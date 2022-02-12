Новый член Союзного государства: Казахстан могут склонить к интеграции Что осталось за закрытыми дверями и о каких проектах могли договориться президенты двух стран. 11 февраля, 21:40 Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа налево) после пресс-конференции по итогам встречи в Кремле. Фото © ТАСС / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств за три с половиной часа обсуждали события, произошедшие в Казахстане в январе, экономику и образование. В Москву Токаев прилетел в новом неофициальном статусе — полновластного руководителя страны. После окончательного разрыва с Назарбаевым и замещения его людей в правительстве и среде силовиков, чему способствовали январские протесты.

Елбасы пришлось уйти в тень. Он лишился должности председателя Совета безопасности. Действующий президент дотянулся и до родственников Назарбаева. Так, в конце января председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева отправили в отставку. Он был сватом старшей дочери экс-президента Дариги Назарбаевой, которая в данный момент является депутатом нижней палаты парламента Казахстана. Парламентская карьера Дариги тоже висит на волоске — идёт сбор подписей за отставку. Её коллега и однопартиец Айдос Сарым призвал Назарбаеву сложить полномочия. Теперь токаевские будут везде. Стоит признать, что для азиатских республик концентрация власти в одних руках — нормальное явление.

— Естественно, что в первую очередь российского президента интересует вопрос о том, насколько существующая политическая ситуация в Казахстане стабильна. Насколько казахстанский президент уверенно чувствует себя в новой политической системе. Российской стороне хочется получить гарантии и подтверждения, что новых попыток дестабилизации не будет. Россию беспокоит, что Казахстан дрейфует в китайскую сторону. Для этого и необходимо укреплять в том числе и личное общение, — разъяснил ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов. Нужно учесть тот факт, что Токаев ехал к Путину как должник. Именно российские военные составляли основной костяк контингента ОДКБ, который прибыл в Казахстан на помощь местным силовикам.

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Фото © kremlin.ru

Безопасность

В начале 2022 года мир узнал о дееспособности ОДКБ. Если раньше все считали, что организация существует только на бумаге, то теперь увидели её в деле. Тренировки миротворцев последний раз проходили в ноябре 2021 года в Татарстане — "Нерушимое братство – 2021" собрало участников из шести стран. Силы ОДКБ тогда отработали операции по блокированию населённых пунктов, освобождению заложников из здания, занятого боевиками.

Знали ли в декабре власти Казахстана о том, что в стране готовится очередная "цветная революция"? На этот вопрос ответил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он сказал, что в СВР были сведения о подготовке январских событий. Кроме этого, разведчики сообщали, что в Среднюю Азию потянулись боевики из Сирии. Полученная российскими спецслужбами информация передавалась руководству стран ОДКБ. Нарышкин также добавил, что СВР известно, кто курировал этот процесс.

Охрана государственных и социально значимых объектов Казахстана миротворцами ОДКБ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Директор Второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов предположил, что к организации массовых акций могут быть причастны британские спецслужбы, однако он считает необходимым дождаться итогов расследования, проводимого правоохранителями Казахстана.

— Ввод войск ОДКБ был экстренным, это означает, что точной информации ни у кого не было. Лидеры государств могли обсудить возможность более плотной работы разведки обоих государств, — предположил политолог Марат Баширов.

С оглядкой на Европу

Противостояние НАТО и США с РФ большинством среднеазиатских элит воспринимается как история, связанная лишь с Россией. Но в случае уступок Москвы пострадают именно бывшие республики Союза. Западные страны будут бить по России, но не прямо, а через приграничье и союзников. Украина уже пала первой жертвой, попытка устроить "майдан" в Белоруссии ни к чему не привела, но эксперты считают, что это повторится, как только Минск накачают деньгами с Запада. Очередь дошла и до Казахстана. В данный момент в Кремле нет уверенности, что следующий удар не придётся, например, на Киргизию, что опять же заденет казахов.

На встрече с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает Россию по вопросу неделимости безопасности в евразийском пространстве. Казахстан мог бы играть одну из ключевых ролей в Средней Азии и совместно с Россией противостоять угрозам извне, считают эксперты. Нельзя забывать, что западные силы могут и не вторгаться напрямую. Схема воспитания и тренировки радикалов из местного населения опробована на Ближнем Востоке, поэтому Запад может легко воспроизвести кальку и вырастить новое радикальное движение, но уже в Средней Азии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента Республики Татарстан

Максим Вилисов отметил, что вопрос создания из Казахстана среднеазиатского центра силы под покровительством России мог обсуждаться лидерами государств. Эксперт напомнил, что у республики такая функция присутствовала при Назарбаеве. Однако сейчас нужно учесть, что в регионе сильно китайское влияние.

Третий участник Союзного государства?

Владимир Путин отметил, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнёром Казахстана. Общий товарооборот составляет более 25 миллиардов долларов. На экспорт из Казахстана идут нефть, газ, полезные ископаемые, а также пшеница. Эксперты отмечают, что основа экономики Казахстана — сырьё. Нельзя не сказать, что республика интегрирована в Евразийский экономический союз, но пора ли в Союзное государство?

Кстати, президент Белоруссии уже обмолвился о присоединении Казахстана к блоку России и Белоруссии. Он отметил, что Казахстан уже усвоил свой урок о пользе союзнических отношений.

— Я думаю, что за закрытыми дверями тема вхождения в Союзное государство обсуждалась. После произошедшего в Казахстане стало очевидно всем, что ни одно из постсоветских государств не способно в одиночку обеспечить свою безопасность. Мало того, Запад приближает государства к их захвату с помощью террористических сетей. Открытие Западу несёт хаос и десуверенизацию, открытие России — единственный способ обеспечить безопасность и суверенитет. Тот период, когда Москва это делала безвозмездно и без условий, прошёл. Кремль видит, что никакой благодарности от постсоветских стран ждать не приходится. Теперь условием безопасности, которую способна обеспечить Россия, является вхождение в состав Союзного государства, — прокомментировал Лайфу вопрос интеграции директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Эксперт отметил, что реакции Турции на такие интеграционные процессы не будет. Он пояснил, что Эрдоган приходит в постсоветские страны только тогда, когда из них выходит Россия. Проект "Великого Турана" обретает актуальность, когда России нет на южной периферии.

Войдёт ли Казахстан в состав Союзного государства? Да, январские события показали актуальность союза с Россией Нет, Казахстан ориентирован на Китай/Турцию Казахстан продолжит вести многовекторную политику

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