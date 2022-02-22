"Это же не межзвёздная война... Наверное": Что за вспышку зафиксировал "Хаббл" в 2006 году и почему она не даёт покоя учёным Нечто в созвездии Волопаса три месяца подряд становилось всё ярче и ярче, а потом столько же времени угасало. Астрономы никогда не видели ничего подобного. 21 февраля, 21:40 Обложка © Shutterstock

Как выглядел объект SCP 06F6

Его заметили 21 февраля 2006 года случайно во время поисков сверхновых звёзд в скоплении галактик в созвездии Волопаса, в восьми миллиардах световых лет от нас. Это весьма далеко. Собственно говоря, обозримый радиус Вселенной — примерно 13 миллиардов световых лет. Так вот, напомним, сверхновая звезда — это фантастическая прощальная вспышка очень массивной умирающей звезды. Она сбрасывает с себя все внешние слои, потому что в них больше нет топлива для термоядерной реакции. Это великолепное явление астрономы очень хорошо узнают, и разбросанная на десятки световых лет материя запечатлена на множестве красивейших снимков с "Хаббла".

Именно поэтому обнаруженное в числе всего прочего явление, занесённое в каталоги как объект SCP 06F6, вызвало замешательство. Дело в том, что это была не совсем вспышка. Объект "разгорался" в течение примерно 100 дней, за это время его яркость выросла как минимум в 120 раз, а потом ровно столько же времени он снова тускнел.

Объект SCP 06F6 в поле зрения телескопа "Хаббл". Фото © Wikipedia

Что в этом странного

Во-первых, взрывы сверхновых такими не бывают. По крайней мере, бесчисленное количество наблюдаемых до сих пор не такие. Обычно они "разгораются" дней 20, максимум 70, а вот период затухания длится гораздо дольше.

Во-вторых, на объект посмотрели в космический рентгеновский телескоп XMM-Newton, мощность его излучения в рентгеновском диапазоне оказалась на два порядка выше, чем у сверхновых.

XMM-Newton. Фото © Shutterstock

В-третьих, на более ранних снимках не нашли в этом месте никакой звезды, которая могла бы в 2006 году вспыхнуть. Более того, в этом регионе не обнаружили даже галактику, к которой эта "звезда" могла бы принадлежать.

В-четвёртых, совершенно необычный спектр излучения. Как отмечали поражённые исследователи, он не соответствует ничему из того, что есть в базе данных Sloan Digital Sky Survey. Это широкомасштабное исследование дальнего космоса при помощи телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в американском Нью-Мексико. Оно ведётся с 2000 года. Единственное, что удалось установить конкретно, — это углерод. В этом объекте очень много молекулярного углерода.

В-пятых, слишком низкая температура. 4700–5700 градусов по Цельсию. Сверхновые значительно горячее.

Мы никогда не видели ничего подобного Кайл Барбари Исследователь из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (Калифорния)

Это же не межзвёздная война. Наверное Борис Генсике Астрофизик Уорикского университета (Великобритания)

Мы часами и днями пробовали всевозможные гипотезы Сол Перлмуттер Астрофизик Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (Калифорния)

И какие будут предположения?

То, что это не сверхновая, мы уже поняли. Единственное, была версия, что вспышка произошла во времена далёкой молодости Вселенной в 12 миллиардах световых лет, а с таких расстояний свет доходит как бы искажённым: на него действует эффект релятивистского замедления времени. Это значит, что на самом деле вспышка действительно произошла за нормальные 20 дней, но нам на такой дистанции кажется, что событие длилось в пять раз дольше. Вот только есть очень большое но: тогда бы и затухание тоже шло гораздо дольше, а не те же 20 дней. Как мы уже упоминали, взрыв сверхновой происходит, грубо говоря, мгновенно, но украшает мировое пространство очень долго.

По той же причине (невероятной затянутости этого явления) отмели и вариант гравитационного линзирования. Это когда, например, мимо звезды пролетает чёрная дыра и своей гравитацией искажает видимое нашему глазу изображение этой звезды, то есть действует как линза. В этом случае кажется, что звезда как бы вытягивается в дугу и от этого становится ярче. Но такое происходит тоже сравнительно быстро, никак не сто дней подряд.

Фото © Shutterstock

Есть мнение, что так мог себя повести белый карлик (по сути, это голое, оставшееся без оболочки ядро небольшой звезды вроде нашего Солнца) в одном из двух случаев: либо на него упал астероид (видимо, какой-то суперисполинский), либо он столкнулся с чёрной дырой (и она его съела). Но эти версии учёным тоже не очень нравятся, в основном из-за странного спектра.

Обилие углерода наводит на мысль, что это может быть так называемая углеродная звезда. Это, по сути, обыкновенный гигант, который состарился. Бывает так, что в звезде из трёх ядер гелия получается одно большое ядро углерода. Но возникает вопрос: что же, собственно, с ней произошло, если это явно не сверхновая?

Пока остановились на том, что это был какой-то новый, до сих пор неизвестный науке тип "умирания" большой звезды. То есть она не разом вспыхивает, а как бы пульсирует в предсмертной агонии, притом, возможно, несколько раз подряд. Опять же, учёные вопрошают: почему тогда они ничего похожего не замечали раньше? Впрочем, на этот счёт есть версия, что на самом деле замечали, но не публиковали, потому что обычно публикуют, когда находят сразу несколько аналогичных событий. В любом случае пока что не очень похоже, чтобы в этом вопросе была поставлена точка.

Как бы вы восприняли новость о существовании внеземной цивилизации? Всю жизнь об этом мечтаю! Пришёл(-ла) бы в ужас Я не верю в это

Авторы Адель Романенкова