"Анчартед: На картах не значится" понравится не только геймерам, туда захочет отправиться каждый Почему блокбастер по популярной игре может стать новым Индианой Джонсом с Томом Холландом. 3182 3182 Кадр из фильма © "Анчартед: На картах не значится" / Рубен Фляйшер / Рейф Джадкинс / Kinopoisk.ru

Видеоигры всегда были привлекательным материалом для кинематографистов. Только вот по-настоящему успешных блокбастеров в итоге получилось немного: ту же "Лару Крофт" в основном смотрели либо фанаты игры, либо поклонники Анджелины Джоли. Последний же киновариант этой игры уже с Алисией Викандер и вовсе вызвал гневную реакцию у фанатов. Но похоже, что у авторов вышедшего в российский прокат приключенческого боевика "Анчартед: На картах не значится" получилось сделать фильм, который будет интересен не только геймерам.

Кадр из фильма © "Анчартед: На картах не значится" / Рубен Фляйшер / Рейф Джадкинс / Kinopoisk.ru

В своё время видеоигра Uncharted была одной из самых популярных и продаваемых в мире. А её киноверсию поклонники ждали больше 10 лет. За это время над экранизацией успели поработать такие режиссёры, как Дэвид Расселл, Нил Бёргер, Шон Леви и Дэн Трахтенберг. Однако в итоге режиссёром фильма стал Рубен Фляйшер, снявший для Sony один из самых кассовых фильмов последних лет — "Веном". А главные роли в нём достались Тому Холланду, Марку Уолбергу и Антонио Бандерасу. И это своего рода хет-трик, который привлечёт в кинотеатры как зумеров, так и поколение миллениалов, воспитанных на MTV и фильмах Родригеса и Тарантино.

Режиссёру Рубену Фляйшеру удалось не только превратить приключенческую видеоигру-шутер в увлекательное путешествие с взрывами, драками, погонями и фантастическими спецэффектами, но и рассказать интригующую историю главных героев игры Нейтана Нейта Дрейка и его партнёра Виктора Салли Салливана.

Сюжет картины лишь частично основан на четвёртой части игры "Путь вора". Он рассказывает о том, как молодой потомок английского исследователя и пирата Френсиса Дрейка Нейтан (Том Холланд) познакомился с напарником своего старшего брата Виктором Салливаном (Марк Уолберг). Вместе им предстоит не только научиться доверять друг другу, чтобы найти золото Магеллана, но и столкнуться с опасным противником – безжалостным сеньором Мокадой (Антонио Бандерас) и его помощницей Бреддок (Тати Габриэль).

Кадр из фильма © "Анчартед: На картах не значится" / Рубен Фляйшер / Рейф Джадкинс / Kinopoisk.ru

Как и в любом приключенческом фильме, здесь много эффектных драк, динамичных погонь, а также головоломок, лишь разгадав которые, герои смогут найти путь к сокровищам. Почти два часа пролетают незаметно. При этом, в отличие, например, от того же "Красного уведомления" (https://life.ru/p/1450934), здесь нет сюжетных провалов, а внимание зрителя удерживается не на натужных шутках, развесистой клюкве и дорогущих спецэффектах. Более того, здесь поднимаются важные вопросы о доверии и отношении к семье. Причём претензий к американскому блокбастеру не возникнет даже у скандального депутата Виталия Милонова. Ведь в картине нет не только намёков на модные на Западе темы гендерной идентичности, но и откровенных сексуальных сцен.

Следует отметить, что, даже если вы ни разу не слышали об Uncharted раньше, сценаристы фильма сделали всё, чтобы максимально быстро ввести зрителя в курс дела. Для фанатов же приготовили отдельные пасхалки. Так, в одном из эпизодов появляется актёр Нолан Норт, который озвучивал персонажа Нейтана Дрейка в оригинальной игре. Он прямо отсылает зрителя к шутеру: "Выпали из тачки, из одного самолёта? Ага, видел это в одной игре".

Кадр из фильма © "Анчартед: На картах не значится" / Рубен Фляйшер / Рейф Джадкинс / Kinopoisk.ru

И, конечно же, не стоит спешить покинуть кинотеатр сразу по окончании фильма. В двух сценах после титров зрителям намекнут на возможное продолжение истории кладоискателей. И, вполне вероятно, что эта новая кинофраншиза сможет в будущем стать серьёзным конкурентом легендарной серии фильмов про археолога Индиану Джонса.

В любом случае "Анчартед: На картах не значится" уже успешно стартовал в российских кинотеатрах. По предварительным данным, он уже собрал 50 млн рублей, а по итогам четырёх дней его кассовые сборы могут достигнуть 300 млн, обеспечив таким образом безусловное лидерство в прокате.

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Авторы Сергей Изотов