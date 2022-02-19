Какие задачи выполнили вездеходы на Луне и почему их запуск прекратили Оглавление Космические гонки США и СССР Создать то, чего ещё не было На Луне 11840 11840 Рисунок "Луноход-1" на Луне", 1970. Фото © ТАСС

В конце 1950-х годов Страна Советов устремилась к звёздам. Всем было ясно: первой ступенью к освоению космоса должно стать исследование Луны. Поэтому сначала следовало отработать запуск к Луне автоматических станций без выхода на орбиту. Затем советские инженеры хотели совершить посадку на поверхность и взять первые образцы лунного грунта. Всё это следовало сделать раньше США — основного противника СССР.

Космические гонки США и СССР

Модель "Лунохода-2" на лунодроме. Фото © ТАСС / Акимов Николай

Задач и вопросов было хоть отбавляй. Какова поверхность Луны? Вдруг космический аппарат утонет в тоннах пыли? Вдруг под тонкой поверхностью окажутся пустоты? Как управлять аппаратом с Земли? Успехи в проектировании сменялись поражениями, которых было много: три первых запуска аппаратов серии Е-1 закончились аварией ракеты-носителя. Во время четвёртого запуска в январе 1959 года удалось вывести в космос "Луну-1", но станция прошла мимо Луны: инженеры не учли время прохождения командного сигнала с Земли до Е-1 и обратно.

"Луна-1" сделала несколько открытий: зарегистрировала наличие у Земли радиационного пояса, обнаружила отсутствие магнитного поля у Луны, нашла в космосе ионизированный газ и сумела измерить параметры "солнечного ветра". Американцы, узнав об этом, заявили, что Советы лгут, но вскоре лаборатория реактивного движения в Калифорнии приняла сигнал от "Луны-1" — и скептикам пришлось умыться.

Следующие два запуска окончились авариями. 12 сентября 1959 года СССР запустил к Луне аппарат "Луна-2", который через двое суток врезался в поверхность спутника Земли на скорости 3,3 км/сек. Облако лунной пыли можно было видеть во все телескопы мира. Так в СССР выяснили, что поверхность луны твёрдая, и "пометили" территорию, доставив на спутник "вымпелы" — металлические шары из пластин с гравировкой (название страны, герб и пятиконечная звезда).

США были раздавлены. Запуск "Луны-1" и "Луны-2" доказывал, что у Хрущёва есть баллистические ракеты, способные долететь до Вашингтона, и что Америка проигрывает. А СССР, словно в издёвку, уже 10 октября запустил станцию "Луна-3", которая первой в мире выполнила гравитационный манёвр вокруг спутника и отсняла его обратную сторону двумя камерами, отправив на Землю 17 фотографий. Советы, как первооткрыватели, получили право именовать открытые объекты, и тут же на Луне появились море Мечты и море Москвы, кратеры Менделеев, Складовская-Кюри, Джордано Бруно и другие.

После этой удачи французский винодел Анри Мэр прислал тысячу бутылок шампанского в Академию наук СССР: ещё в 1957 году он поспорил с советским консулом, что русским не видать обратной стороны Луны как своих ушей. Конструктор Королёв с ухмылкой рассказывал, что каждому академику досталось по две бутылки отличного вина.

Но следующие 11 запусков окончились неудачей. Могли ли виной быть диверсии? Могли. Американцы сейчас пишут, что уже после миссии "Луна-2" шпионы ЦРУ на несколько часов получили доступ к действующим макетам станций и сумели получить все наработки советских инженеров. Но тут кто чем хвастается. Советы — конструкторами, а США — кражей технологий. В 1966 году СССР наконец запустил на спутник Земли ещё четыре станции и приступил к подготовке отправки на Луну роботов.

Создать то, чего ещё не было

"Луноход-1". Фото © Wikipedia

Ещё в 1963 году Королёв предложил разработать самоходный аппарат Л-1. Работу поручили начальнику отдела новых принципов движения ВНИИ-100 конструктору Александру Кемурджиану, которому предстояло разработать вездеход на новых телеоператорных принципах управления, которые ещё не были созданы ни в СССР, ни в США. По сути, предстояло создать первую в истории Земли автоматическую лабораторию для исследования другой планеты.

Луноход состоял из корпуса и ходовой части. Восемь спицованных колёс, снабжённых дисковыми тормозами, были попарно объединены в блоки, вместо шин была металлическая сетка с титановыми грунтозацепами. Каждое колесо имело собственный привод и подвеску. Внутри корпуса находились система управления с гироскопами, средства связи, батарея, системы подогрева и охлаждения и научная аппаратура. Снаружи вездеход был покрыт теплоизоляцией и мог выдержать диапазон температур от +150 °С до –170 °С. Откидывающаяся верхняя панель имела солнечные батареи мощностью 1 кВт и должна была поддерживать батареи. Снаружи обвеска состояла из телекамер и антенн, телескопа, дозиметра, выносного блока аппаратуры "Рифма", прибора, оценивающего проходимость, и одометра, роль которого играло девятое колесо.

