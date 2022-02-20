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"Поехали!" на английском: Кто круче среди первых космонавтов — наш Юрий Гагарин или американец Джон Гленн?

60 лет назад в космос отправился первый американец. Астронавт Джон Гленн облетел вокруг Земли. В его судьбе есть очень много сходств и различий с историей Юрия Гагарина.

19 февраля, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Bettmann, © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yuri_Gagarin_(1961)_-_Restoration.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Finnish Museum of Photography</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Bettmann, © Wikipedia / Finnish Museum of Photography

Формально первым американцем в космосе считают Алана Шепарда. Но тот 5 мая 1961 года взлетел с Земли по баллистической траектории. То есть поднялся на 187,5 километра над планетой, пролетел 498 километров и спустился обратно. В то время как Гагарин совершил вокруг Земли полный виток. Такого результата американцы смогли добиться лишь через 10 месяцев после полёта нашего Юрия. Поэтому в полном смысле слова первым астронавтом США является именно Джон Гленн.

США и СССР в 60-е годы были двумя кардинально различными противоборствующими системами, и тем интереснее сравнить двух звёздных первооткрывателей: чего им удалось добиться, с каким опытом они пришли к полёту и сколько денег получили за прорыв человечества в открытый космос. Смотрите нашу инфографику.

Инфографика

Инфографика

https://static.life.ru/publications/2022/2/18/1117323412362.6306.jpg

Кому повезло больше — Гагарину или Гленну?

Марсианская гонка длиной в 60 лет. Как русские и американцы пытались покорить Красную планету

Марсианская гонка длиной в 60 лет. Как русские и американцы пытались покорить Красную планету

Авторы
Федор Иванов
Федор Иванов

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