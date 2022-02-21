Два штрафа за неправильную парковку: Когда это законно, а когда нет В некоторых случаях россияне за нарушение правил парковки стали получать не один, а сразу два штрафа. Почему так происходит, разбирался Лайф. 20 февраля, 21:40 Обложка © Shutterstock

Жители больших российских городов уже привыкли, что припарковать свой автомобиль, особенно в центре города, непросто. В дневные часы на некоторых улицах даже платных парковок может не хватать, и там автомобилисты пытаются приткнуть своё авто на любое свободное место, за что рискуют в лучшем случае получить штраф, а в худшем — эвакуацию машины на специализированную стоянку. Большинство тех, кто запарковал своё авто с нарушениями, назначенные им штрафы не оспаривают, но только не в случаях, когда требуется оплатить не один, а сразу два или даже несколько штрафов. Но в нынешнем году ситуаций, когда одно действие может содержать в себе несколько правонарушений, стало больше.

Коварный тротуар

Москвич Олег передвигается по городу исключительно на своём авто. Возвращаясь с работы, он вспомнил, что жена просила купить лекарство. И так как ближайшая аптека по пути следования была в торговом центре, то он, чтобы не заезжать на подземную парковку, оставил свою машину в переулке возле подъезда жилого дома. После чего быстро дошёл до торгового центра, где приобрёл нужный ему медицинский препарат, и вернулся к своему транспорту, продолжив путь домой.

Автомобиль, припаркованный с нарушениями на тротуаре во дворе жилого дома. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Уже на следующий день об этой остановке Олег забыл, но через неделю в личном кабинете на портале "Госуслуги" обнаружил электронное заказное письмо с информацией о штрафе в 5000 рублей. Мужчина начал разбираться и заметил, что в такую сумму ему вылились сразу два штрафа: первый — 3000 рублей — за несоблюдение правил остановки/стоянки (предусмотрен частью 3 статьи 12.19 КоАП РФ), и второй — за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам (предусмотрен частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ). К постановлению прилагались два фото, сделанных камерой, которая работала в автоматическом режиме.

Олег посчитал, что его могли оштрафовать только за нарушение правил парковки, и подал жалобу в суд. В назначенный день мужчина явился для участия в судебном заседании и изложил свои доводы. Но судья вынесла решение не в его пользу, указав, что стоянка у подъезда произошла после того, как машина Олега заехала туда через тротуар. А значит, действительно было два нарушения, поэтому оба штрафа правомерны. Позднее Олег узнал, что похожий набор из двух штрафов получили ещё несколько его знакомых.

— Примерно с конца прошлого года в некоторых случаях суды стали усматривать в парковке на тротуарах близ жилых домов не одно административное правонарушение, а сразу два. При этом такая практика не только в Москве, — рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — А доводы о том, что нельзя привлекать к ответственности дважды за одно административное правонарушение (часть 5 статьи 4.1 КоАП. — Прим. Лайфа), судьи, как правило, в данной ситуации не принимают, указывая, что факт движения по тротуару — это одно правонарушение, а факт остановки на тротуаре более пяти минут — это уже другое. Похоже, что теперь тем, кто паркуется на тротуарах с нарушениями, двойного штрафа не избежать.

Кстати, источник Лайфа в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве сообщил, что новый, более "внимательный", подход к контролю за соблюдением правил парковки нашёл своё отражение не только в правоприменительной практике. С этого года должны вступить в силу новые поправки в Правила дорожного движения (ПДД), которые предусматривают запрет на остановку и стоянку на островках безопасности и на островках направляющих. Причём эти самые "направляющие" — это совершенно новое для ПДД понятие. Оно определено как "элемент обустройства автодороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков". В Москве и Петербурге за выезд на островки и направляющие оштрафуют на 2500 рублей (часть 5 статьи 12.16 КоАП), а в других российских регионах — на 500 рублей (часть 1 статьи 12.15 КоАП).

