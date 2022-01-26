Как долго продлится война, если она начнётся: сравниваем армию Украины с силами ЛДНР Эксперты и аналитики спорят, как скоро начнётся горячая фаза конфликта и кто в ней победит. Мы сравнили армии по количеству танков, самолётов и людей. 25 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Иллюстрация © Shutterstock

Признанная Украина против непризнанного Донбасса

Ситуация на юго-востоке Украины — в топе мировых новостей. Страны НАТО грозят России санкциями в случае нападения на Украину. Но похоже, что сама Незалежная готовит наступательную операцию на территорию самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Там живёт десятая часть населения страны, которая с 2014 года отказывается признавать власть официального Киева. Западные союзники Украины способствуют обострению противостояния: за последние недели США и Великобритания перебросили в Киев тонны снаряжения и летального оружия.

Кроме стрелкового оружия, амуниции и медикаментов поставили противотанковые комплексы Javelin. Из Турции поступили боевые беспилотники Bayraktar, которые армия Азербайджана использовала в боях за Нагорный Карабах. Портал Global Firepower оценивает 140 армий мира с 2006 года. За 2021 году Вооружённые силы Украины поднялись в рейтинге боеготовности на два пункта с 27-го на 25-е место. А только за первые месяцы зимы ВСУ усилились ещё на три пункта — и теперь занимают 22-ю строчку рейтинга.

Высчитать вооружённые силы самопровозглашённых республик несколько труднее. Так как данные по ним в открытых источниках разнятся. Однако по некоторым основным пунктам можно сложить чёткую картину. Мы сопоставили стороны конфликта на юго-востоке Украины в виде инфографики.

Сравним армии Украины и ЛДНР между собой. Инфографика © LIFE

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