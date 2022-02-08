Почему в России можно сесть в тюрьму, защищаясь, и как в других странах? Оглавление Допустимый предел самообороны Самооборона за границей Депутаты Госдумы хотят разрешить россиянам любую самооборону при проникновении преступников в их жилище. Сейчас в законе есть ненаказуемый предел самообороны. И это понятие очень размытое. 4802 4802 Фото © Shutterstock

Россиянам могут разрешить любые действия против преступников, которые проникают в их жилище. Идею выдвинул глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Депутатская группа изучила статистику уголовных дел по допустимой самообороне и пришла к неутешительным выводам. Если в России человек оказывает сопротивление преступникам, то чаще всего после этого он отправляется в тюрьму.



Превышение допустимой самообороны в России. Инфографика © LIFE

Допустимый предел самообороны

В Уголовном кодексе Российской Федерации о необходимой самообороне говорится в статье 37. И на первый взгляд в ней вроде бы всё однозначно: "Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны". Однако в законе очень много "но". Вот цитата: "если не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства."

Так, например, если преступление против вас было сопряжено с угрозой для жизни, то по закону позволяется одна самооборона. А если не было сопряжено с такой угрозой — уже другая. Если совсем грубый пример, то представьте ситуацию: на вас ночью в парке накинулся человек, но вы оказались сильнее и сильно его избили. Так вот: если он при этом хотел вас убить, то ваши действия укладываются в допустимый предел самообороны. Ведь была угроза вашей жизни. А вот если он хотел не вашу жизнь, а ваш кошелёк, то это уже превышение необходимой самообороны. Ведь угрозы жизни не было.

И тогда на скамью подсудимых отправитесь вы. То же самое в ситуации, когда кто-то проник в ваш дом. Сейчас в законе слишком много допущений и неконкретности, которые позволяют трактовать его в зависимости от ситуации. Дел о превышении пределов самообороны в судах много. Зачастую адвокаты говорят, что при нынешнем состоянии Уголовного кодекса единственный 100-процентно ненаказуемый способ самообороны — это бегство.

Самооборона за границей

За границей по поводу самообороны выработались более чёткие правила. Так, например, в Китае, если доказано, что человек защищался и не был агрессором или провокатором, то самооборона не будет наказуема. Даже если он убил или серьёзно ранил нападающего. И понятно, что в Европе и США к безопасности частной собственности и частной личной жизни ещё более серьёзный подход.

Хотя предел обороны есть, но он прописан чётко — как правило, это конкретные ситуации. При этом в США трактовка допустимых действий серьёзно варьируется от штата к штату. А в Евросоюзе она меняется от страны к стране. Для наглядности мы составили инфографику пределов допустимой самообороны в разных западных странах.

Особенности допустимой самообороны в западных странах. Инфографика © LIFE

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Авторы Федор Иванов