпера, которые являются остатками "строительного мусора", оставшегося после формирования Солнечной системы. Однако у Оумуамуа явно экзопланетное происхождение.

Телескоп космической инфракрасной обсерватории ЕКА Herschel. Фото © Getty Images / API / Gamma-Rapho

— Мы давно предполагали, что в космосе есть что-то подобное. Ведь в ходе формирования планет было выброшено немало "космического стройматериала". Удивительно другое: почему мы зафиксировали такой объект только сейчас? — недоумевала астроном Карен Мич.

Гигантский астероид

С большой оговоркой Оумуамуа отнесли к астероидам. Поскольку он отличается от подобных объектов, для него создали подраздел "гиперболические астероиды". В классификации он получил наименование A/2017 U7. На сегодняшний день это единственный гордый представитель гиперболических астероидов. Есть около двадцати гиперболических комет, и их даже одно время относили к астероидам, но последующие исследования этого не подтвердили.

Есть предположение, что Оумуамуа 45 миллионов лет назад был выброшен из звёздной ассоциации созвездия Киля. А за 425 миллионов лет до этого вследствие удара был скинут с какой-нибудь экзопланеты. Продрейфовав через космическое пространство, он вошёл в Солнечную систему в 1995 году. В перспективе должен выйти за её пределы. То есть это межзвёздный объект. Но из чего он состоит?

Азотный айсберг

Изучая структуру "посланника из другого мира", астрономы из Йеля предположили, что Оумуамуа по большей части состоит из водородного льда, образовавшегося из молекулярного облака. Коллеги из Аризоны отметили, что, скорее всего, Оумуамуа сделан из азотного льда, и, по сути, это "экзо-Плутон", обломок экзопланеты. Что подтверждается отсутствием комы, или пресловутого газопылевого облачка. Азотный лёд слишком чист для того, чтобы "коптить". Форма объекта постоянно меняется — в год открытия его сравнивали с сигарой, позже — с блином. Переменчивая амплитуда яркости также свидетельствует о нестабильности.

Оумуамуа можно сравнить с мылом, которое постепенно становится обмылком. Пройдя свой путь через Солнечную систему, объект потеряет 92% своей массы. Азотный лёд тает, но при этом даёт объекту необходимое реактивное ускорение. Аризонцы предположили, что Оумуамуа — не самостоятельный объект, а лишь осколок чего-то большего. Выводы были опубликованы в Journal of Geophysical Research. То есть Оумуамуа мог оторваться от пока не известной науке планеты по типу Плутона или спутника планеты Нептун Тритона, которые покрыты коркой азотного льда. Оумуамуа даже называют "азотным айсбергом" — по аналогии с обычными айсбергами, которые откалываются от шельфовых ледников и дрейфуют в открытых водах Мирового океана.

Отличная версия, но скептически воспринятая гарвардскими астрофизиками. По их словам, для образования Оумуамуа понадобится экзопланета, масса которой в 60 раз превышает массу Солнца. Нигде во Вселенной нет такого количества азотного льда в чистом виде. Даже на Плутоне его всего 0,5% от общей массы. Спектр отражения объекта также отличается от спектра отражения азотного льда. Но тут хотя бы остаётся маленькая надежда на то, что верхний слой льда стаял, обнажив "начинку", имеющую другое химическое происхождение. Когда официальная наука зашла в тупик, в ход пошли альтернативные версии происхождения Оумуамуа.

Об этом предупреждали "Вояджеры"

По словам профессора Абрахама Леба, автора книги "Внеземной мир", Оумуамуа не является ни кометой, ни астероидом. Он вообще не вписывается в рамки современной космической науки. Альбедо, или отражательная способность, Оумуамуа сопоставима с альбедо космических аппаратов. Вытянутая плоская форма вызывает ассоциации с "Тысячелетним соколом" из "Звёздных войн", в то время как спектральный анализ показывает, что объект сделан из самых разных материалов.

— Подумайте сами. Человечество запустило в космос "Вояджер-1" и "Вояджер-2", "Пионер-10" и "Пионер-11", "Новые горизонты". Учёными движет здоровое любопытство, стремление понять, что находится за пределами Солнечной системы и нашей Галактики. Так почему бы хотя бы гипотетически не допустить наличие среди звёзд других цивилизаций, которыми движет точно такое же стремление? — предположил Абрахам Леб.

По его словам, загадочный Оумуамуа — не что иное, как часть некой передовой инопланетной технологии. Если это окажется так, удастся решить парадокс Ферми, согласно которому для доказательства наличия инопланетян нужно наличие в космосе инопланетных зондов, кораблей и радиопередач. Если Леб окажется прав, второй пункт — в кармане. Что касается радиопередач, то в мае прошлого года "Вояджер" передал на Землю запись межзвёздного гула, который может оказаться инопланетными радиосигналами.

До сих пор не существует отчётливых снимков Оумуамуа, которые бы позволили сделать окончательный вывод, но многие данные свидетельствуют в пользу этой гипотезы. Осталось её доказать.

Пора оседлать астероид?

Оумуамуа уже совершил гравитационный манёвр возле Солнца и теперь на огромной скорости удаляется от единственной обитаемой планеты, стремясь покинуть Солнечную систему. Он уже недоступен телескопам, и изучить его повторно невозможно. Но поскольку раскрытие тайны его происхождения ответило бы на многие вопросы и способствовало бы беспрецедентному скачку в развитии астрофизики, учёные предлагают послать вдогонку звёздному страннику космический зонд. Британская "Инициатива по межзвёздным исследованиям" рассмотрела возможные варианты.

3D-рендер межзвёздного объекта Оумуамуа. Фото © Shutterstock

Оумуамуа движется очень быстро даже для современных космических кораблей, и, значит, нужно действовать хитро. Можно использовать гравитационный манёвр возле Юпитера (как это делал "Вояджер"), после чего в ход пустить эффект Оберта, согласно которому КПД быстро работающего двигателя выше, чем у медленного. Однако если зонд сильно разгонится, есть вероятность, что он промахнётся мимо орбиты Оумуамуа. Как результат — впустую потраченные деньги и силы.

Есть также совместный американо-британский проект "Лира" с использованием технологии Breakthrough Starshot — светового паруса StarChip. Это наиболее реализуемый проект, на подготовку которого уйдёт шесть лет. Здесь также понадобится ряд гравитационных манёвров возле Земли, Венеры и Юпитера. Году к 2054-му, если всё пойдёт по плану, Оумуамуа удастся догнать. И тогда уже поставить точку в этом вопросе. Учёные предполагают, что во Вселенной может быть несколько "братьев и сестёр" звёздного странника, но просто ждать появления одного из них в объективе телескопа, как это случилось с Оумуамуа, — неразумно.

Авторы Евгений Жуков