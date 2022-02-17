Что не так с самой дорогой экранизацией Агаты Кристи "Смерть на Ниле" Почему легендарный сыщик Эркюль Пуаро стал в новом фильме заложником разборок белых и чёрных и почему автор детектива перевернулась бы в гробу от такой постановки. 23515 23515 Фото © 20th Century Studios / Кеннет Брана, Майкл Грин, Агата Кристи

В российский прокат вышла давно ожидаемая экранизация одного из самых известных романов Агаты Кристи — "Смерть на Ниле". Это уже второй фильм, где знаменитого бельгийского сыщика играет британский режиссёр Кеннет Брана. Картина получилась дорогой и со звёздным составом. Только вот поклонников классического детектива могут несколько удивить изменения в романе, а одного из ключевых актёров в прошлом году обвинили не только в сексуальном насилии, но и в каннибализме.

"Смерть на Ниле" — один из самых популярных детективов английской писательницы Агаты Кристи. В нём бельгийский сыщик Эркюль Пуаро становится свидетелем убийства богатой наследницы Линнет Риджуэй, которая вместе с мужем Саймоном Дойлом решила отправиться в свадебное путешествие по Нилу. История любви и ненависти на фоне проблем высшего общества 30-х годов прошлого века полюбилась не только многим поклонникам детективного жанра, но и кинематографистам.

В 1978 году роман экранизировал британский режиссёр Джон Гиллерман. В смертельный круиз по Нилу тогда отправились звёзды мирового кино: девушка Джеймса Бонда из "Лунного гонщика" Лоис Чайлз, Миа Фэрроу, Джейн Биркин и известная по роли Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери, а для британского актёра Питера Устинова это был дебют в качестве известного бельгийского сыщика Эркюля Пуаро. Адаптация была благосклонно воспринята зрителями и критиками, а Питер Устинов оставался главным экранным Пуаро до 1988 года, когда его сменил на этом посту Дэвид Суше. "Смерть на Ниле" также стала одним из эпизодов великолепного сериала "Пуаро Агаты Кристи" с Дэвидом Суше, который стал эталонным воплощением бельгийского сыщика на экране на целых два десятилетия.

Фото © 20th Century Studios / Кеннет Брана, Майкл Грин, Агата Кристи

И вот в 2017 году на смену интеллигентному Суше пришёл Кеннет Брана. Уже в первом фильме "Убийство в Восточном экспрессе" (2017) он перевернул представление не только об Эркюле Пуаро, но и о самом классическом английском детективе. Излишняя театральность, плохая игра знаменитых актёров и сам Брана с карикатурными усами в пол-лица вызвали справедливое возмущение как у критиков, так и у зрителей. В своём новом фильме Брана частично сделал работу над ошибками. И вот что из этого получилось.

Сначала о плюсах. Тем более что их не так уже и много. Во-первых, это фантастически красивые съёмки от оператора Хариса Замбарлукоса, который уже ранее работал с Браной в том числе над экранизацией комиксов о Торе. Во-вторых, это Галь Гадот, актриса, идеально подходящая на роль красивой и богатой наследницы. Ну и наконец, это интересная история о происхождении усов знаменитого сыщика, придуманная Браной и сценаристом Майклом Грином. Кстати, и сами усы Пуаро стали немного скромнее. Но на этом все плюсы и заканчиваются.

Фото © 20th Century Studios / Кеннет Брана, Майкл Грин, Агата Кристи

Основная, но не единственная проблема новых фильмов об Эркюле Пуаро — излишняя театральность, которая проявляется буквально во всём. Вычислить убийцу можно, даже не читая романа, — настолько неестественно выглядят герои с самых первых кадров. Ну а сам Пуаро в исполнении Кеннета Браны больше походит на героя марвеловского комикса, чем на интеллигентного сыщика. Он постоянно закатывает истерики, рефлексирует, оскорбляет других пассажиров теплохода "Карнак". Вряд ли таким вы представляли героя романов Агаты Кристи.

К тому же сценаристы внесли существенные поправки в действие романа, отдавая дань последним тенденциям. Именно благодаря этому автор любовных романов Саломея Оттерборн и её дочь Розали оказались чернокожими, а Мария ван Шуйлер и её компаньонка миссис Бауэрс — представительницами ЛГБТ, скрывающими свою связь. Кстати, последних играют Дженнифер Сондерс и Дон Френч, известные в Великобритании по популярному комедийному сериалу "Френч и Сондерс".

Фото © 20th Century Studios / Кеннет Брана, Майкл Грин, Агата Кристи

И если на экранах актёры демонстрируют даже иногда излишнюю толерантность, то в жизни всё выглядит немного иначе. Так, Арми Хаммер, исполнивший одну из главных ролей, в прошлом году оказался в центре скандала. Сначала в соцсеть "Твиттер" попали переписки якобы от имени Хаммера, в которых он утверждает, что не отказался бы испить крови девушек и съесть их. К этому добавились видео, где актёр выпивает за рулём и слизывает белые кристаллы с ладони друга. А вот другая актриса, Летиша Райт, "прославилась" тем, что опубликовала у себя в твиттере ролик, в котором высказываются сомнения в безопасности вакцины от коронавирусной инфекции.

Вместе с тем критики в этот раз Брану не разгромили. Детективный сиквел получился почти во всём лучше "Убийства в "Восточном экспрессе", считают они. При этом рецензенты указывают, что после выхода фильма "Достать ножи", пропитанного духом Агаты Кристи, "Смерть на Ниле", какой бы прекрасной она ни была, не сможет похвастаться старой школой классического детектива. С критиками согласны и зрители. Они обратили внимание, что экранизация слишком сильно отличается от оригинального романа, а первую часть фильма вообще назвали пустой тратой времени. "Само преступление было великолепным, но для чего были эти грязные танцы в начале? Это всё не соответствует духу того времени", — пишут пользователи соцсетей.

Тем не менее в Америке фильм "Смерть на Ниле" стал лидером кинопроката в минувшие выходные. А вот в России зритель оказался менее толерантным: кинодетектив собрал всего лишь порядка 180 млн рублей. Это почти вдвое меньше денег, чем было у "Убийства в "Восточном экспрессе" в 2017 году.

Какую экранизацию романа Агаты Кристи "Смерть на Ниле" вы считаете лучшей? 0 Новый фильм Кеннета Браны с Галь Гадот и Арми Хаммером. Фильм 1978 года с Питером Устиновым и Джейн Биркин. Эпизод сериала "Пуаро Агаты Кристи" в 2004 году с Дэвидом Суше. 4. Никакую, лучше всего оригинальный роман.

Авторы Сергей Изотов