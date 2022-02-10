Буря столетия: Из-за чего 40 спутников SpaceX "вскипели" на орбите Потеря огромного количества спутников Starlink — самая крупная в истории запусков. Официальной причиной считается геомагнитная буря, но так ли это на самом деле. 9 февраля, 21:40 Ракета SpaceX Falcon 9 с 58 спутниками для широкополосной интернет-сети SpaceX Starlink. Фото © Getty Images / Paul Hennessy / NurPhoto

SpaceX Starlink

В 2022 году SpaceX Илона Маска поставила перед собой амбициозную цель довести частоту запусков ракет Falcon 9 со спутниками Starlink до одного космического старта в неделю. Первое время всё шло по плану, однако рано утром 9 февраля стало известно, что 40 из 49 спутников Starlink вышли из строя и не включились в работу. В качестве официальной причины компания называет геомагнитную бурю, однако это, скорее всего, не так.

Отслеживать космическую погоду специалисты по запускам начали давно. Чтобы понять, чего ожидать в ближайшее время, можно посмотреть специальный космический прогноз погоды, который рассчитывается примерно так же, как и атмосферный. Изучениями погоды за пределами Земли занимается Физический институт Академии наук им. П.Н. Лебедева. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, геомагнитная обстановка последние три дня была спокойной, а все возмущения магнитосферы были незначительными (на изображении они выделены жёлтым цветом).

Лишь в начале месяца геомагнитные возмущения достигли уровня G1 — самого слабого и наименее опасного для всей электронной аппаратуры, которая может находиться на орбите. G-индекс, которым измеряется опасность бурь, — пятибалльная шкала силы магнитных бурь, которая была введена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в ноябре 1999 года. Эта шкала отражает интенсивность геомагнитного шторма по уровню воздействия магнитного поля Земли на людей, животных и электронику, а бури подразделяются на уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури, опасные для функционирования электронных систем и здоровья метеозависимых людей).

Там же, на сайте Физического института Академии наук им. П.Н. Лебедева, можно обнаружить и другие любопытные сведения, например, то, что одна из крупнейших за несколько лет магнитных бурь случилась в ноябре 2021 года. Но если магнитная буря ни при чём, а спутники вышли из строя, в чём может быть причина? Аспирант факультета аэрокосмической техники в Университете Райса Борис Веббер пояснил, что все проблемы ракет Falcon 9 и спутников Starlink давно известны.

Есть мнение, что двигатели "Мерлин" спроектированы как надёжное средство вывода ракеты в идеальных условиях. Но при этом они относительно слабы по своим характеристикам, то есть любое внешнее воздействие — это почти гарантированно авария, пространства для манёвра почти нет. В этом запуске было странно, что орбита была ниже обычной. Вероятно, под геомагнитную бурю они маскируют проблемы со второй ступенью. Что касается схемы вывода спутников, уже несколько раз звучали заявления, что орбита вывода максимально низкая и энергетически затратная, топливо приходится экономить. Всё это привело к тому, что минимального возмущения хватило для, как выражаются в СМИ, выжигания спутников. Как поведут себя спутники, если возмущение будет хотя бы G4, даже спрогнозировать пока нельзя Борис Веббер Аспирант факультета аэрокосмической техники в Университете Райса

Вы не понимаете, это другое

Илон Маск. Фото © Getty Images / Yasin Ozturk / Anadolu Agency

Американские специалисты из NOAA заключили, что бури класса G1 происходят примерно 1700 раз за 11 лет, то есть это довольно частое явление. В силу их низкой интенсивности никакой опасности для электроники на орбите Земли нет — простого экранирования и внутренних систем защиты достаточно, чтобы обезопасить спутник от поломки. Но 40 спутников, электроника которых оказалась буквально выжжена сильным излучением, не выкинешь из отчётов, поэтому формальной причиной стал именно геомагнитный шторм. Критики Илона Маска начали шутить в социальных сетях, что причиной выхода из строя 40 спутников мог стать "свет от восходящей Венеры, отразившийся от метеозонда и вызвавший спонтанное воспламенение болотного газа".

