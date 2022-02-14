Российская "награда" за талантливых детей: Как МОК запретил победу Камиле Валиевой на Олимпиаде за гениальность и прорыв Журналист Игорь Мальцев — о том, почему МОК наказывает русскую девочку очередной беспрецедентно жестокой формулировкой о награждении российской команды. 14 февраля, 13:32 Камила Валиева. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Andrew Milligan / PA Images

Это дело вызывает ажиотаж практически с самого начала этих зимних Игр: Валиева поразила в Пекине первым четверным прыжком женщины на олимпийских соревнованиях и привела российских фигуристов к золоту в командных соревнованиях, опередив США и Японию.

15-летнюю девушку считают талантом века — и не только из-за её прыжков. "В 15 лет она уже обладает удивительной зрелостью плюс естественная, совершенная техника прыжков и безумная скорость поворотов — это признаки, которых нет ни у кого, как у неё, — объясняет бывший фигурист Даниэль Вайс в интервью WELT. — На прошлых олимпиадах мы видели взаимозаменяемых спортсменок, о которых сегодня никто не вспоминает. Она другая".

Сначала это были только сообщения в российских СМИ, которые представитель МОК Марк Адамс назвал "спекуляцией". С утра пятницы, 11 февраля, появилась определённость: по данным Международного агентства по тестированию (Ita), Валиева дала положительный результат на сердечный препарат триметазидин на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Триметазидин (или TMZ) может поддерживать приток крови к сердцу во время физических упражнений и находится в международном допинговом списке с 2014 года.

Естественно, все ахнули. И не от того, что "что-то там нашли", а от того, что вопреки всем процедурам, которые должны были сделать гораздо раньше, именно перед награждением русской сборной золотыми медалями всё это произошло. Что привело широкую публику к элементарному выводу: когда американцы не могут выиграть честно, у остальных спортсменов начинаются проблемы. И всё это происходит на глазах всего мира, которому уже десятилетия внушают одну простую мысль: когда американские спортсмены едят лекарства горстями, то это потому что они "больные", а остальным запрещено всё, в том числе и безвредное лекарство от сердечных рисков, которое, как утверждают профессионалы, вообще не может никак повлиять на результаты.

Помните, какой скандал пытались устроить американцы, когда на токийской Олимпиаде через границу не пропустили препараты для американской спортсменки, которая всё "лечится" от детской болезни, которая не признаётся 80% врачей. И она сразу скатилась по результатам куда-то на дно. Вот это оно и есть. Самое приятное, что именно мир спорта вступился за нашу девочку и настоящие профессионалы, независимо от гражданства, пишут и говорят: "Отстаньте от гениальной Камилы — всё это вилами на воде писано".

И тем не менее тут начались ночные заседания, которые больше выглядели как трибунал, причём Камилла должна была на них находиться, что априори наносит ущерб её графику, режиму и подготовке. Практически пытка. Но ей всё-таки разрешили выйти на лёд. Спортивные судьи до этого слушали дело глубокой ночью, а затем удалились для консультаций. На видеослушании, которое длилось более пяти часов, рассматривался вопрос о том, имеет ли право Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) снять временный запрет со спортсмена. Таким образом, РУСАДА расчистило Валиевой путь к участию в женском одиночном катании на этих Олимпийских играх в Пекине, которые начнутся во вторник с короткой программы.

Тут мы должны сообщить ещё одну подробность. Так как ей ещё 15, то она проходит по олимпийским нормам как наиболее защищаемая группа спортсменов — несовершеннолетние. Они даже фамилии её не могли называть по правилам. И тем не менее. Приговор был обоснован в основном её возрастом. Как несовершеннолетняя она является "защищённым лицом" в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Более того, учитывая неясные доказательства и задержки в оценке допинг-теста, было бы несправедливо отказывать ей в старте.

И знаете, что делает МОК? Это уже совершенная фантастика в плохом смысле слова.

"Церемония награждения в женском одиночном катании на пекинской Олимпиаде будет отменена, если Валиева попадёт на пьедестал", — заявили в МОК. Это вообще как? То есть если она займёт любую из трёх позиций в соревновании Олимпиады, то Олимпийский комитет просто отменит награждение? Вы, вообще, понимаете, что вы только что сказали? Просто написали себе на лбу фломастером: "Мы — голимые шестёрки американцев, у них на содержании и уничтожаем все традиции и дух Олимпийских игр". Правда, на лбу всё это не поместится. Поэтому окончание фразы придётся писать где-то ниже поясницы.

Как только что написал сенатор Алексей Пушков: "Что означает этот бред? Выступать Валиева может, а победить не может?! МОК вводит "запреты на победу"? Или ей пришлют медаль по почте? Фактически это дезавуация решения CAS". Именно так, Алексей.

С этими Олимпийскими играми в целом надо что-то решать. Потому что унижениям есть предел.

Стоит ли России отказаться от участия в следующих Олимпиадах? Да, спротсменов из России продолжат "травить" Нет, нужно бороться за спортивные победы до конца

Авторы