Жена отмалчивается: Во что превратилась жизнь известного актёра Алексея Янина спустя семь лет после инсульта Врачи говорят, что у артиста положительная динамика, однако все родственники перестали публиковать о нём новости и будто исчезли из соцсетей 18 февраля, 21:40 Фото © Kinopoisk / facebook / Ольга Янина

"Заработался, устал, разболелась голова... С кем не бывает? Скоро съёмки, так что ничего страшного, я потерплю, скоро само пройдёт. Хотя, кажется, мне и правда становится хуже. Друзья говорят, что нужно вызвать скорую. Нет, в больницу мне сейчас нельзя. Полежу, и станет легче, вот буквально пару минут..." — только около трёх часов ночи Алексея Янина срочно доставили в больницу. Врачи предположили, что у 32-летнего актёра произошёл инсульт, но операцию делать не стали, и именно это потерянное время подписало ему приговор. Огромная гематома в мозгу, срочная трепанация, потом два месяца комы — в итоге сейчас Алексей прикован к инвалидному креслу. Прошло семь лет с того страшного дня, а он только недавно начал самостоятельно есть, поддерживать диалог с мамой и научился двигать левой рукой.

Алексей Янин на пике своей популярности. Фото © Kinopoisk

Для кого-то это покажется небольшими достижениями, но Алексей старается изо всех сил. Ради мамы с папой, ради жены и маленького сына, который растёт его полной копией. Актёр был для них настоящей опорой и обеспечивал всем, что только требовалось. Тем более что в 2015 году он находился на пике своей популярности после сериалов "Клуб" и "Универ", фильма "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...". Стоит ли говорить, сколько у него было фанаток, которые считали его идеалом красоты. Но, несмотря на все соблазны, Алексей оставался верен молодой супруге. Они поженились всего за три года до трагедии, вскоре у них появился сын.

Как обстоят дела со здоровьем?

Сейчас, конечно, Алексей выглядит так, словно это совсем другой человек. У него частичная атрофия зрительного нерва, он сильно похудел, а левая сторона тела практически парализована. Первое время актёр даже не осознавал, что с ним произошло. Только через полтора года после инсульта в голову вернулись мысли, воспоминания и понимание того, что жизнь больше не будет прежней. Тогда он перестал есть, отказывался заниматься и хотел только одного — покоя. Он грезил во снах, как проводит вечера с семьёй, снимается в фильмах, ведёт сына в первый класс, но, когда глаза открывались, перед ним была лишь инвалидная коляска.

Как выглядит Алексей Янин после инсульта. Фото © facebook / Ольга Янина

К счастью, родителям удалось вывести Алексея из этого состояния. Врачи уверяют, что благодаря реабилитационным процедурам и занятиям пациент достиг значительных улучшений, а главное — у него появилось желание жить. Речь Янина стала лучше, он может разговаривать с мамой, а если она не понимает какие-то слова, то он настойчиво их повторяет. Узнаёт свой дом, радуется, когда приходят гости, только фотографии пока остаются недоступными для его зрения.

Где жена Алексея?

Всё это время Алексей живёт вместе с родителями в загородном доме — так будет лучше, уверяет мама, ведь здесь свежий воздух, больше пространства для упражнений и постоянный уход. Молодая супруга Дарья Клюшникова, участница 5-го сезона "Фабрики звёзд", время от времени приезжает в гости вместе с сыном. Мама Алексея рассказывала, что они очень трогательно общаются. Впрочем, у самой Дарьи никаких упоминаний о супруге на странице в "Инстаграме" нет. После трагедии она занялась своей певческой карьерой, понимая, что теперь на её плечах — забота о ребёнке.

Жена Дарья Клюшникова. Фото © Instagram / yaninadaria

Некоторое время Дарья работала с Gazgolder и даже спела вместе с Бастой, который является основателем лейбла звукозаписи. Однако уже год девушка не записывает новых композиций, а её канал на YouTube словно умер — видео перестали выходить тоже больше года назад. Что ещё более странно: последнее фото в её инстаграме было выложено в июле прошлого года. Девушка позирует в купальнике, отдыхая, предположительно, в Лос-Анджелесе. Под снимком обеспокоенные подписчики спрашивают, как себя чувствует Лёша, но Дарья им не отвечает. Как сейчас обстоят дела в их семье — неизвестно. Девушка словно испарилась, забросив свою карьеру и социальные сети.

Что известно на данный момент?

Мама Алексея некоторое время отвечала его фанатам в "Фейсбуке". Там обеспокоенные люди узнавали, как актёр себя чувствует. Но и Ольга Янина перестала выходить на связь после того, как выложила фотоотчёт с дня рождения сына, которому исполнилось 38 лет. "Хочу выразить огромную благодарность всем, кто помнит Алёшу, помогает ему. Меня очень радует ваше отношение к моему сыну", — написала женщина у себя на странице в марте 2021 года.

Алексей Янин с мамой и другом на своём дне рождения. Фото © Facebook / Ольга Янина

Последняя информация о здоровье актёра появилась лишь на сайте благотворительного фонда "Правмир", где в прошлом году собирались деньги на его реабилитацию. Всё, что было известно по состоянию на 13 января 2022 года: теперь самостоятельно поворачивается на кровати, пересаживается на коляску (но мама всё равно подстраховывает), а ещё может удержать в руке стакан или йогурт.

Почему многие актёры так быстро "сгорают"? Тонкие натуры. Среди любой профессии есть те, кто рано уходит и сильно болеет. Это не так, просто известные люди на виду.

Авторы Мария Паламарчук