Фанаты SpaceX бросились в защиту Маска и стали утверждать, что потеря 40 спутников из 49 — это так называемый бюджетный зазор, когда денег на реализацию того или иного проекта внезапно тратится больше, чем обычно. Адепты "нового космоса" пытаются убедить, что для высокотехнологичных компаний потеря 40 спутников — это ничто, и, с одной стороны, они правы. Каждый спутник Starlink стоит "всего" 500 тыс. долларов, а пакет из 50 аппаратов обходится SpaceX в 25 млн долларов. Для такой компании, как SpaceX, потеря партии спутников — это ничтожно малые расходы. Но с другой стороны, инвесторы и простые учёные уже начали задавать вопросы. Публично в официальной версии потери спутников уже усомнился известный астроном Джонатан Макдауэлл. Он сообщил, что атмосфера "вспухала" и раньше и никто от этого не страдал.

Here I plot the same data against launch date, with the solar F10.7 value overplotted in green (latter data from TS Kelso's @CelesTrak database pic.twitter.com/LcYcbJe2Wg — Jonathan McDowell (@planet4589) February 9, 2022

Космический энтузиаст и бывший сотрудник Лаборатории космических исследований Малларда в Университете Калифорнии Ричард Коул пояснил, что SpaceX могла запустить спутники на свой страх и риск, а его коллега, физик Аллестер Айвис, заявил, что многие компании, производящие спутники, может ожидать сюрприз.

Мы давно наблюдаем повышенную скорость распада наших спутников. Пока Солнце было относительно спокойным, многие компании экономили на защите спутников и делали их дешевле. Но постепенно до всех начинает доходить, что если у спутника нет никакой защиты от минимального воздействия, то он быстро выйдет из строя. С этим же столкнулись и в SpaceX, но они пока делают вид, что так и должно быть Аллестер Айвис Физик

Российский аналог HAARP

Специалисты по выводу полезной нагрузки на орбиту считают, что почти наверняка в SpaceX изучали данные солнечной активности перед стартом, а на руках у "пусковиков" были все данные. Они могли увеличить перигей и, убрав несколько спутников из специальной кассеты, осуществить успешный вывод. Однако небо в районе пуска внезапно засияло, как во время сильнейшей солнечной бури, и подавляющее большинство спутников просто сгорело.

Поскольку внезапных вспышек на Солнце не происходило, возникает вопрос: какая сила "вскипятила" электронные блоки спутников Starlink? Ионизировать атмосферу до опасного уровня могут две силы. Космические лучи, которые проникают туда просто по ходу "движения", и генераторы ионизирующего излучения, которые изобретались в рамках программ по влиянию на климат. В США такой "ионизатор" называется HAARP. Есть подобный комплекс и в России — он расположен в Нижегородской области и называется "Сура". На сайте НИИ радиофизики сказано, что "установка пред­на­зна­че­на для про­ве­де­ния при­клад­ных и фун­да­мен­таль­ных ис­сле­до­ва­ний верх­ней ат­мо­сфе­ры Зем­ли при на­ли­чии воз­му­ще­ний есте­ствен­но­го и тех­но­ген­но­го про­ис­хож­де­ния и мо­де­ли­ро­ва­ния усло­вий рас­про­стра­не­ния ра­дио­волн КВ и УКВ диа­па­зо­нов и ио­но­сфер­ных ра­дио­трасс раз­лич­ной про­тя­жён­но­сти". Если говорить простым языком, то комплекс в состоянии искусственно создать геомагнитную бурю повышенной мощности — она может превышать природную в несколько раз. Переживут ли спутники SpaceX настолько мощный и сильный импульс — большой вопрос.

Сведений о том, включался ли комплекс в начале февраля, пока нет, как нет и сведений о том, работал ли в эти дни HAARP. Илон Маск хранит молчание по поводу инцидента, а в SpaceX уже заявили, что во всём виноват геошторм. Если это на самом деле так, то любая, даже минимальная геомагнитная буря может спровоцировать поломку спутников SpaceX прямо на орбите. Но все эти сведения — лишь догадки геофизиков и специалистов в области космонавтики. Ни Илон Маск, ни кто-либо другой официально на этот счёт предпочитают не высказываться.

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