Счёт выставят потом

Жительница подмосковных Люберец Елена получила сразу одиннадцать постановлений о штрафах за парковку в неположенном месте. При этом даты зафиксированных нарушений разные, начиная с декабря прошлого года. А вот сами постановления выписаны двумя датами в январе уже нынешнего года. Елена пыталась обжаловать штрафы в суде, указав, что если бы она раньше получила уведомление по первому случаю хотя бы через неделю после нарушения, то больше не парковалась бы в том месте, но суд её жалобу отклонил. Теперь девушке придётся потратить практически половину своего месячного дохода, чтобы всё оплатить.

— Согласно положениям статьи 4.5 КоАП, постановление по делу о нарушениях, связанных с неправильной стоянкой, должно быть вынесено не позже чем через два месяца после того, как такое нарушение было зафиксировано, — пояснил адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Если этот срок не вышел, то все штрафы придётся оплачивать. Но это в том случае, если Елена не оспаривает сам факт совершения ею нарушений.

Сотрудник Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Одно, но длительное

В некоторых случаях ситуации с несоблюдением правил парковки могут иметь более-менее позитивный исход для автовладельцев. Например, так произошло у петербурженки Татьяны, которая является собственницей двух машин. Одной из них девушка доверила управлять своему брату. А тот, улетев на отдых за границу, оставил доверенное ему транспортное средство на газоне возле дома. Брат ещё не вернулся из отпуска, а Татьяне уже "прилетели" четыре одинаковых штрафа за неправильную парковку. Девушка подала жалобу в Комитет по транспорту Петербурга и получила ответ, что три постановления отменены, так как правонарушение признано однократным, но по первому постановлению оплатить придётся.

Татьяна осталась таким исходом не удовлетворена и обратилась в суд с жалобой, в которой указала, что она не могла совершить правонарушение, так как не управляла неправильно припаркованным транспортом. В доказательство своих слов девушка предоставила чек по оплате парковки другой своей автомашины, в котором была обозначена дата, совпадающая с той, что указана в постановлении о привлечении к административной ответственности, и полис страхования, в который был вписан её брат. Суд принял во внимание доводы Татьяны и от уплаты штрафа её освободил.

— К сожалению, быстро доказать свою правоту удаётся далеко не всем. И дело тут не в неправильности взыскания. Например, у Татьяны штраф в отношении её брата был законен, а в том, что если вовремя не среагировать на извещение, то можно упустить время. А после из-за бюрократических проволочек при неоплате штрафов они могут удваиваться, — пояснил адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — На сегодня даже суды не всегда удовлетворяют ходатайства о восстановлении пропущенных сроков. А инспекции, которые выносят постановления о наложении штрафа, практически никогда.

Что следует учесть автомобилистам

Согласно ПДД, оставить легковую машину или мотоцикл на тротуаре можно, только если рядом есть знак парковки и специальная табличка, которая показывает, как именно можно стоять в этом конкретном месте. Если этих знаков нет, стоянка на тротуаре запрещена (пункт 9.9 из раздела 12 ПДД).

Помимо тротуаров следует избегать остановок и стоянок на островках безопасности и на островках направляющих.

Если вас всё-таки оштрафовали, обратите внимание, не нарушен ли при этом закон. У вас есть только 10 дней на оспаривание, жалобу стоит подавать сразу в районный суд. При этом штраф лучше самостоятельно уплатить в установленный срок, чтобы избежать проблем с возможным исполнительным производством, так как суд может затянуться. Если суд выиграете, сумму штрафа вернут.

В некоторых случаях штрафы могут получить и водитель, и собственник автомобиля, если их оформили за разные правонарушения. В остальных случаях действует правило: одно нарушение — один штраф.

Часто ли вам приходят штрафы за парковку? Да, почти каждую неделю Нет, я всегда тщательно за этим слежу У меня нет автомобиля

Авторы Максим Греков