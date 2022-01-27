"Антитела против "омикрона" не властны": Врач объяснил слабость иммунитета против нового штамма ковида
Практикующий специалист поделился своими выводами по итогам недавних наблюдений случаев ковида у его пациентов.
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Многие переболевшие штаммом "омикрон" пациенты снова заразились ковидом спустя всего месяц после выздоровления, рассказал Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. По его словам, симптомы указывают на то, что этих больных во второй раз атаковал новый африканский вариант SARS-Cov-2.
В начале этой волны "омикрона" я лишь предполагал, что у этих пациентов "омикрон". Кстати говоря, секвенирование потом подтвердило, что это именно он. Так вот, сейчас эти же самые люди начинают болеть во второй раз, потому что стойкого иммунитета после заболевания "омикроном" не вырабатывается
Как объяснил медик, главная отличительная особенность "омикрона" в том, что он размножается в основном на слизистых оболочках верхних дыхательных путей и не проваливается в бронхи, лёгкие и другие системы организма. Именно в этом секрет его устойчивости к антителам, которые вырабатываются после болезни или вакцинации, уверен профессор Ершов.
По этой же причине у нас не особенно много антител вырабатывается после и во время самой инфекции. Именно поэтому антитела не очень защищают нас именно от "омикрона", поскольку в верхних дыхательных путях особо не властвует тот иммунитет, который у нас в крови. Там работает местный иммунитет. Вакцинация генерирует защиту от тяжёлого течения, предупреждая распространение вируса по всему организму
Но есть и хорошая новость, подчеркнул доктор наук: заболевание "омикроном" протекает по сценарию обычного ОРВИ, притом при повторном заражении — ещё легче.
Во второй раз (при повторном заражении) симптомы были примерно те же, но если в первый раз был сильный озноб, то теперь — так себе озноб, если тогда была сильная потливость, то теперь она умеренная. То есть это означает, что мы движемся в сторону всё более лёгкого течения. Если до этого болезнь шла 3–4 дня, то теперь день-два.
Ранее в своём телеграм-канале врач поделился личным опытом контакта со штаммом "омикрон".
Мой сын переболел "омикроном", и сказать, что это было легко, — нет, но не смертельно! Но при таком сценарии болеет вся семья — прошу об этом не забывать и быть к этому готовым.
Доктор медицинских наук подчеркнул, что вакцинация от коронавируса по-прежнему актуальна, особенно для людей из группы риска: пожилых и с хроническими болезнями. Врач уверен, что в любом случае лучше заранее познакомить организм с вирусом "в плановом порядке", а не ждать контакта с инфекцией. Кроме того, предстоит выяснить, оставляет ли штамм "омикрон" какие-то долгосрочные последствия, добавил профессор Ершов.