Rolls-Royce со спецномерами из запасов МВД и связи в США: Как живёт топ-менеджер "Русгидро" Пивоваров Вячеслав Пивоваров просит полицию разобраться, почему его красивый и дорогой номер от личного Rolls-Royce с недавних пор числится на дешёвой "Ладе". Как такое могло произойти? 17 февраля, 12:48 Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / Вячеслав Пивоваров, Instagram / koshak_mersedesov

Во вторник экипаж ДПС остановил на Успенском шоссе в Подмосковье Rolls-Royce Phantom, который принадлежит 49-летнему топ-менеджеру "Русгидро" Вячеславу Пивоварову. Подобная новая машина стоит более 50 миллионов рублей. Правда, тот "роллс", на котором ездит Пивоваров, изготовили ещё в 2005 году.

Гаишников привлёк красивый номер "роллса" — А777МР77. Номера этой серии выдавались спецслужбам и другим силовым ведомствам. Когда проверили документы, то выяснилось, что на Rolls-Royce должны стоять совсем другие номера — вполне заурядной серии, которые были оформлены 6 июня 2021 года. А номер А777МР77 с июня прошлого года числится на 20-летнем ВАЗ-2115, также принадлежащем Пивоварову.

Для самого Пивоварова это стало откровением. Он утверждает, что якобы лично не совершал никаких регистрационных действий с Rolls-Royce и не знает, почему номер оформлен на "Ладу". И про отечественную машину ему якобы ничего не известно. Пивоваров написал заявление в полицию с просьбой разобраться.

Большинство номеров серии А-МР77 были закреплены за центральным аппаратом МВД, но разными способами уплывали на автомобили богатых людей. Неформально они относились к так называемым непроверяйкам: машины с таким номером редко останавливали гаишники. Стоимость серии А-МР77 на теневом рынке сейчас доходит до восьми миллионов рублей. Что касается ВАЗ-2115, то это так называемый донор: красивые номера регистрируют на дешёвую машину и продают вместе с ней.

По данным телеграмм-канала SHOT, в 1998 году номер А777МР77 действительно был на балансе МВД и стоял на "Волге". Лайф выяснил, что в нулевые он выставлялся на продажу на одном из сервисов, где публиковали частные объявления о продаже красивых номеров. Сначала номер стоил полтора миллиона рублей, однако вскоре цена упала до миллиона. В 2002-м номер появился на Mercedes-Benz S600L Виктора Васильевича Пивоварова — отца топ-менеджера "Русгидро". Уже в 2009 году номер переехал на Rolls-Royce Phantom, на котором ездил Пивоваров-старший. В 2017 году машина с номером перешла Пивоварову-младшему. К дорогому седану с этим номером никогда не возникало вопросов, несмотря на то что в 2017 году машина стала участником ДТП.

Ошибка посредников или умысел

Пивоваров действительно мог не знать о том, что на его Rolls-Royce сменились номера. Например, если он поручил переоформление своим доверенным людям или специализированной компании. Сегодня услуга предоставления машины для перевеса номеров с водителем и юридическим сопровождением под ключ стоит в районе 20 тысяч рублей.

Согласно одной из версий, кто-то за спиной хозяина переоформил номера на его Rolls-Royce, а дорогие и престижные вывел на ВАЗ-2115, чтобы затем похитить и продать. Чтобы хозяин не заподозрил неладное, заметный номер пока остался на Rolls-Royce. В другом случае Пивоваров по какой-то причине перерегистрировал Rolls-Royce, получив новые номера и свидетельство. А номер особой серии оставил за собой, чтобы, например, перевесить на новую машину. Но время от времени катался с ним на Rolls-Royce.

Сейчас в обстоятельствах получения и перерегистрации этого номера разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Статья 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков, установка подложного номера) грозит Пивоварову штрафом в 2500 рублей, а за езду с подложными номерами он может лишиться прав на срок до одного года.

Помимо Rolls-Royce в гараже Пивоварова до недавнего времени были Maybach 62, Mercedes-Benz S-500, Mercedes-Benz S-600L. На "пятисотом" ранее стояли не менее престижные номера серии А-АА77 (стоимость на теневом рынке — около трёх миллионов рублей), но затем на него повесили вполне заурядные. На Maybach значились номера В-МР77 (стоимость — до двух миллионов).

Кто такой Вячеслав Пивоваров

Бизнесмен родился в Москве в 1972 году и учился в английской спецшколе. В начале 1990-х поступил в Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе, но затем уехал учиться на Запад. За его плечами Американский университет в Париже и Стэнфорд. Получив достойное образование, в нулевых он работал в американских фондах. У него это получалось довольно успешно: Пивоваров сделал блестящую карьеру, продавая иностранцам российские активы.

Вячеслав Пивоваров со своей последней женой Илоной Кесаевой. Фото © Facebook / Вячеслав Пивоваров

Уже к 2003 году Пивоваров управлял портфелем в $500 млн. В 2008 году бизнесмен вернулся в Россию, где принимал участие в государственных проектах. Например, два года он работал советником министра экономического развития РФ. В 2013-м Пивоваров вошёл в состав совета директоров крупной госкорпорации "Русгидро", где остаётся по сей день. Его должность называется независимый директор. Ранее он также являлся членом совета директоров ПАО "Квадра" и возглавлял инвестиционную компанию "Альтера капитал". Ранее сообщалось, что Пивоваров раскручивал в США свой стартап — бренд детского питания.

По информации Лайфа, Пивоваров живёт в районе Патриарших прудов в центре Москвы. Это ЖК "Сад-Лабиринт" в Большом Козихинском переулке. Сейчас в этом клубном доме продают несколько квартир. Стоимость — 500–600 млн рублей. Также у него есть особняк на Рублёвском шоссе близ деревни Усово.

ЖК "Сад-Лабиринт"

49-летний Пивоваров известен в столичной светской тусовке и своими романами. По некоторым данным, он был дважды женат. В настоящее время его супругой является старшая дочь известного российского олигарха Игоря Кесаева Илона. Ей тридцать лет. Как и супруг, она училась в Лондоне и Нью-Йорке. Работает арт-директором проекта Secret Art.

Кесаев-старший занимает 35-е место в списке Forbes c состоянием в четыре миллиарда долларов, является владельцем и президентом группы компаний "Меркурий", в которую входят девелопер "Меркурий девелопмент", крупнейший в России дистрибьютор табака "Мегаполис" и некогда сеть супермаркетов "Дикси". Бизнесмену также принадлежит доля в небоскрёбе "Меркурий" в "Москве-Сити". СМИ сообщали, что у Кесаева якобы была 50-метровая яхта Sky стоимостью $40 млн, а также 37-метровая Heesen Ilona.

Авторы Станислав Сенькин