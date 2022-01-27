"Антитела против "омикрона" не властны": Врач объяснил слабость иммунитета против нового штамма ковида

Во второй раз (при повторном заражении) симптомы были примерно те же, но если в первый раз был сильный озноб, то теперь — так себе озноб, если тогда была сильная потливость, то теперь она умеренная. То есть это означает, что мы движемся в сторону всё более лёгкого течения. Если до этого болезнь шла 3–4 дня, то теперь день-два.

Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор