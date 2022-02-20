Истина в вине: Как Брэд Питт и Анджелина Джоли делят имущество, а активы получает русский олигарх Актёр Брэд Питт обвинил экс-супругу в тайной продаже своей доли в виноградниках и семейном шале миллиардеру Юрию Шефлеру. Он уже подал на Джоли в суд, требуя расторгнуть сделку и возместить ущерб. 19 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Karwai Tang / WireImage

— Я сосредоточился на алкогольном бизнесе, наконец понял: это именно то, что мне нравится, — так когда-то обозначил своё кредо долларовый миллиардер из списка "Форбс" Юрий Шефлер. Олигарх давно покинул Россию. Благодаря правам на легендарные советские водочные бренды он выстроил на Западе алкогольную империю. Какое-то время занимался только крепким алкоголем, но в последнее время стал присматриваться к виноделию.

Как Шефлер стал незваным партнёром Брэда Питта

Шато Мираваль (Château Miraval) — древний замок с виноградниками, место, известное ещё с античных времён. Поместье расположилось в живописной местности к северу от Бриньоль, деревни в департаменте Вар на юге Франции. Замок славится своими винами: белым — под маркой Coteaux Varois, а также красным, белым и розовым вином под брендом Côtes de Provence.

Замок Мираваль в Провансе. Фото © ТАСС / AP / Lionel Cironneau

В 2008 году компанию Château Miraval за $28,4 млн вместе с поместьем и виноградниками купила на тот момент самая известная пара Голливуда — Анджелина Джоли и Брэд Питт. Звёзды хотели здесь вырастить детей и развивать виноделие. В 2014-м они сыграли в поместье свадьбу. Вскоре их отношения ухудшились, и в 2016 году дело дошло до развода. Начался долгий и трудный бракоразводный процесс. В январе прошлого года Джоли рассказала о своём решении продать долю в шато "неназванному покупателю". Питт согласился при условии, что он лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако Анджелина пошла ва-банк. На днях адвокаты Питта обнаружили, что долю Джоли в Château Miraval (50%) выкупила фирма Tenute del Mondo, винодельческое подразделение компании Stoli Group, которая может принадлежать Юрию Шефлеру.

Питт считает, что сам внёс основные деньги за Château Miraval, а Джоли якобы внесла только $11,36 млн, что составляет около 40% от стоимости компании. Сумма присвоенных Джоли денег, по версии Питта, может составлять $2,4 млн. Но самое главное, чего опасается звезда, — это совместного ведения бизнеса с людьми Шефлера. По мнению актёра, это привнесло в его винодельческий бизнес хаос.

Несмотря на то что Питт обвиняет бывшую в нарушении неких этических и юридических норм, возможно, Джоли полностью действует в рамках бракоразводного законодательства и продала свою долю тому, кто предложил лучшую цену.

Кто такой Юрий Шефлер?

Олигарх родился в сентябре 1967 года в Орле. После окончания Экономической академии имени Плеханова занялся бизнесом, В 1993 году вместе с партнёрами учредил торговый дом "Садко-Аркада", занимался нефтью. Но настоящая удача улыбнулась Шефлеру, когда он завладел известными с советских времён торговыми марками "Столичная", "Московская" и "Рижский бальзам".

Юрий Шефлер, 2003 год. Фото © ТАСС

С распадом Союза знаменитые бренды принадлежали ВАО "Союзплодоимпорт". Их статус был неопределённый. Шефлер продал свои остальные активы, чтобы вывести $45 млн, которые он потратил на выкуп и перерегистрацию торговых марок. Бизнесмен перепродал их своей же компании Spirits International (SPI Group). И эти созданные в советское время ценные водочные марки принесли ему целое состояние.

Олигарх покинул родину ещё в 2002 году, после того как против него возбудили уголовные дела по статье 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака). Также ему вменили угрозу убийством. По версии следствия, Шефлер угрожал по телефону бывшему замминистра сельского хозяйства Владимиру Логинову, благодаря требованию которого Роспатент переоформил 43 водочные марки на Минсельхоз. В настоящее время эти дела приостановлены, но Шефлер не спешит появляться в России.

В 2015 году России удалось отсудить у Шефлера право на бренды Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Но американские суды приняли сторону SPI Group, и Шефлер продолжает наживаться на советских водочных марках. Сегодня его SPI Group — крупный международный консорциум. Экспортные версии водок "Столичная" и "Московская" производятся в Риге на заводе Latvijas balzams. Водка Stoli в США занимает второе место после Smirnoff среди импортных водок.

В прошлом году в опубликованном "Форбс" рейтинге богатейших бизнесменов России Шефлер занял 58-е место с состоянием $2,6 млрд. Причём его состояние выросло на миллиард всего за один прошедший год.

Считаете ли вы, что Брэд Питт правильно подал в суд? Да, конечно, Джоли должна была согласовать с ним кандидатуру покупателя Нет, Джоли имела полное право распоряжаться половиной шале по-своему

Авторы Станислав Сенькин