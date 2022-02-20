Почему новый хит Netflix "Изобретая Анну" о немецкой наследнице из России оправдывает и превозносит её Стриминговые сервисы всё чаще делают мошенников и аферистов героями телешоу, а зрителей пытаются убедить, что "все мы немного Анна". 11302 11302 Фото © Netflix / Дэвид Фрэнкел, Эллен Кёрас, Зинга Стюарт

Сериал о жизни мошенницы "Изобретая Анну" со звездой "Озарка" Джулией Гарнер на Netflix продолжает собирать претензии и вопросы зрителей. "Я обязательно посмотрю сериал, когда выйду из заключения", — пообещала в интервью Daily Mail Анна Сорокина, больше известная во всём мире как Делви, — прототип главной героини шоу. Её история действительно больше похожа на сериал, чем на реальную жизнь. Только вот шоураннер Шонда Раймс превратила захватывающую криминальную историю богатой немецкой наследницы в поучительную мелодраму о нравственности и морали с учётом современных реалий. Не обошлось и без "клюквы": создатели сериала объясняют загадочную русскую душу Путиным и Достоевским, а немцев выставляют ксенофобами и националистами.

Анна Сорокина родилась в Домодедове Московской области в семье дальнобойщика. Однако девушка почти год водила за нос элиту Нью-Йорка, выдавая себя за богатую немецкую наследницу. Под звучным именем Анна Делви мошеннице удалось облапошить доверчивых миллионеров почти на 275 тысяч долларов. Более того, она чуть было не получила кредит на 22 миллиона долларов, чтобы открыть в самом сердце Нью-Йорка — на Манхэттене — экстравагантный арт-клуб. Не менее громкой была и история о путешествии в Марокко, после которого приятельница лжемиллионерши фоторедактор Vanity Fair Рэйчел Уильямс лишилась 62 тысяч долларов с рабочей карты.

Шикарная жизнь "богатой наследницы" неожиданно прервалась в 2017 году, когда её арестовали по шести обвинениям. В результате судебных разбирательств аферистку в 2019 году осудили на двенадцать лет тюрьмы строгого режима. Даже находясь за решёткой, Сорокина-Делви оставалась верна себе и вела страницы в соцсетях. За хорошее поведение она оказалась на свободе раньше срока, в феврале прошлого года. Правда, ненадолго: через шесть недель Сорокину арестовали вновь из-за просроченной американской визы.

Фото © Netflix / Дэвид Фрэнкел, Эллен Кёрас, Зинга Стюарт

В сериале, конечно же, отражены все эти перипетии, однако если вы ждёте захватывающий криминальный триллер, то наверняка будете разочарованы. Ведь это фильм не об истории Анны Делви как таковой. Настоящий главный герой здесь беременная журналистка Вивиан Кент (Анна Кламски). Она готова на всё ради спасения своей карьеры, в том числе оставить свою новорождённую дочь, чтобы поехать в командировку. И это скорее собирательный образ, чем реальный человек. Неудивительно, что девятисерийное шоу очень быстро скатывается в унылую морализаторскую мелодраму о несправедливости современного общества в отношении женщин, а одним из ключевых её персонажей становится Кейси Дюк — подруга и фитнес-тренер главной героини в исполнении трансгендерной женщины и ЛГБТ-активистки Лаверны Кокс.

Интересно, что в сериале даётся и краткая история постсоветской России. Естественно, в понимании американского обывателя. "Советский Союз распался, и внезапно все государственные фабрики и заводы, вся страна оказалась доступной для разграбления. И люди, кто присвоил это имущество, стали невероятно могущественными. Но очевидно, что русские устали от этого и поэтому проголосовали за нового президента — Владимира Путина, который начал прессовать бандитов. В ответ олигархи стали выводить свои капиталы за рубеж, пряча их в маленьких европейских городках под видом обычного бизнеса вроде грузоперевозок", — рассуждает дотошная американская журналистка.

При этом обычных немцев в сериале представили как зашоренных ксенофобов, которые ненавидят иностранцев, особенно русских и турецких мигрантов. "Здесь думают, что страшные русские продают наркотики в холодильниках и закапывают советское золото на заднем дворе, а также хранят пенис Распутина у себя на кухне", — объясняет отношение к себе мать Анны.

Фото © Netflix / Дэвид Фрэнкел, Эллен Кёрас, Зинга Стюарт

Сама же мошенница Делви в исполнении звезды сериала "Озарк" Джулии Гарнер вызывает у зрителя скорее восхищение и жалость. А её поступки авторы пытаются объяснить происхождением: ну а чего же ещё ждать от таинственной русской души, воспитанной на Достоевском? Адвокат лженаследницы Тодд Сподек (Ариан Моайед), в свою очередь, пытается убедить присяжных и зрителей, что "мы все немного Анна". "Мы все немного врём, будь то резюме, рекламный ролик или пост в социальных сетях", — говорит он в защиту своей подопечной на заседании суда.

Соцсети и медиа сегодня одна из важных составляющих жизни. И в "Изобретая Анну" на этом делается особый акцент. Некоторые моменты из жизни мошенницы явно почерпнуты из её страницы в сети "Инстаграм", которую она продолжала вести даже в исправительной колонии Райкерс.

Впрочем, очевидно, что все проблемы сценария не помешают сериалу стать одним из хитов стримингового сервиса. Ведь истории о крупных мошенничествах сегодня в топе. Это доказывает и зрительский интерес к документальному фильму "Аферист из Tinder", в котором рассказывается история израильского мошенника Саймона Леваева, который использовал популярное приложение для обмана и развода доверчивых девушек на деньги. После выхода документального фильма о себе Леваев (урождённый Шимон Хают), не только не планирует садиться в тюрьму, но и рассчитывает на карьеру в Голливуде.

Кто такая Анна Делви, на ваш взгляд? 0 Опасная преступница Обыкновенная аферистка и мошенница Заложница времени и несчастная жертва обстоятельств Предприимчивая бизнесвумен, которой просто не повезло с инвесторами

Авторы Сергей Изотов