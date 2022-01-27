Ошибка или надувательство: Почему из зарплат бортпроводников авиакомпании "Россия" вычтут миллионы В дочерней авиакомпании "Аэрофлота" вышло распоряжение об удержании из зарплаты сотрудников 20%. Руководство объясняет это технической ошибкой, а бортпроводники готовятся идти в суд. 27 января, 15:57 Фото © Shutterstock

С декабря прошлого года руководством авиакомпании "Россия" было принято решение вычитать из зарплат бортпроводников премии за сверхурочную работу. Её сотрудники выполняли летом и осенью из-за того, что на авиарейсах не хватало персонала из-за множества больничных. За это, как полагается, подразумевались надбавки перерабатывающим сотрудникам. Однако уже через несколько месяцев вышло распоряжение за подписью генерального директора Сергея Александровского о списании с зарплат тех самых бортпроводников и персонала начисленных им денег. Тем, кто уже потратился, предлагалось вычитать из денежного довольствия ежемесячно до 20%.

Фото © SHOT

Как выяснил телеграм-канал SHOT, оказалось, что в сентябре 2021 года у авиакомпании "Россия" произошёл сбой в программе, которая насчитывает деньги персоналу. Бухгалтерия стала вносить данные о начислениях вручную, в октябре систему восстановили, но произошла путаница. Программа стала начислять не только стандартную зарплату, но и добавлять то, что ранее вносилось вручную. В итоге общий убыток компании составил 17 миллионов 700 тысяч рублей.

Инструкторские группы компании "Россия" в Санкт-Петербурге сразу предупредили сотрудников, что, возможно, будут ошибки, и у нескольких человек действительно приходило на карту по 80–100 тысяч "лишних" рублей. Бухгалтерия проверила все расчётные листки, и ошибка подтвердилась. В филиале авиакомпании города на Неве некоторые бортпроводники даже сами звонили в расчётный отдел с вопросом, что за деньги им пришли, и их попросили просто не трогать эти излишки, а затем они были через некоторое время списаны.

Более сложная ситуация сложилась в московском филиале. Столичные бортпроводники, заметив лишние средства на своих счетах, подумали, что это и есть премия за переработку, и начали сразу тратиться. Об ошибке их никто не предупредил. О ней бортпроводники "России" узнали только после выхода приказа об удержании из зарплат ошибочно перечисленных средств.

Видео телеграм-канала SHOT

Недовольные сотрудники тут же объединились и создали чат "Исковое заявление". В нём многие из них пишут, что они "ни за что не отдадут эти деньги". По их мнению, юридически руководство авиакомпании в Москве поступило не совсем грамотно: нужно было просто или взять с бортпроводников письменное согласие на списание, или побеседовать с каждым отдельно и объяснить всю ситуацию. Но руководство этого не сделало, и теперь, как считают "пострадавшие", они имеют право подать в суд. Правда, тогда придётся раскошелиться на адвокатов и судебные издержки.

Сейчас материально пострадавшей в этой ситуации можно считать пока лишь саму авиакомпанию. За восстановлением своих прав в профильный профсоюз обратилось пока пять бортпроводников.

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