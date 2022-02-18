Тяжёлая промышленность в современном искусстве В советские годы воспевание успехов родной промышленности в искусстве не было удивительным. 18 февраля, 05:00 Обложка Роман Ахметгалиев, "Шахтёрский город"

В стране строились новые города, создавались новые производства, целые отрасли — и, естественно, всё это находило отражение в кино, театре, литературе, живописи. Современные молодые российские художники тоже часто черпают вдохновение и из производственной тематики. Монументальность технических объектов, выразительные эффекты индустриального ландшафта и лязг раскалённого металла — всё это завораживает и не оставляет равнодушным.

К индустриальным сюжетам обращаются не только молодые художники из промышленных моногородов, но и жители мегаполисов. Например, художница из Владикавказа Алёна Шаповалова в визуальном повествовании рассказывает об интенсивных ритмах и динамике технического прогресса. С помощью художественных средств и необычной перспективы Алёна показывает глубину и мощь индустриального мира.

Алёна Шаповалова, Пещеры технонеолита, AL Gallery, г.Санкт-Петербург, Россия

Лукия Мурина, график и искусствовед из Томска, часто обращается к эстетике промзон, мастерски передавая атмосферу и интенсивные ритмы объектов. На выставке "Индустриальная реальность. Маленькие виды большой страны" в Сибирском филиале Государственного центра современного искусства она продемонстрировала необычную работу под названием "Индустриальные яйца". Художница говорит: "Яйцо, символ христианского праздника, и индустриализация как символ советского рабочего государства — их я совместила в одном объекте". Однако многие посетители также замечают преемственность образа яиц Фаберже — символа роскоши императорского дома дореволюционной России.

Аксинья Сарычева, художник-график из Томска, представила на выставке "Регион 70" свои работы, объединённые в серию "Ночь". Произведения были посвящены опорам ЛЭП, образ которых Аксинья переосмысливает в скульптуре. Она создала трёхмерную композицию, в которой угадывается ЛЭП, и на неё зритель может смотреть с нескольких ракурсов. Так художница препарирует индустриализм, стараясь увидеть его по-новому.

Галина Берёзкина из Томска вдохновляется советскими обветшалыми архитектурными элементами. Одной из её самых известных работ стала серия "Окна" (2008), где выражена тонкая красота и эстетика обвалившейся краски и ритма бетонных плит. Фрагменты привычных образов советской архитектуры, а также фронтальная визуальная подача создаёт ощущение монументальности.

Галина Берёзкина. Из серии "Окна"

Ярким пятном в искусстве на индустриальную тематику считаются работы красноярского художника Кирилла Печёнкина. График в своих творениях, как и многие его коллеги, видит заводы в монохроме, но использует не чёрно-белую гамму, а красный и синий. Кирилл изображает трубы, заводы и опоры ЛЭП с ракурса снизу, что способствует эффекту масштаба. Чёткие ритмы вертикальных и горизонтальных линий создают стремительную композиционную структуру, а "свободная трактовка формы" способствует атмосфере некоторой непосредственности (Печёнкин Кирилл. Частное письмо автору. 2015).

Кирилл Печёнкин, графическая серия "Завод"

Анастасия Гурова из Омска ищет вдохновение в ритме индустриальных и городских конструкций. Сложные линии, перекрытия и балки мостов, чёткие и резкие тени, а также взмывающие ввысь краны создают мощную атмосферу. Интересно, как природные линии практически неразделимо переплетаются с сооружениями человека, создавая цельный единый ансамбль.

Анастасия Гурова, графическая серия "Краны", графическая серия "Вид из окна", графическая серия "Мост"

Сегодня характерной чертой работ на индустриальные темы является многообразие стилей, настроений и идей. Для художников становится важным не воспевать индустриализацию, как в советский период, и не показывать действительность промышленных районов, а рассказывать с помощью визуала про взаимодействие индустриализации и её окружения. Во многом индустриальная тема находит своё отражение в искусстве мастеров из Сибири, в частности, наиболее активно эту тему переосмысливают современные художники Кузбасса — одного из самых промышленных регионов России.

Роман Ахметгалиев из Прокопьевска Кемеровской области (Кузбасс) обращается к живописным приёмам экспрессионистов, чтобы показать индустриальный Кузбасс с непривычно яркой стороны. Роман пишет силуэты заводов на фоне завораживающих закатов. Промышленные сооружения отражают яркие цвета неба и, практически сливаясь с оранжевыми и фиолетовыми всполохами, существуют в полной гармонии с природой.

Забавные и удивительно детализированные работы художника-самородка Артёма Бизяева не остаются незамеченными ни критиками, ни пользователями "Инстаграма". Артём — иллюстратор, аниматор и художник комиксов. В рамках одного из проектов, OLEG LEGOV, он создаёт виртуальные наборы лего, "героями" которых стали и сказочная Баба-яга, и популярный телеведущий Леонид Якубович, и недавно построенный по инициативе и при активном участии известного бизнесмена Олега Дерипаски Тайшетский алюминиевый завод. Интересно, что завод не только показан довольно детализировано, но и сопровождается подписями, поэтапно рассказывающими о работе предприятия. В посте Артём говорит, что на создание работы его вдохновила передача о том, как с помощью электролиза добывают и обрабатывают алюминий.

Фото Артём Бизяев

Сегодня художники, вдохновляющиеся индустриальными темами, не останавливаются на каких-то определённых жанрах и направлениях, а внедряют мотивы промышленности в разные направления. Они исследуют среду и стараются целостно отобразить индустриальные объекты, а не просто документируют существующие процессы в своих работах.

Авторы Алексей Краузе