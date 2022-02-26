Из друзей человека в нелепых уродцев: Как 7 популярных пород собак изменились за 100 лет Собака всегда была не только другом человека, но и помощником. Она пасла скот, охотилась и охраняла жильё. Но в современном мире собака превратилась в ручного любимца, вот как её изуродовала селекция. 25 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Dmitry Makeev

Вы наверняка видели такс — это собачка, которая похожа на сосиску с ножками, очень симпатично выглядит. Но изначально эта порода выводилась для охоты на животных — вытянутая форма помогала ей проникать в норы. Но 100 лет назад она выглядела куда пропорциональнее: такса была в 1,5 раза короче и гораздо выше. У нынешних же такс из-за слишком большой длины постоянные проблемы с позвоночником. А задние лапы часто отнимаются.

Немецкая овчарка — в советское время одна из самых популярных домашних пород. Сейчас куда чаще её можно встретить в полиции. Эта красивая собака также не избежала негативной селекции. Год за годом нижняя её половина опускалась, а грудь становилась шире. Её ноги, особенно задние, укорачивались — поэтому в преклонном возрасте у этих животных могут быть проблемы с суставами.

Ротвейлер — эта угрюмая собака с короткой мордой и приземистым телом выглядит довольно пугающе. А 100 лет назад вы бы её совершенно не узнали. Она скорее напоминала крупную дворнягу: морда была вытянутой, а ноги длинными. Теперь же ротвейлеры стали менее подвижными, чем раньше. К тому же у них наблюдаются частые проблемы с дыханием.

Ротвейлер (слева — 100 назад, справа — сейчас). Фото © Wikipedia / JUAN RAMON RODRIGUEZ SOSA

Мопсы за 100 лет не потеряли в размерах, но в лице преобразились. В течение XX века селекционеры потрудились над этими комнатными собачками, чтобы мордочка их стала более плоской, а глаза более раскосыми. Практической пользы в этих изменениях нет, но такая мордочка более модная и лучше продаётся. А мопсы платят за моду плохим дыханием и проблемами со зрением.

Не только комнатные собаки стали жертвой разводчиков-экспериментаторов. Взять, например, породы, которые долгие годы считались бойцовыми. Бультерьеры 100 лет назад выглядели угрожающими, но не столь непропорциональными, как в наши годы. За век у бультерьеров уменьшилось тело и выросла огромная голова — отсюда возникли проблемы со слухом и сердцем.

Огромные собаки, такие как сенбернары, также изменились в худшую сторону. Тела стали более массивными. А морда стала короче, чем у предков. Из-за этого затруднилось дыхание, выросла нагрузка на сердечную мышцу. А и без того короткая жизнь крупных собак в XXI веке сократилась с 8–10 до 6–8 лет. И это касается многих больших пород.

Селекция нанесла сокрушительный удар по здоровью бульдогов. Особенно английских. 100 лет назад этот пёс не был таким коренастым и малоподвижным, на его коже не было складок, а тело было короче. В итоге собака собрала комбо негативных изменений, и поэтому многие представители этих пород рано становятся инвалидами, а живут около 6 лет.

Во многих странах сегодня говорят о запрете селекционного выведения пород. Так как в итоге это приведёт к окончательной деградации животных. Так, в Дании запретили разводить короткие породы собак вроде мопсов. В Норвегии вне закона поставили селекцию английских бульдогов. А в Японии спаниелей: из-за многих проблем со скелетом.

Стоит ли запретить селекционное разведение собак? Нет. Собаки становятся только лучше Да. Природа лучше знает, что нужно собакам

Авторы Федор Иванов