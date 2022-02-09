Военные базы СССР и России: в каких странах стояли советские войска и где остались российские Советский Союз располагался на шестой части суши. А военное присутствие обеспечивал по всему миру — от Кубы до Вьетнама. Каким заграничным военным потенциалом Россия может похвастаться теперь? 32255 32255 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Существование заграничных военных баз для любой страны — это не только политический престиж и связанные с ним финансовые затраты, это ещё и военное преимущество. Оперативность, защита своих зон влияния, поддержка союзников и однозначный сигнал своим соперникам — мол, если что, у нас тут пара дивизий под боком. Во времена острого противостояния СССР и США это противоборство шло более-менее ровно. На стороне США было НАТО. Североатлантический альянс создали в 1949 году, и в него изначально вступили 12 стран.

На стороне Советского Союза в Европе были страны Организации Варшавского договора. Этот военный союз создали в 1955 году в противовес НАТО. Как раз для защиты своих западных границ. В него входили восемь стран: СССР, ГДР (восточная часть Германии ), Венгрия, Польша, Чехословакия, Румыния, Албания и Болгария — то есть по факту вся Восточная Европа. Поэтому западные и советские армии стояли по обе стороны Берлинской стены. И именно Западная и Восточная Германия были границей между капиталистическим и социалистическим блоками.

НАТО против Организации Варшавского договора в 1982 году. Инфографика © LIFE

Мало кто знает, но в 1954 году после смерти Сталина Советский Союз подавал заявку на вступление в НАТО. Но её отклонили. Немудрено — блок создавали, чтобы бороться против России. Глупо включать в него главного врага. Поэтому включали страны поблизости. До распада Советского Союза НАТО расширялось трижды. В 1952 году туда приняли Турцию и Грецию, в 1955-м членом НАТО стала Западная Германия, а в 1982 году добавилась Испания.

Советский Союз распался в декабре 1991 года. После распада СССР НАТО стремительно приближалось к российским границам. Хотя официально альянс декларировал миролюбивую политику: да, мол, мы собирались, чтобы уничтожить Россию, но мы уже не хотим, просто стремительно движемся к вашим границам. С 1999 по 2012 год после разгрома и расчленения Югославии НАТО расширилось на восток ещё четырежды. В него последовательно вошли 13 государств. И сейчас у России гораздо меньше союзников и ресурсов. А следовательно — и военных баз. Здесь мы сравнили, какие военные базы за рубежом были у СССР в 1980-е годы и какие есть у России сегодня.

Советские и российские военные базы за рубежом. Инфографика © LIFE

Сегодня заграничный военный контингент нашей страны находится на территории бывшего Советского Союза. Исключением в этом ряду является Сирия. Но сейчас Россия ведёт переговоры о возвращении военных баз в некоторые страны. Так, Судан, Вьетнам и Египет могут пригласить к себе наших военных.

Нужны ли России военные базы за рубежом? 0 Конечно. Нужно возвращаться на прежние позиции Нет. Сейчас есть проблемы поважнее

Авторы Федор Иванов