"Поехали!" на английском: Кто круче среди первых космонавтов — наш Юрий Гагарин или американец Джон Гленн?

60 лет назад в космос отправился первый американец. Астронавт Джон Гленн облетел вокруг Земли. В его судьбе есть очень много сходств и различий с историей Юрия Гагарина.

Формально первым американцем в космосе считают Алана Шепарда. Но тот 5 мая 1961 года взлетел с Земли по баллистической траектории. То есть поднялся на 187,5 километра над планетой, пролетел 498 километров и спустился обратно. В то время как Гагарин совершил вокруг Земли полный виток. Такого результата американцы смогли добиться лишь через 10 месяцев после полёта нашего Юрия. Поэтому в полном смысле слова первым астронавтом США является именно Джон Гленн.