Феноменальная профнепригодность или профицит на бумаге? Что мешает Коновалову решить проблему бродячих собак в Хакасии Губернатор признал, что его правительство "нарисовало" свои экономические успехи за 2021 год. Лайф узнал, что об этом думают в регионе, где из-за нехватки средств не решается одна "зубастая" проблема. 15 февраля, 10:59 Глава Республики Хакасия от КПРФ Валентин Коновалов. Фото © ТАСС / Александр Колбасов

В Хакасии разгорается очередной скандал из-за управленческих провалов губернатора-коммуниста Валентина Коновалова, возглавляющего республику с 15 ноября 2018 года. А подводя итоги года минувшего, Правительство Хакасии радостно рапортовало, что якобы закончило его с рекордными доходами. Особую гордость чиновников вызывал тот факт, что впервые за последние 20 лет республиканский бюджет по итогам года стал профицитным. Расходы были на два с лишним миллиарда рублей меньше доходов. Однако сам Валентин Коновалов недавно публично признал, что никакого профицита бюджета нет, он только на бумаге.

"Вы прекрасно знаете о том, какие есть проблемы у республиканского бюджета. Мы понимаем, что профицит, он такой… на бумаге", — заявил губернатор на январской встрече с депутатом Госдумы Сергеем Соколом, вызвав всплеск возмущения и у региональных политиков, и у местных жителей.

Встреча главы республики Валентина Коновалова и Сергея Сокола, депутата Государственной думы от Хакасии, Красноярского края и Тувы (слева направо). Фото © Pulse19.ru

По словам депутата Верховного Совета Хакасии Виталия Анисимова, такая "оговорочка по Фрейду" насчёт "бумажного" бюджета выявила системный кризис в управлении регионом, начиная с отсутствия в правительстве Коновалова реально работающей надёжной команды (большинство министров по-прежнему носят приставку "исполняющие обязанности"), заканчивая почти профнепригодностью самого губернатора. Как выразился Анисимов, у Коновалова "нет таланта".

"На самом деле оговорочка по Фрейду была у Валентина Олеговича [Коновалова]. Действительно, республика у нас сейчас находится в ужасающем положении, потому что на любую проблему нужны деньги. Это самая главная проблема правительства Коновалова, что оно не может зарабатывать деньги как внутри республики, так и на федеральном уровне, путём лоббирования региональных интересов республики. Нет такого таланта у правительства Коновалова, у Валентина Олеговича. Съездить в Москву, пролоббировать интересы Республики Хакасия и завезти либо инвестиционный проект, который в дальнейшем будет давать деньги, либо просто привезти деньги на ту или иную программу. Это действительно проблема", — рассуждает собеседник Лайфа.

У сопредседателя регионального штаба ОНФ в Республике Хакасия Андрея Тенишева и вовсе сложилось впечатление, что у правительства Валентина Коновалова нет внятной бюджетной политики, а главное — желания решать насущные проблемы населения республики.

"У них постоянные отговорки — всё сделают федералы. Наглядная ситуация была с ценами на уголь. Глава правительства 27 декабря подписал постановление, где установил предельные цены для населения на твёрдое топливо, а потом заявил, что это не наша забота, мол, это федералы должны решать. Уровень некомпетентности просто феноменальный! А после цитаты о "профиците на бумаге" общественность и вовсе оказалась, мягко говоря, в недоумении", — говорит он.

Негодование жителей Хакасии вполне понятно: у региона масса проблем, которые правительство Коновалова не решает, объясняя это отсутствием финансирования. Одна из самых острых и актуальных — проблема с бродячими собаками. Только в прошлом году, по данным УМВД РФ по республике, было зарегистрировано больше 100 нападений на жителей Хакасии, а по данным Минздрава региона, в год насчитывается больше тысячи обращений в больницы пострадавших с рваными ранами после укусов беспризорных животных. Но об этой проблеме, по словам нашего собеседника Виталия Анисимова, руководство региона традиционно узнаёт из СМИ.

Отлов бездомных собак. Фото © ТАСС / Виталий Невар

"Неужели Валентин Олегович об этой проблеме не знал раньше?! Она не сейчас появилась. Но только если СМИ поднимут волну, тогда наше правительство начинает двигаться. Всё остальное — кабинетное, ручное управление. Валентин Олегович любит прямые эфиры. Его постоянно спрашивают, что вы будете делать с собаками. Конкретного ответа нет. Но он же исполнительная власть. Он обязан на это реагировать. Пока никак не реагирует", — разводит руками депутат Верховного Совета Хакасии.

Впрочем, это далеко не первый скандал, который разгорается в Хакасии после назначения губернатора-коммуниста. Напомним, что ранее Коновалов выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых 15 человек, в том числе замы Коновалова и министры. Заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова, к примеру, получила по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада. А другим распоряжением она премирована ещё на 200%. В общей сложности чиновница получила миллион рублей.

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