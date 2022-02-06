Волновое оружие России или теория заговора: Что такое таинственный "гаванский синдром" Сотни дипломатов США заболели таинственной болезнью. Послы и агенты ЦРУ теряют сознание, а администрация Байдена увидела в происходящем "супероружие Кремля" и объявила расследование. 5 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Появление "гаванского синдрома"

Признаки нездорового поведения американские дипломаты и сотрудники разведки начали фиксировать с 2016 года. Первые симптомы отметили у себя сотрудники посольства на Кубе. В 2015 году дипломатические отношения между США и Кубой возобновились — и десятки дипломатов прибыли на Остров свободы. Однако сотрудники посольства начали слышать скрежет в голове, резкий визг, им становилось всё хуже. Вскоре уже работники других посольств США из более чем 12 стран стали жаловаться на плохое самочувствие. Ещё днём человек мог быть здоров, а к вечеру валился с ног. Все жалобы свели в единую таблицу.

Гаванский синдром: симптомы и появление. Инфографика © LIFE

Но сперва происшествиям не придали особого значения, списав на переутомление или увлечение гаджетами. Данные о жалобах 26 дипломатов и цэрэушников на всякий случай засекретили. Но слухи о тайной болезни поползли. И несколько дней назад таинственные происшествия свели воедино американские спецслужбы. Директор ЦРУ Уильям Джозеф Бёрнс нарёк происходящее аббревиатурой AHI — почти как UFO, она расшифровывается как Anomalous Health Incident, что можно перевести как аномальный ущерб здоровью или аномальный медицинский случай. И нужно было найти виноватого.

Во всём виноваты русские

Глава ЦРУ Уильям Бернс. Фото © Getty Images / Graeme Jennings-Pool

В отчёте ЦРУ, который был опубликован в начале этого года, эксперты-технологи сообщают, что они "в двух десятках случаев не могут исключить иностранного вмешательства". Более того, по их мнению, дипломаты стали жертвами микроволн, вернее оружия, которое использует волновое излучение, направленное на мозг. Этот отчёт попал в эфир национального американского канала NBC, где провели несложную параллель между иностранным вмешательством и Россией.

В докладе нет ни одного убедительного факта, но при этом однозначный вывод есть. Логика была такой: болезнь непонятна, но, возможно, вызвана излучением микроволн, теоретически есть устройство, которое излучает микроволны, хотя никто никогда не видел этого устройства и не знает его схемы, но есть давняя гипотеза американских разведчиков о том, что русские могли изучать технологии направленного воздействия энергии. Это были теории без фактов. Но факт всё-таки есть: директор ЦРУ летал в Москву — в ноябре прошлого года.

Человек логичный сделал бы из этого объёма информации два вывода. Первый: даже эксперты могут придумать много фантастических теорий, основанных на фантастике 50-х годов. Второй: глава ЦРУ пользуется самолётом и ведёт переговоры с русскими. Но журналисты NBC делают другой вывод: "Во всём, вероятно, виноваты русские, потому что симптомы нельзя объяснить иначе, и это не психосоматика". Далее на сообщение реагирует президент США Джо Байден и анонсирует расследование "гаванского синдрома". С 1 февраля он вводит в своей администрации довольно мистическую должность "координатора по аномальным медицинским инцидентам".

Существует ли таинственное микроволновое оружие?

Одна из версий ADS, "оружие управляемых эффектов". Фото © Wikipedia

Российские власти заявили, что не имеют никакого отношения к "гаванскому синдрому". Более того, похожие симптомы проявлялись у сотен людей по всему миру от Китая до России. Но США намерены разобраться и, вероятно, разогреть в обществе новый миф о кровожадных кремлёвских шпионах с таинственным звуковым или микроволновым оружием. И разработки этого оружия действительно велись как Россией, так и Соединёнными Штатами с середины прошлого века.

Официально его называют радиочастотным оружием — оно воздействует на мозг, используя сверхвысокие или очень низкие частоты. А первопроходцем в разработке СВЧ-оружия считают академика Андрея Сахарова. В середине 1950-х Сахаров впервые предложил применить его принцип в создании электромагнитной бомбы. Такие частоты могут уничтожать электронику. Применять оружие не брезговали американцы: во время войны в Персидском заливе их ракеты "Стингер" были оснащены радиочастотными зарядами, которые выводили из строя РЛС противника.

Также радиочастотным оружием можно уничтожать или сбивать с цели беспилотники, сбивать самолёты, жечь электронику. И в армиях обеих стран — что России, что США — есть опытные образцы. Но чаще они используются в качестве обороны (например, как глушилки) и никогда официально не применяются против людей в бою. Потому что направленная СВЧ-волна может в прямом и переносном смысле поджарить мозг человека.

При этом если у России нет СВЧ-разработок, направленных против людей, то у США такие разработки есть. Так, американцы разработали "Бесшумного стража". Silent Guardian — это генератор электромагнитных колебаний. Выглядит он как огромная спутниковая тарелка, установленная на броневике. Её задача рассеивать толпы людей: микроволновое излучение действует ударной волной и если не сжигает, то слегка подпекает человеческий мозг.

При воздействии частот у людей начинаются панические атаки, сильные головные боли, дезориентация. Что-то это напоминает? Может быть, "гаванский синдром"? Но американские эксперты вряд ли примут очевидные факты в разработку, а будут развивать идею о коварных русских, которые пробрались к ним в посольства и начали всех облучать. Шпионские игры только начинаются. А ведь никто ещё не вспомнил про климатическое оружие. Там тоже богатая почва для домыслов.

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