Первые испытания вездехода проводили в 1968 году на Камчатке в районе вулканов Толбачик и Шивелуч. Испытания были непростыми не только для вездехода, но и для людей: вертолёт с учёными и военными однажды совершил жёсткую посадку, а в 1970 году на повторных испытаниях ящики с оборудованием "Лунохода"... потеряли в аэропорту!

Сначала потерю скрывали, а когда за поиски принялся КГБ, то оборудование нашли в Магадане, где ящики с космическим оборудованием неделю простояли под открытым небом. Испытания вездехода прошли на ура: он уверенно преодолевал крутые, сыпучие склоны и не опрокидывался при кренах, которые в несколько раз превышали расчётные.

На Луне

Картина лётчика-космонавта СССР Алексея Леонова. Фото © ТАСС

Сложно описать радость советских людей, когда 17 ноября 1970 года межпланетная станция "Луна-17" доставила "Луноход-1" на поверхность Луны. Это было настоящее волшебство. Не то волшебство, когда странные люди с размалёванными лицами машут руками по телевизору, а настоящее, созданное разумом человека, созданное наукой.

"Луноход-1" общался с учёными 301 день, проехал по Луне больше 10 тысяч километров, обследовал площадь поверхности в 80 тысяч квадратных километров и отправил на Землю 25 тысяч фотографий. Он 537 раз в разных точках исследовал физические свойства поверхности Луны и провёл 25 химических анализов грунта. Только в сентябре 1971 года его батареи разрядились, и он перестал выходить на связь.

Экипаж "Лунохода-2" во время работы, 25 января 1973 г. Фото © ТАСС / Акимов Николай

Доставка на Луну "Лунохода-2" была менее удачной: он проработал всего четыре месяца, после чего произошло ЧП — на спуске в одном из кратеров вездеход забуксовал. Обычно оператор в ЦУПе закрывал крышку и выезжал, сдавая назад. Но в тот день в ЦУПе находились новые начальники, и кто-то из них приказал оператору сдать назад, не закрывая крышки. Крышка задела сыпучий грунт, зачерпнув его внутрь, а когда крышку закрыли — грунт насыпался на корпус и стал дополнительным слоем теплоизоляции. Вездеход перегрелся и вышел из строя. "Луноход-2" доставили на Луну 15 января 1973 года, а 11 мая он уже не отвечал. Тем не менее он передал в ЦУП 86 панорам и 80 тысяч кадров телесъёмки.

"Луноход-3" так никогда и не был отправлен на Луну. От вездеходов отказались в пользу лунных станций, ведь ещё в 1970 году лунная станция "Луна-16" не только приземлилась на поверхность спутника Земли, но и вернулась на Землю, доставив с Луны 101 грамм грунта. Посланные в космос тяжёлые станции "Луна-19", "Луна-22" изучали гравитационное поле планеты и открыли наличие масконов — положительных гравитационных аномалий, в районе которых можно было сажать аппараты с меньшим расходом топлива. Благодаря их работе станции "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю 53 и 170 граммов лунного реголита соответственно. Было это в 1972 и в 1976 годах. Грунт и сейчас хранится в инертной среде в спецхранилищах Института геохимии и аналитической химии Академии наук. На этом Лунную программу было решено завершить. Пилотируемую лунную программу закрыли ещё раньше — в 1974 году.

В связи с чем было принято такое решение — непонятно, ведь США высадились на Луну ещё в 1969 году. Значит, гонка с Америкой была ни при чём. Любопытно, что и США отказались от полётов на Луну примерно в это же время с формулировкой "Большие расходы — мало открытий". Наверняка эта же причина заставила и СССР отказаться от освоения Луны: дело оказалось долгим, дорогим и не сулило быстрой выгоды. "Луноход-1" навсегда остался для советских людей символом освоения космоса.

Американцы часто пишут, что луноходы были "потеряны", и в СМИ то и дело всплывают "сенсации": "Мы нашли русские луноходы!" Это не так. Координаты вездеходов известны, а их рефлекторы до сих пор в рабочем состоянии — по ним можно точно рассчитать расстояние до Луны. Кстати, в 1993 году НПО Лавочкина продало "Луноход-2" американскому бизнесмену Ричарду Гэрриоту всего за 68 500 долларов. Вот уж воистину "Прости нас, Юра!".

Авторы Майя Новик