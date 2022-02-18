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Тяжёлая промышленность в современном искусстве

В советские годы воспевание успехов родной промышленности в искусстве не было удивительным.

18 февраля, 05:00
<p>Обложка <a href="http://elib.altstu.ru/journals/Files/va2015_01_02/pdf/108murina.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Ахметгалиев, "Шахтёрский город"</a></p>

Обложка Роман Ахметгалиев, "Шахтёрский город"

В стране строились новые города, создавались новые производства, целые отрасли — и, естественно, всё это находило отражение в кино, театре, литературе, живописи. Современные молодые российские художники тоже часто черпают вдохновение и из производственной тематики. Монументальность технических объектов, выразительные эффекты индустриального ландшафта и лязг раскалённого металла — всё это завораживает и не оставляет равнодушным.

К индустриальным сюжетам обращаются не только молодые художники из промышленных моногородов, но и жители мегаполисов. Например, художница из Владикавказа Алёна Шаповалова в визуальном повествовании рассказывает об интенсивных ритмах и динамике технического прогресса. С помощью художественных средств и необычной перспективы Алёна показывает глубину и мощь индустриального мира.

Алёна Шаповалова, Пещеры технонеолита, AL Gallery, г.Санкт-Петербург, Россия

Алёна Шаповалова, Пещеры технонеолита, AL Gallery, г.Санкт-Петербург, Россия

Лукия Мурина, график и искусствовед из Томска, часто обращается к эстетике промзон, мастерски передавая атмосферу и интенсивные ритмы объектов. На выставке "Индустриальная реальность. Маленькие виды большой страны" в Сибирском филиале Государственного центра современного искусства она продемонстрировала необычную работу под названием "Индустриальные яйца". Художница говорит: "Яйцо, символ христианского праздника, и индустриализация как символ советского рабочего государства — их я совместила в одном объекте". Однако многие посетители также замечают преемственность образа яиц Фаберже — символа роскоши императорского дома дореволюционной России.

Лукия Мурина, "Индустриальные яйца"

Лукия Мурина, "Индустриальные яйца"

Аксинья Сарычева, художник-график из Томска, представила на выставке "Регион 70" свои работы, объединённые в серию "Ночь". Произведения были посвящены опорам ЛЭП, образ которых Аксинья переосмысливает в скульптуре. Она создала трёхмерную композицию, в которой угадывается ЛЭП, и на неё зритель может смотреть с нескольких ракурсов. Так художница препарирует индустриализм, стараясь увидеть его по-новому.

Аксинья Сарычева, "Индустриальный пейзаж"

Аксинья Сарычева, "Индустриальный пейзаж"

Галина Берёзкина из Томска вдохновляется советскими обветшалыми архитектурными элементами. Одной из её самых известных работ стала серия "Окна" (2008), где выражена тонкая красота и эстетика обвалившейся краски и ритма бетонных плит. Фрагменты привычных образов советской архитектуры, а также фронтальная визуальная подача создаёт ощущение монументальности.

Галина Берёзкина. Из серии "Окна"

Галина Берёзкина. Из серии "Окна"

Ярким пятном в искусстве на индустриальную тематику считаются работы красноярского художника Кирилла Печёнкина. График в своих творениях, как и многие его коллеги, видит заводы в монохроме, но использует не чёрно-белую гамму, а красный и синий. Кирилл изображает трубы, заводы и опоры ЛЭП с ракурса снизу, что способствует эффекту масштаба. Чёткие ритмы вертикальных и горизонтальных линий создают стремительную композиционную структуру, а "свободная трактовка формы" способствует атмосфере некоторой непосредственности (Печёнкин Кирилл. Частное письмо автору. 2015).

Кирилл Печёнкин, графическая серия "Завод"

Кирилл Печёнкин, графическая серия "Завод"

Анастасия Гурова из Омска ищет вдохновение в ритме индустриальных и городских конструкций. Сложные линии, перекрытия и балки мостов, чёткие и резкие тени, а также взмывающие ввысь краны создают мощную атмосферу. Интересно, как природные линии практически неразделимо переплетаются с сооружениями человека, создавая цельный единый ансамбль.

Анастасия Гурова, графическая серия "Краны", графическая серия "Вид из окна", графическая серия "Мост"

Анастасия Гурова, графическая серия "Краны", графическая серия "Вид из окна", графическая серия "Мост"

Сегодня характерной чертой работ на индустриальные темы является многообразие стилей, настроений и идей. Для художников становится важным не воспевать индустриализацию, как в советский период, и не показывать действительность промышленных районов, а рассказывать с помощью визуала про взаимодействие индустриализации и её окружения. Во многом индустриальная тема находит своё отражение в искусстве мастеров из Сибири, в частности, наиболее активно эту тему переосмысливают современные художники Кузбасса — одного из самых промышленных регионов России.

Роман Ахметгалиев из Прокопьевска Кемеровской области (Кузбасс) обращается к живописным приёмам экспрессионистов, чтобы показать индустриальный Кузбасс с непривычно яркой стороны. Роман пишет силуэты заводов на фоне завораживающих закатов. Промышленные сооружения отражают яркие цвета неба и, практически сливаясь с оранжевыми и фиолетовыми всполохами, существуют в полной гармонии с природой.

Роман Ахметгалиев, "Шахтёрский город"

Роман Ахметгалиев, "Шахтёрский город"

Забавные и удивительно детализированные работы художника-самородка Артёма Бизяева не остаются незамеченными ни критиками, ни пользователями "Инстаграма". Артём — иллюстратор, аниматор и художник комиксов. В рамках одного из проектов, OLEG LEGOV, он создаёт виртуальные наборы лего, "героями" которых стали и сказочная Баба-яга, и популярный телеведущий Леонид Якубович, и недавно построенный по инициативе и при активном участии известного бизнесмена Олега Дерипаски Тайшетский алюминиевый завод. Интересно, что завод не только показан довольно детализировано, но и сопровождается подписями, поэтапно рассказывающими о работе предприятия. В посте Артём говорит, что на создание работы его вдохновила передача о том, как с помощью электролиза добывают и обрабатывают алюминий.

Фото Артём Бизяев

Фото Артём Бизяев

Сегодня художники, вдохновляющиеся индустриальными темами, не останавливаются на каких-то определённых жанрах и направлениях, а внедряют мотивы промышленности в разные направления. Они исследуют среду и стараются целостно отобразить индустриальные объекты, а не просто документируют существующие процессы в своих работах.

Твёрдое электричество даёт жару

Твёрдое электричество даёт жару

Авторы
Алексей Краузе

Алексей Краузе

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