Долгов нет, но деньги списали: Как бороться с ошибками приставов Ошибочные списания денег в счёт погашения чужих долгов пока не редкость. Как решить такую проблему и вернуть свои деньги — разбирался Лайф. 21 февраля, 21:40 Обложка © Shutterstock

Генпрокуратура сообщила о проверках обращений граждан, которые утверждают, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ошибочно идентифицировала их в качестве должников. Надзорное ведомство объявило , что прокурорские проверки ещё ведутся и они могут затронуть практически все субъекты РФ. Наверное, по задумке прокуроров такие мероприятия должны привести к прекращению необоснованных взысканий, но пока разбирательства по многим жалобам ещё не окончены, а внезапные блокировки средств добропорядочных граждан и даже списания средств с их карт продолжаются.

В начале февраля житель Казани Ринат (имя изменено редакцией) заметил, что его накопительный счёт перестал отображаться в мобильном приложении. Мужчина обратился в банк, где ему пояснили, что счёт заблокирован по требованию судебного пристава. Ринат обратился в ФССП с претензией и получил ответ, что в отношении него ведётся исполнительное производство. При уточнении данных выяснилось, что реальный должник является тёзкой Рината и тоже проживает в Казани, хотя и старше на десять лет. Однако, несмотря на то что факт ошибки был установлен, пристав со снятием блокировки со счёта Рината не торопился до тех пор, пока мужчина не обратился с жалобой в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан.

Похожая ситуация сложилась и у челябинца Дениса, только в его случае банк не просто заблокировал деньги на счёте, но и списал их на счёт ФССП. А когда приставы признали ошибку, мужчине потребовалось ждать почти три месяца, чтобы вернуть деньги на свой счёт.

Также в феврале внезапно под блокировку счетов попали некоторые граждане, которые несколько лет назад были признаны банкротами. Крупнейшие российские банки получили большое число жалоб от россиян, в отношении которых дела о банкротстве были закончены два и даже три года назад, но тем не менее претензии у приставов возникли в этом году. И, как правило, в большинстве случаев они были необоснованными.

Фото © Shutterstock

— То, что проблема с необоснованными списаниями есть, ФССП признала ещё в 2017 году, — рассказал заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Тогда офис главного судебного пристава даже выпустил специальное письмо, в котором сказано, что при ошибках необходимо как можно быстрее возвращать гражданам их деньги (письмо от 25 августа 2017 года № 00011/17/82639-ОП. — Прим. Лайфа). Однако, как видим, за прошедшие годы в работе приставов по этому вопросу подходы не изменились. Есть надежда, что после проверок прокуратуры ситуация сдвинется в позитивную сторону.

Правда, пока реальная ситуация такова, что, несмотря на изменения в информационной базе ФССП и правки, внесённые на законодательном уровне, которые систематизировали требования, предъявляемые к порядку направления исполнительных документов, никаких гарантий, что списаний по долгам двойников не будет, никто не даёт.

На сегодня ФССП предлагает тем, с кого списали чужие долги, действовать следующими способами.

Через интернет-обращение к приставу

На официальном сайте ФССП следует посетить интернет-приёмную , где при заполнении формы обращения в графе "Тема обращения" следует выбрать "Я двойник!". Это предполагает, что вы уже знаете о том, что с вас списали средства по долгу человека, у которого такое же имя. В этом случае пристав обязан рассмотреть обращение и исправить ошибку в течение двух дней.

Через обращение на портал "Госуслуги"

Бывают ситуации, когда нет достоверной информации о причинах списания или блокировки. Формально банк обязан уведомить клиента о списании средств с его счёта. Но единого стандарта о таких уведомлениях нет: это может быть просто СМС-сообщение с указанием суммы списания, а может быть и полная информация с указанием номера исполнительного производства и данных пристава. В крупных банках с госучастием, как правило, информируют, по какой причине списали деньги, а вот в других этого нет. Бывает, узнать данные об исполнительном документе можно через форму на главной странице сайта ФССП по ФИО и дате рождения, тогда есть вариант попробовать дозвониться приставу, ведущему исполнительное производство. Но зачастую это не представляется возможным. Деньги списали, а на сайте данные не отображаются. Тогда можно подать жалобу через форму на портале "Госуслуги" , но для этого необходимо иметь подтверждённый аккаунт.

Обращение через портал "Госуслуги" имеет преимущество ещё и в том, что данные по вашей жалобе автоматически передаются в вышестоящее подразделение того судебного пристава, в отношении которого вы составляете обращение.

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Личный приём у пристава

Если известны данные того подразделения, пристав которого ведёт исполнительное производство, имеет смысл записаться на личный приём. Сделать это можно по телефону, узнав информацию через сайт ФССП вашего региона.

Возможно, кому-то покажется, что такое мероприятие занимает слишком много времени, однако тут есть два момента. Во-первых, вы сразу узнаёте достоверную информацию лично и тут же обсуждаете все детали и возможные шаги по возврату денег или разблокировке счёта. Во-вторых, если результат вас не устраивает, тут же подаёте жалобу на имя руководителя пристава, тогда у вас на руках останется копия обращения с отметкой о приёме. Для дальнейших разбирательств документ очень полезный.

— Возможно, некоторая часть проблем с двойниками будет решена после 1 июля, — предположила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — С этой даты всех, кто подаёт в суд на физическое лицо, обяжут указывать паспортные данные ответчика, СНИЛС или ИНН (сейчас можно указать только ФИО. — Прим. Лайфа). Однако проблема, скорее всего, совсем не уйдёт, так как для компаний, взыскивающих долги по ЖКХ, сделают исключение, ведь у них полных паспортных данных должников нет, а значит, при невнимательности пристава списания по долгам двойников возникать могут.

Нужно отметить, что ещё в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который требует проводить взыскание только с использованием уникальных идентификаторов: СНИЛС, ИНН, номера паспорта или водительского удостоверения. Но, к сожалению, не всегда этот закон выполняется.

Сталкивались ли вы с ошибками приставов? Да, регулярно меня путают с однофамильцем Нет, никогда Вот сейчас пытаюсь разобраться

Авторы Максим Греков