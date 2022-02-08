Почему новосибирцы благодаря КПРФ выбрали символом Нового года обезьяну Журналист Сергей Долгов — о том, как жители Новосибирска решили, что "раз есть орангутан-мэр, то пусть будет орангутан-символ". 8 февраля, 15:30 Прекрасный Бату — всеобщий любимец новосибирцев. Фото © ngs.ru / Александр Ощепков

Самая народная, самая оппозиционная, самая честная партия. Именно так себя позиционирует КПРФ. На деле же эти лозунги оказываются, мягко говоря, фикцией. Второе место в Госдуме фракция получила не за свою народность, а по причине протестного голосования (когда часть электората выбирала наименьшего фрика из оппозиционных сил). Что же касается партийных ВИПов, то они регулярно попадают в скандалы. И, не успев отползти от "Лосегейта" в исполнении Валерия Рашкина, красные получили Орангутаногейт от мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Мэр, конечно, во многом уникальный. По рейтингу медийной активности он занимает первое место среди всех сибирских политиков, почти в два раза опережая ближайшего конкурента — красноярского градоначальника. Однако эта медиаактивность достигалась не за счёт развития города во имя горожан, а скандальных шагов во имя хотелок родной партии — в частности, открытия в Новосибирске памятника советскому прокурору Руденко (никак с городом не связанному), а также Иосифу Сталину.

Стремление отечественной демшизы очернить советского вождя, конечно, достойно лишь осуждения — однако желание КПРФ его возвеличить (в условиях отсутствия в стране консенсуса о роли этой личности в истории) и на нём попиариться тоже выглядит, мягко говоря, дёшево. Хотя бы потому, что при Сталине Зюганова, Рашкина и других лидеров КПРФ в лучшем случае даже не допустили бы до власти, а в худшем вообще расстреляли — хотя бы за то, что они сотрудничали со штабом Навального на прошлых выборах. Коллаборантов и предателей "отец народов" презирал.

Неудивительно, что наполненная пиаром компартии и лично господина Локтя медиаактивность мэра была как-то побоку простым новосибирцам. Им куда важнее было решение не коммунистических, а городских проблем — и с этим была беда. Так, например, зимой в городе наступил настоящий снежный коллапс — на ряде улиц снег практически не убирали.

"Это уже земля мэрии, там снега — просто кошмар. Я уже и в мэрии заявку оставлял, и 051 звонил, и на "Госуслугах" написал. Мы, конечно, можем сами убрать, но доставка трактора — 3500 рублей и каждый час по 1500 минимум. За четыре часа это 9500 рублей. Мы же налоги не зря платим, а эти расходы лягут на ТСЖ", — цитировали СМИ председателя одного из местных товариществ собственников жилья Артёма Пинчука. Получается, что коммунист-мэр создаёт условия для заработка капиталистам-фирмачам. Неудобненько как-то получается — и накладно для кармана горожан.

Кроме того, перед городом стоят и другие проблемы. В частности, мусорная, связанная с нехваткой свалок и модернизацией тех, что есть. Экологическая — из-за загрязнённого воздуха и такой же воды в ряде районов. Наконец, транспортная — власти изыскивают крайне мало средств на расширение метро.

Именно этим должен был заниматься товарищ Локоть. Но он этого не сделал. В результате лидер медиаактивности Сибири оказался на последнем месте в Новосибирской области по рейтингу эффективности — лишь 49% горожан выразили удовлетворение работой господина Локтя.

В какой-то момент казалось, что Новосибирску повезло — он был выбран новогодней столицей России (этот конкурс проводится ежегодно). Но и тут господин Локоть сумел отличиться. Сначала новогодняя столица России оказалась на последнем месте среди крупнейших российских городов в рейтинге самых красивых праздничных деревьев. 22-метровую новосибирскую ель, по словам вице-мэра Терешковой, наряжали настоящие дизайнеры-флористы, чемпионы соревнований, однако новосибирцы всё равно её не оценили. Её и место, где её поставили.

"В Новосибирске главная ель стоит у катка, имеющего очень специфичную форму. Необычное решение, повторно с прошлого года использованное властями города. Да, в прошлом году это могло быть расценено как "свежо и оригинально, смело". В этом уже, пожалуй, красноречиво символизирует отношение властей к вверенному городу", — рассказывают недовольные фаллической формой катка горожане. Каток выглядит вот так и, в принципе, полностью символизирует отношение мэра к вверенному ему городу.

Фото © ngs.ru / Слава Степанов

Однако ёлки и катка Локтю было недостаточно — он запомнится горожанам орангутаном. Дело в том, что у новогодней столицы России по традиции должен быть символ — какое-то местное животное. Так, например, в Нижнем Новгороде (новогодней столице – 2021) символом был выбран олень, который изображён на гербе города. В новосибирском голосовании принимали участие животные из местного зоопарка.

Изначально голосование шло вяло — проголосовало лишь несколько тысяч человек. Лидировал манул Айша, а на последнем месте плёлся орангутан Бату, который ну никак не ассоциировался ни с Сибирью, ни с Новосибирском, ни с Новым годом. Однако в какой-то момент местные блогеры стали топить за Бату — просто потому, что он некрасивый и его жалко.

Однако затем гуманизм стал обрастать большой политикой — в дело вступило протестное голосование. И если на последних выборах коммунисты использовали его в своих интересах, пойдя ради этого на сотрудничество с навальнистами, то тут оно бумерангом ударило по мэру-коммунисту Анатолию Локтю, доставшему горожан. Под лозунгом "почему орангутан может быть мэром города, а символом не может" за Бату стали голосовать недовольные работой мэра-коммуниста новосибирцы. Это увидели представители несистемной оппозиции, после чего воспользовались ситуацией для того, чтобы сделать из Бату символ антивластного протеста (хотя, по сути, это был протест против мэра-коммуниста).

В итоге лавочку прикрыл сам новосибирский зоопарк, попросивший голосование отменить и не использовать его животных в политических целях. А мэру Локтю придётся искать другие способы для повышения своей медиаактивности. Ничего, что-нибудь придумает — после фаллического катка и орангутана пробить можно уже любое дно.

Хотят ли новосибирцы отправить мэра в отставку? Да, хотят Нет, не хотят

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