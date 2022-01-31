Вечеринка в английском стиле: Как бокал вина может убить политическую карьеру английского премьера Политолог Александр Роджерс — о политической смерти Бориса Джонсона и короткой скамейке запасных у британских элит. 31 января, 20:00 Фото © Flickr / МИД России

В британском парламенте проходят слушания относительно недостойного поведения Бориса Джонсона, который сначала ввёл жёсткие карантинные ограничения на фоне бушующей пандемии коронавируса, а затем сам эти ограничения и нарушил, устроив пир во время чумы (зачёркнуто) пьяную вечеринку прямо на рабочем месте.

Несколько дней назад первая часть этих слушаний уже собрала великолепные мемы, когда на вопрос "Зачем вы нарушили собственный же запрет и устроили вечеринку?" Борис грозно, практически рыча, заявил: "Что вы пристали? Я тут Украину от российской агрессии защищаю". Судя по громкому гулу в парламенте, большинство присутствующих эта попытка "соскочить" не впечатлила.

И вот теперь началась вторая часть слушаний, на которой Борис попробовал уже другую тактику. Приняв скорбный вид, он заявил, что признаёт совершённые ошибки и собирается сделать выводы, проведя реорганизацию на Даунинг-стрит (улица, на которой расположено здание правительства). Но и тут манёвр у Бориса не удался — лидер оппозиции Стармер обвинил Джонсона в том, что тот — "мужчина без стыда, который хочет остаться у власти, уволив всех вокруг". То самое пресловутое "всех убью, один останусь" на новый лад.

Стармер также процитировал слова Маргарет Тэтчер о том, что законодатели сами первые должны выполнять вводимые ими законы, подавая пример остальным. Для Джонсона, который неоднократно заявлял, что считает Тэтчер своим кумиром и примером для подражания, это как минимум удар под дых.

В ответ Джонсон попытался обвинить Стармера в сведении политических счётов и в том, что тот делает выводы, не дождавшись полной версии отчёта расследования. Можно подумать, что документ будет содержать какие-то новые внезапные детали, которые послужат оправданию Джонсона. Борис просто очень не хочет в отставку, поэтому отчаянно тянет время. И, судя по всему, окружающие это прекрасно понимают.

Так, предшественница Джонсона на посту премьер-министра Тереза Мэй, несмотря на то, что она находится в одной партии с Борисом, нанесла добивающий удар, заявив: "Либо он не читал правила, либо не понимал правил, либо думал, что они на него не распространяются... Что это было?" Сразу повеяло Редьярдом Киплингом, законами джунглей и повадками волчьей стаи, в воздухе повисло классическое британское "Акелла промахнулся".

Ведь на самом деле суть не в том, что Джонсон нарушил масочный режим и напился. Его предшественникам сходили с рук и гораздо более дикие выходки. Один из бывших премьеров, Дэвид Кэмерон, в своё время, извините, совал своё причинное место в отрубленную свиную голову. Это прискорбный факт, мне стыдно даже писать о таком, а он ничего, не стесняется. Но уволили Кэмерона не за это, а за результат референдума о "Брэкзите", который не понравился королеве.

Так и здесь. Одна из выступавших, второй секретарь кабинета министров Сью Грэй, в отличие от Джонсона, кадровый госслужащий, а не политик, заявила, что имеет место "недостаток лидерства и провал суждений". Если без обиняков, то Борис Джонсон проваливает всё, за что берётся. Он пытался завершить переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза, за провал которых ушла в отставку Тереза Мэй, но не смог выторговать лучших условий.

Проблемы в металлургической отрасли, проблемы в здравоохранении, проблемы во внешней политике — можно перечислять достаточно долго. Даже в спорах с Францией по квотам на вылов рыбы ему пришлось привлекать маневрирование боевых кораблей возле французских берегов в качестве аргумента. В ответ французы прекратили поставки электричества с материка, что усугубило энергетический кризис в Британии. Как говорил русский классик, "от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел".

Основная проблема британцев в том, что конкуренты Джонсона не лучше. Деградация английских элит, подпитываемая идеологией "мы рождены править, а учиться и обретать профессионализм нам ни к чему", привела к катастрофически короткой скамейке запасных, среди которых практически нет обладающих управленческими и антикризисными компетенциями.

Но для России это, безусловно, хорошо. Чем хуже будет общая ситуация на острове, чем больше там будет грызни за власть, чем напряжённее будет социально-экономическая обстановка и чем бездарнее будут их правители, тем меньше у них будет времени и ресурсов на пакости в сторону Москвы.

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