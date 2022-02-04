Пиррова победа Байдена: Как США в очередной раз "уничтожили террориста", убив шестерых сирийских детей и семь взрослых Политолог Дмитрий Родионов — о цене предвыборной кампании США в Конгресс, жертвами которой становятся дети с Ближнего Востока. 4 февраля, 12:54 Солдаты Армии США в Сирии. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / John Moore

Тринадцать мирных граждан, включая шестерых детей и четырёх женщин, погибли в результате операции американских военных в Идлибе. Накануне президент США Джо Байден рассказал, что американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации "Исламское государство"* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши. При этом западные СМИ со ссылкой на одного из американских чиновников сообщили, что главарь террористов взорвал бомбу, которая убила его и членов его семьи.

Но появилась иная информация. Как рассказал представитель протурецкой "Сирийской национальной армии", несколько из жертв скончалось после попадания ракеты во второй этаж жилого дома, который, предположительно, штурмовали американские военные, остальные же погибли в результате самоподрыва смертника и в ходе боестолкновения. Другой источник рассказал, что все убитые в ходе операции были членами семей террористов ИГ*, за исключением мужчины и женщины, которые оказались в зоне боевых действий случайно.

Кроме того, сообщается, что один из вертолётов ВС США вышел из строя, после чего его уничтожили американские беспилотники. Согласитесь, выглядит странно: ну, сломался вертолёт, зачем его уничтожать-то? Следы замести? Следы чего? Или американские солдаты решили под шумок "загнать" его новому покупателю? После того как они бросили в Афганистане оружия на 85 миллиардов, я ничему не удивлюсь.

Ну да бог с ним, с вертолётом. 13 человек, в основном женщины и дети! Это же невообразимо! Чтобы уничтожить одного террориста, потребовалось убить 13 человек — мирных, без оружия, включая случайных прохожих. Вообще-то, подобные операции проводит спецназ, который специально обучен действовать ювелирно, чтобы не только люди, но и стены дома, где проходит операция, по возможности не пострадали. Или операцию проводил вспомогательный персонал одной из американских баз — дворники, повара и грузчики? Нет, ну серьёзно, это же совершенно эпический провал для военных: 13 мирных жителей за одного террориста. Просто несопоставимая цена!

А может, американские вояки просто привыкли работать спустя рукава, а люди, живущие в странах, которые они оккупируют, — для них обычный мусор, который, если он попадается на пути, надо просто отшвырнуть сапогом? Вспоминая, как они якобы "по ошибке" бомбили свадьбы в Афганистане и Ираке, удивляться тут нечему. Это "американ солджэр" — особый подвид человека. Если их вообще можно назвать людьми…

Разумеется, американцы провала не признают и вообще не видят в произошедшем чего-либо зазорного. Ну, подумаешь, шестерых детей "завалили". Это же были дети террористов, а значит, сами — будущие террористы. Почему-то им трудно осознать, что дети становятся террористами как раз после таких картинок, когда на их глазах убивают их семьи. Если, конечно, выживают сами. Зато мстят они потом всю жизнь, пока их самих не убьют на глазах уже их детей. Замкнутый круг. Там, куда приходят американские военные, войны длятся десятилетиями.

Но американское руководство это не трогает. Войны идут, на оборонку уходят и осваиваются миллиардные бюджеты, зарабатывают производители оружия, Вашингтон утверждает своё могущество. С землёй сравниваются целые страны. Это же дикари, далёкие от западных ценностей. Потом, правда, они приезжают в Европу и начинают там давить людей грузовиками, взрывать и отрезать головы уже гражданам ЕС. Но не в Америку же едут.

Зато Байден, сияя от гордости, смог заявить журналистам: "Мы уничтожили одного из самых разыскиваемых террористов мира!" Стоит напомнить, что США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию против ИГ. Причём список союзников внушителен: в коалицию вошло около 70 стран! Правда, не очень понято, каким образом они боролись там с ИГ*, к осени 2015-го псевдохалифат достиг пика могущества, стремясь перерезать трассу между Дамаском и Алеппо и угрожая уже самой сирийской столице. Сирия была на грани катастрофы, и предотвратить эту катастрофу смогла лишь помощь российских военных, которые попросту переломили ход войны.

Только после этого американцы бросились бороться с террористами, погнав подконтрольные им силы на Мосул и Эр-Ракку. Только тогда, когда осознали, что русские могут закончить эту войну, освободить Сирию и забрать себе все лавры победы над международным терроризмом.

При этом американцы все эти годы очень любили делать громкие заявления о том, что это они победили ИГ! Причём "побеждали" они его несколько раз, а он всё не побеждался. И основателя и главаря группировки аль-Багдади они "убивали" несколько раз, а он потом чудесным образом воскресал.

В итоге они его всё же убили по-настоящему в 2019-м, когда псевдохалифат уже прекратил своё существование. И тогдашний президент Дональд Трамп, разумеется, раструбил на весь мир о своей грандиозной победе. Как за восемь лет до этого его предшественник, Барак Обама, хвастался уничтожением Усамы бен Ладена, о существовании которого к тому моменту мир давно забыл.

Какими бы несерьёзными ни были эти "победы", они были. И у Обамы, и у Трампа. А вот у Байдена до вчерашнего дня не было. И она ему была очень нужна, особенно на фоне эпического провала в Афганистане, который обрушил рейтинги американского президента в первый же год правления. Ему нужен был ремейк фильма "Торжество справедливости по-американски", нужно было шоу в лучших традициях Голливуда, и он его поставил.

Правда, похоже, мастера "фабрики грёз" сильно растеряли мастерство — ни при уничтожении бен Ладена, ни при уничтожении аль-Багдади не было тринадцати трупов мирных жителей. Это уже стало нормой для США, они и дальше будут бомбить свадьбы, расстреливать всех, кто им попадается под руку, в странах третьего мира, в которых, по их мнению, живут люди второго сорта. При этом всё меньше обращая внимания на "издержки".

Именно так всегда ведёт себя любая империя в состоянии собственного "заката" — она разлагается и не замечает этого, она лишается цивилизованности, скатываясь в натуральное дикарство, в котором она обвиняет других. И конец у всех этих империй — один.

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