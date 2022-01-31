Испуг США: Какое оружие Россия может поставить на Кубу и что осталось от ВПК СССР Москва не собирается размещать войска на Острове свободы, но Вашингтон не избавился от ужаса перед таким шагом со времён Карибского кризиса. 30 января, 21:40 Кубинские военные салютуют российскому противолодочному эсминцу "Адмирал Чабаненко", когда он входит в гавань Гаваны. "Адмирал Чабаненко", сопровождаемый двумя кораблями поддержки, является первым российским военным кораблём, прибывшим на остров, возглавляемый коммунистами, после распада Советского Союза в 1991 году. Корабль совершил длительный поход в Латинскую Америку и принял участие в совместных военно-морских учениях с Венесуэлой. Декабрь 2008 года. Фото © Getty Images / Sven Creutzmann / Mambo photo

На фоне переговоров о гарантиях безопасности всё чаще слышны разговоры о возвращении российских войск на Кубу. Эта тема настолько взволновала американские власти, что официальному представителю Государственного департамента США Неду Прайсу пришлось отвечать на вопросы журналистов.

— Если мы действительно увидим движение на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным, — заявил Прайс.

До этого американские власти пытался успокоить зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он пояснил, что у Кубы, равно как и у Венесуэлы, в настоящий момент стоит цель выйти из изоляции, а размещение российских военных баз может помешать этому процессу. Бывший президент отметил, что советские войска размещались на Острове свободы, так как у стран была единая идеология.

"Ежи" Советов

В 1959 году на Кубе свершилась революция. Проамериканский режим пал, и остров возглавил Фидель Кастро. В это же время Куба подпала под санкции США и зависимость от СССР. Почти сразу советское руководство начало оказывать союзникам военную помощь. Было передано небольшое количество техники, в том числе знаменитые танки Т-34/85, но о советских войсках ещё речи не было.

Музей Революции в Гаване, который показывает историю всемирно известной высадки в заливе Свиней, Плая-Хирон, Куба. Фото © Shutterstock

Всё изменилось в 1961 году, когда американские баллистические ракеты средней дальности PGM-19 "Юпитер" были размещены в Турции. Их дальности хватило бы, чтобы накрыть Москву. В СССР же решили принять ответные меры и поставили ракеты на Кубу. 20 июня 1962 года была сформирована Группа советских военных специалистов на Кубе. Её главным оружием стали баллистические ракеты Р-12 и Р-14. Территория США и Канады стала для них целью номер один.

— Мы, в ЦК, решили подкинуть Америке "ежа" — разместить на Кубе наши ракеты, чтобы Америка не смогла "проглотить" Остров свободы, — комментировал тогда действия СССР Никита Хрущёв.

Все эти действия привели к Карибскому кризису, который мог перерасти в войну между сверхдержавами. Но напряжение удалось разрядить. Советские и американские ракеты вернулись домой. Кроме этого, между лидерами СССР и США была налажена прямая телефонная связь.

Советское торговое судно "Металлург Аносов" (блокадный бегун) идёт курсом на Кубу. Параллельным курсом идёт эсминец ВМС США Barry (DD-933), над ними пролетает самолёт Lockheed P-3A-20-LO Orion (BuNo 150497) патрульной эскадрильи VP-44. Карибский кризис, 10 ноября 1962 года. Фото с самолёта ВМС США, U.S. Navy National Museum of Naval Aviation. Фото © Public Domain

Кризис, конечно, закончился, но советское военное присутствие — нет. Группа советских военных специалистов на Кубе просуществовала до 2001 года, правда, после распада СССР её переименовали в российскую, но самого факта это не отменяет. Кроме мотострелков и танкистов на Кубе работал Радиоэлектронный центр в Лурдесе.

Он вызывал беспокойство американцев даже в постсоветские времена. "ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте России) сейчас чрезвычайно плотно использует Лурдес в интересах российской экономики", — отмечал директор американской военной разведки DIA Патрик Хьюз. Но на сегодняшний день российских военных объектов на Кубе нет.

Военный пролог

Все сегодняшние размышления о размещении военных баз на Острове свободы — лишь разговоры. Серьёзных переговоров о российском присутствии нет, что подтверждают в Кремле. Профессор Академии военных наук политолог Сергей Судаков в беседе с Лайфом рассказал, что вопрос размещения будет переходить в плоскость финансовых отношений. В России уже обсуждаются подобные действия — речь идёт о том, что взамен на появление российских баз на острове России придётся закрывать кубинские долговые счета.

— Даже просто разговоры о том, что военная база может появиться, уже эффективно влияют на наши дипломатические переговоры, — отметил Судаков.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков считает, что сейчас никаких проблем разместить на Кубе военных нет. В кармане и инфраструктура, и исторический опыт. Однако такой шаг грозит Карибским кризисом 2.0.

Кроме этого, Сивков отметил вопрос влияния. Американская сторона уже привыкла, что у неё под боком есть российские военные, но это не вызывает опасения. Весомым аргументом мог бы стать российский Радиоэлектронный центр, но именно ракеты вызовут бурную реакцию. По его мнению, изменить отношения России и США поможет создание военно-политического блока, основой которого станут наша страна и Китай.

— В него могли бы войти Иран, Северная Корея. Далее — расширение в сторону Белоруссии, центральноазиатских республик. Не исключаю, что в этот блок согласится войти Пакистан, а также Сирия, — заявил Сивков.

Баллистическая ракета советского производства и её пусковая установка, Гавана, Куба. Фото © Shutterstock

Такой блок превзойдёт по потенциалу НАТО, тогда США придётся считаться с Россией и учитывать её позицию. Это более эффективно, чем разговоры о Латинской Америке, предположил эксперт. В настоящий момент мы становимся свидетелями того, как Россия пытается вернуть свои позиции в мире. Пока разговоры о базе на Кубе только начались, и нужно быть готовыми к тому, что русские солдаты могут вернуться на Остров свободы.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что "мы поставим туда ракеты". Правда, при современных технологиях их можно и не поставлять. Российские баллистические ракеты используют технологию управляемого гиперзвука, и подлётное время у них очень короткое. Размещать их под боком у США нет особого смысла. Тем самым можно подставить Кубу. Америка (в нынешнем своём состоянии) может совершить агрессию против Острова свободы, а нам это не надо.

— Другое дело, если мы поставим на Кубу комплексы противовоздушной обороны и, например, радар, который будет следить за их ракетами. Американцы имеют схожий по характеристикам в Норвегии. Он следит за запуском наших ракет, — говорит Алексей Леонков. — Сейчас на Кубе несут дежурство ещё советские комплексы ПВО С-75 "Двина", С-125, стоят старые радиолокаторы РЛС П-37 и П-18. Помимо этого, есть ЗРК "Стрела", установленные на БРДМ. С-125 прикрывает столицу Кубы и авиабазу. Против Америки эти комплексы — детское оружие.

Радиолокационная станция "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России, Ленинградская область. Фото © ТАСС / Юрий Иванов

В 2014 году была достигнута договорённость о том, что будет возобновлено сотрудничество по Радиоэлектронному центру в Лурдесе. Такие системы всегда оставались актуальными. Сейчас Россия может поставить на Остров свободы разные комплексы. Наиболее соответствующим в среде экспертов считается станция 77Я6 "Воронеж" из семейства стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Поставят ли ещё средства РЭБ, чтобы защищать эту станцию, и ПВО — пока вопрос. Наши специалисты уже помогли Венесуэле, построив там аналогичные комплексы, которые стали эшелонированной системой противовоздушной обороны. Как раз эта система предотвратила высадку ЧВК во время мятежа Гуайдо.

Авторы