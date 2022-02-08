Удачный год для алюминщиков За прошлый год "Русал" дважды повысил зарплату рабочим: в феврале — на 20%, в сентябре — ещё на 10%. Теперь на всех предприятиях "Русала" зарплаты значительно выше средних по регионам. 8 февраля, 05:00 Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Но и без этого у работников компании немало поводов для того, чтобы назвать ушедший год удачным. Как заявила журналистам заместитель генерального директора "Русала" по управлению персоналом Наталья Альбрехт, "на сегодняшний день мы — работодатель приоритетного выбора". За последние годы в компании сделано немало для подтверждения этого гордого звания.

Помимо повышения зарплат (на что только в 2021 году "Русал" потратил 14 млрд рублей), работники пользуются широким спектром различных льгот: от компенсаций переезда на работу в другой регион и стоимости детских садов до бесплатных занятий спортом и доставки на работу. При этом компания постоянно индексирует затраты на льготы. Например, ежегодно индексирует дотацию на питание на 13–14%.

Различные программы повышения квалификации, производительности труда и внедрения средств малой механизации позволяют каждому работнику постоянно повышать свой уровень зарплаты.

"У нас есть традиционные для многих компаний направления обучения, за много лет зарекомендовавшие себя в компании: кадровый резерв, производственная система и ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Для тех, кто начал свой путь в компании с рядового рабочего и при этом хочет развиваться и расти в "Русале", мы предлагаем программы специалитета, бакалавриата, магистратуры в тематических вузах" Наталья Альбрехт Заместитель генерального директора "Русала" по управлению персоналом

В результате за 12 месяцев 2021 года 83% назначений в компании было за счёт внутренних кандидатов, 65% из них — участники кадрового резерва. Для повышения образовательного уровня сотрудников и развития управленческой линейки компании "Русал" сотрудничает с лучшими научными школами страны — Московской школой управления "Сколково", ВШЭ, а также с региональными университетами: СФУ, ИрНИТУ, СибГИУ.

В здоровом теле

Традиционно всем сотрудникам компании предоставляется возможность бесплатно лечиться в корпоративном медицинском центре, а там, где у работников нет возможности добраться до него, обеспечивается ДМС. Но коронавирус предъявил свои требования.

От нас потребовались новые дополнительные меры, среди которых — создание удалённых рабочих мест. Это полноценная дистанционка и связанные с ней сложности по организации таких рабочих мест с соблюдением требований безопасности и ИТ-сервисов. Среди основных направлений — создание изолированных рабочих бригад для обеспечения нашего непрерывного производства минимально необходимой численностью сотрудников для продолжения работы оборудования. Кроме того, это вопросы организации добровольной вакцинации, максимального перевода возможных сервисов в удалённый формат для сокращения социальных контактов работников Наталья Альбрехт Заместитель генерального директора "Русала" по управлению персоналом

И уже если заболел, то и тут компания поможет: русаловцы, тяжело переболевшие коронавирусом, бесплатно проходят реабилитационное восстановление в лучших профилакториях страны.

Вообще, деятельность "Русала" во время пандемии заслуживает отдельного рассказа. Ещё весной 2020 года по инициативе бизнесмена и общественного деятеля Олега Дерипаски была развёрнута программа по созданию в регионах сети современных медицинских центров. Финансирование строительства и закупки оборудования на общую сумму 4 млрд рублей взял на себя "Русал". Всего за полгода в семи городах Сибири и Урала (Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете, Саяногорске и Краснотурьинске) были возведены медицинские центры помощи и спасения для лечения CoViD-19. За прошедший год с учётом затрат на поставку нового оборудования, лекарств, ИСЗ, обучение врачей передовым методикам лечения и т.д. расходы выросли до 8 млрд рублей.

Важно отметить, что эти центры переданы в государственную систему здравоохранения и лечат в них всех больных, а не только русаловцев.

Мини-полисы для жизни по максимуму

В 2021 году жилищная программа "Русала" приобрела новое измерение. Компания начала активную реализацию проекта по созданию высококачественных микрорайонов для своих работников. Это комплексы, состоящие из домов не выше восьми этажей, школ, детских садов со всей необходимой для полноценной жизни и отдыха инфраструктурой — игровыми и спортивными площадками, рекреационными зонами, подземными парковками и т.д. По таким проектам строится жильё в развитых странах: США, Великобритании, Швеции. И само собой, при строительстве будет использоваться алюминий, произведённый на предприятиях компании: Al-ограждения балконов, Al-проводка, Al-радиаторы отопления, Al-ограждения лестниц, оконные и витражные заполнения из тёплого Al-профиля, фасадный кирпич на Al-подсистемы вентилируемого фасада и др.

Компания полностью курирует этот проект, включая строительство. Всё для того, чтобы гарантировать лучшее качество для своих работников. География жилищной программы обширна, это Красноярск, Дивногорск, Ачинск, Братск, Саяногорск, Шелехов, Тайшет Наталья Альбрехт Заместитель генерального директора "Русала" по управлению персоналом

Наталья Альбрехт отдельно добавляет, что в выборе концепции домов принимали участие представители рабочих коллективов.

Строительство микрорайонов — лишь часть большой Жилищной программы "Русала", которая позволяет каждому сотруднику обзавестись своей крышей над головой на максимально льготных условиях.

Жилищная программа у нас действует уже более двух лет. Она позволяет работнику на беспрецедентных условиях приобрести своё жильё в городе — 0% первоначальный взнос, ставка ЦБ плюс два процента, срок 10 лет. 50% ежемесячного платежа, включая и проценты, и основное тело долга, платит компания Наталья Альбрехт Заместитель генерального директора "Русала" по управлению персоналом

Проще говоря, "Русал" оплачивает половину стоимости квартиры!

Продолжать рассказ про многочисленные "пряники", которые компания обеспечивает своим работникам, можно долго. Сторонний наблюдатель меланхолично заметит, что, мол, "Русал" — одна из крупнейших компаний мира — может себе это позволить. У нас богатых компаний в стране немало, но далеко не все уделяют столько внимания своим работникам, причём не только труженикам центрального офиса, а самым обыкновенным рабочим с периферии.

Авторы