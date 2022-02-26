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Из друзей человека в нелепых уродцев: Как 7 популярных пород собак изменились за 100 лет

Собака всегда была не только другом человека, но и помощником. Она пасла скот, охотилась и охраняла жильё. Но в современном мире собака превратилась в ручного любимца, вот как её изуродовала селекция.

25 февраля, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото ©<a href="https://archive.org/details/dogsofallnations00masorich/page/18/mode/2up" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Internet Archive </a>/ W. E. Mason - <a href="https://archive.org/details/dogsofallnations00masorich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dogs of all Nations</a>, © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elektrostal_1995_year._Dog_Bull_Terrier._img_003.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Dmitry Makeev</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Dmitry Makeev

Вы наверняка видели такс — это собачка, которая похожа на сосиску с ножками, очень симпатично выглядит. Но изначально эта порода выводилась для охоты на животных — вытянутая форма помогала ей проникать в норы. Но 100 лет назад она выглядела куда пропорциональнее: такса была в 1,5 раза короче и гораздо выше. У нынешних же такс из-за слишком большой длины постоянные проблемы с позвоночником. А задние лапы часто отнимаются.

Такса гладкошерстная (слева — 1915г., справа — современный стандарт). Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Igor Bredikhin

Такса гладкошерстная (слева — 1915г., справа — современный стандарт).

Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Igor Bredikhin

Немецкая овчарка — в советское время одна из самых популярных домашних пород. Сейчас куда чаще её можно встретить в полиции. Эта красивая собака также не избежала негативной селекции. Год за годом нижняя её половина опускалась, а грудь становилась шире. Её ноги, особенно задние, укорачивались — поэтому в преклонном возрасте у этих животных могут быть проблемы с суставами.

Немецкая овчарка (слева — 1915г., справа — современный стандарт). Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Ellen Levy Finch

Немецкая овчарка (слева — 1915г., справа — современный стандарт).

Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Ellen Levy Finch

Ротвейлер — эта угрюмая собака с короткой мордой и приземистым телом выглядит довольно пугающе. А 100 лет назад вы бы её совершенно не узнали. Она скорее напоминала крупную дворнягу: морда была вытянутой, а ноги длинными. Теперь же ротвейлеры стали менее подвижными, чем раньше. К тому же у них наблюдаются частые проблемы с дыханием.

Ротвейлер (слева — 100 назад, справа — сейчас). Фото © Wikipedia / JUAN RAMON RODRIGUEZ SOSA

Ротвейлер (слева — 100 назад, справа — сейчас).

Фото © Wikipedia / JUAN RAMON RODRIGUEZ SOSA

Мопсы за 100 лет не потеряли в размерах, но в лице преобразились. В течение XX века селекционеры потрудились над этими комнатными собачками, чтобы мордочка их стала более плоской, а глаза более раскосыми. Практической пользы в этих изменениях нет, но такая мордочка более модная и лучше продаётся. А мопсы платят за моду плохим дыханием и проблемами со зрением.

Мопс (слева — 1915г., справа — современный стандарт). Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Xidrep

Мопс (слева — 1915г., справа — современный стандарт).

Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Xidrep

Не только комнатные собаки стали жертвой разводчиков-экспериментаторов. Взять, например, породы, которые долгие годы считались бойцовыми. Бультерьеры 100 лет назад выглядели угрожающими, но не столь непропорциональными, как в наши годы. За век у бультерьеров уменьшилось тело и выросла огромная голова — отсюда возникли проблемы со слухом и сердцем.

Бультерьер (слева — 1915г., справа — современный стандарт). Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Lilly M

Бультерьер (слева — 1915г., справа — современный стандарт).

Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia /
Lilly M

Огромные собаки, такие как сенбернары, также изменились в худшую сторону. Тела стали более массивными. А морда стала короче, чем у предков. Из-за этого затруднилось дыхание, выросла нагрузка на сердечную мышцу. А и без того короткая жизнь крупных собак в XXI веке сократилась с 8–10 до 6–8 лет. И это касается многих больших пород.

Сенбернар (слева — 1915г., справа — современный стандарт). Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Blanky

Сенбернар (слева — 1915г., справа — современный стандарт).

Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Blanky

Селекция нанесла сокрушительный удар по здоровью бульдогов. Особенно английских. 100 лет назад этот пёс не был таким коренастым и малоподвижным, на его коже не было складок, а тело было короче. В итоге собака собрала комбо негативных изменений, и поэтому многие представители этих пород рано становятся инвалидами, а живут около 6 лет.

Английский бульдог (слева — 1915г., справа — современный стандарт). Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Ultimoribelle

Английский бульдог (слева — 1915г., справа — современный стандарт).

Фото © Internet Archive / W. E. Mason - Dogs of all Nations, © Wikipedia / Ultimoribelle

Во многих странах сегодня говорят о запрете селекционного выведения пород. Так как в итоге это приведёт к окончательной деградации животных. Так, в Дании запретили разводить короткие породы собак вроде мопсов. В Норвегии вне закона поставили селекцию английских бульдогов. А в Японии спаниелей: из-за многих проблем со скелетом.

https://static.life.ru/publications/2022/2/22/265713930367.91223.jpg

Стоит ли запретить селекционное разведение собак?

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Авторы
Федор Иванов
Федор Иванов

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