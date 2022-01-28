Почему украинские артисты, распевающие песни про Бандеру, предпочитают зарабатывать в России Журналист Игорь Мальцев — о фашисткой песне певицы Верки Сердючки за наши с вами деньги. 27 января, 21:40 Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Когда в Малиновке переполох, то нельзя стрелять по пианистам, актёрам и проституткам. При этом, как мы поняли, иногда проститутки и актёры — это одни и те же люди. Украинская певица Верка Сердючка вместе со своим коллективом выступила в Киеве в телепередаче "Дизель-шоу" и исполнила песню про идеолога украинского национализма, лидера ОУН и УПА Степана Бандеру.

Исполнение Сердючкой со сцены песни про Бандеру. Видео © Эфир "Дизель студио"

Верка Сердючка (а на самом деле актёр мужского пола Данилко) начинает под разговоры о Путине в сердце Киева распевать песенки о том, что Бандера батька Украины. Да хоть мамка. Десятилетиями Сердючка выступала на русских телеэкранах, выкачивая бабло, и как-то не стеснялась, что кормится от мамки-России, а теперь вон оно что — запела про Бандеру. Ну это для тех, кто до сих пор верит, что культ Бандеры на Украине — это выдумки русской пропаганды. Просто вот специально. Как по учебнику военной пропаганды. Только точно не российской.

Если кто забыл из молодёжи, напоминаю, что именно Сердючка на очередном Евровидении засандалила шедевр "Раша, гудбай", потом, долго крутясь на пупе, убеждала, что "это был "лашатунмай". После чего было, естественно, несколько лет нытья: "Ни корпоративов, ни концертов, это же просто шутка". А какие тебе, Верка, корпоративы, если вы привыкли кусать руку кормящую? У нас тут таких своих выше крыши. Только Орлуша с Быковым чего стоят. Зачем нам ещё и соседних арлекинов терпеть?

Вякнула про "Рашку" — получи отлуп от денег. Логично? Логично. Но, похоже, российское общество с его невероятной толерантностью воспитало поколение поедателей экскрементов, которое считает, что вправе опускать страну, её народ и в ответ требовать деньги и корпоративы. Не кажется ли, что это немного слишком противоречиво?

А ведь у нас ещё была Ротару — типа бывшая интернационально-советская певица, любимица тогдашних маршруток. Она ведь не просто мечтает "вернуть Крым", но и помогает деньгами "воинам АТО", при этом кормится на территории России. Парадокс? Нет. Смотрим выше. Мы сами вырастили этих наглых, восхитительно тупых врагов, которые считают, что русские должны им и денег, и концертов, и эфирного времени. А сапоги не почистить? Языком?

Россия — широкая во всех смыслах страна, если позволяет десятилетиями на своих площадках выступать людям, которые не просто ненавидят её, но и льют воду на мельницу войны. За наши же деньги. Ну не парадокс ли, однако?

Пусть поют песни на могиле упыря Бандеры. Нам наплевать. Пусть им подыгрывает их президент на рояле тем, чем, очевидно, думает в штанах. Нам наплевать. Но ни одна из этих мелких тварей не должна больше пересекать границу РФ ни под каким предлогом. Каждого, кто соберётся им опять дать рубли на экипировку солдат АТО, приглашать в СК на предмет измены родине. Это вам не безумные профессора, которые не знают, где они находятся по причине своего учёного таланта, и которым вешают измену родине. Это конкретные враги, которые работают на войну и кровопролитие.

Нам же говорят, что война уже идёт, и даже карты каждый день показывают, с какой стороны стоят армады и вот-вот Путин въедет на белом танке прямо в Киев. А вы-то что? Думаете, что война ещё не разразилась? Ещё как.

Расставаться с пятой колонной, лишать лицензий оборотней, ни шага, ни копейки. Пусть скачут там сами по себе на своём вольном поле, которое уже давно им даже не принадлежит. При чём тут мы? Только потому, что Россия — страна с широким сердцем и до сих пор думает, что "они просто ошибаются"? Да нет. Вы имеете дело с врагом, который весьма далёк от вашей добродушности ("Ну они же наши"). Сердючки создают армию, которая готова вам стрелять в спину, а вы до сих пор скачете под их песенки? Что можно сказать про таких людей? Только то, что обычно говорит Сергей Лавров в таких случаях: "Дебилы".

Вы хотите быть дебилом? Я нет, увольте.

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