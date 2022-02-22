Биткоины и аномальные доходы: Как прошло судебное заседание по делу Навального 22 февраля В Покрове продолжается суд над Алексеем Навальным, который обвиняется в мошенничестве. Всплывают многомиллионные исчезнувшие суммы и сверхвысокие доходы верхушки ФБК*. 22 февраля, 18:04 Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

22 февраля продолжилось рассмотрение дела Алексея Навального. Оно проходит в покровской ИК-2, где Алексей Навальный отбывает срок, на выездном заседании Лефортовского районного суда Москвы. Блогера обвиняют в мошенничестве и оскорблении участников судебного процесса. Навальный не согласен с предъявленными ему обвинениями.

По мнению обвинения, Навальный растратил на свои нужды собранные на деятельность ФБК* средства. Но даже не растрата денег на личные цели, а сам факт их сбора уже носил характер аферы, считает юрист Илья Ремесло. В зале суда юрист в качестве свидетеля рассказал, как начал изучать деятельность обвиняемого и его подопечных.

В 2016 году Илья Ремесло узнал, что Навальный намерен баллотироваться на пост президента, и решил вникнуть в финансовые документы его организации. По его словам, основатель ФБК не имел права собирать пожертвования на президентскую кампанию 2018 года и самому Навальному это было известно.

Как юрист, Навальный не мог не знать о законодательном запрете баллотироваться на выборах при наличии непогашенной судимости за совершение преступления. А она в то время у Навального имелась по делу "Кировлеса". Это дело о хищении у компании 16 миллионов рублей, за которое оппозиционер в феврале 2017 года получил пять лет условно и 500 тысяч рублей штрафа.

— Связанные с Навальным организации игнорировали такое понятие, как "целевое назначение фонда", и получали деньги на всё подряд, — отметил он. — Во время президентской кампании Алексей Анатольевич игнорировал понятие специального избирательного счёта, собирая деньги везде, где мог.

Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

По словам юриста, Навальный знал, что Центризбирком не имел права регистрировать его кандидатом на выборах. И, объявляя сбор средств на ведение своей кампании, он ввёл в заблуждение неограниченное количество лиц. Этот факт с точки зрения закона можно трактовать как покушение на мошенничество, пояснил Ремесло. Само мошенничество стало фактом в тот момент, когда было переведено первое пожертвование.

Далее свидетель сказал, что пожертвования на президентскую кампанию собирались на счёт Навального, а затем распределялись среди нескольких НКО. Он сравнил публичную отчётность команды Навального и отчётность в Минюст РФ, сдаваемую НКО, получавшими деньги. И в ходе этой работы обнаружил пропажу средств. По словам свидетеля, на счета поступило 192 миллиона рублей, а в отчётах заявлено всего 103 миллиона. "Где почти 90 миллионов рублей?" — спрашивает юрист.

Далее прокурором Надеждой Тихоновой были оглашены показания Ильи Ремесло, данные в ходе предварительного следствия летом прошлого года. В частности, о пропавших пожертвованных в 2019 году 42 миллионах рублей в биткоинах. "Операции по снятию средств с криптокошельков организаций Навального удивительным образом совпадали с поездками обвиняемого", — считает свидетель.

Также он рассказал о том, что юристы – соратники Навального также получали высокий доход при средних официальных зарплатах и собирали деньги отдельно от Навального. Речь идёт о Вячеславе Гимади, Иване Жданове, Леониде Волкове и Любови Соболь.

Напомним, что уголовное дело о мошенничестве в отношении Навального было возбуждено в конце 2020 года. По версии следствия, юрлица Навального собрали с физических лиц 588 миллионов рублей пожертвований на нужды фондов.

Как считает Следственный комитет, Навальный потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели, включая "отдых за границей". В версии обвинения, представленной во вторник в суде, упоминалось о 2,7 миллиона рублей от четырех жертвователей: предпринимателя Вячеслава Кузина (перечислил фонду 957,8 тысячи рублей), предпринимателя Александра Карнюхина (пожертвовал 665,7 тысячи рублей), разнорабочего Александра Кошелева (1 миллион рублей) и пенсионера Михаила Костенко (50,1 тысячи рублей).

Прокурор продолжил оглашать банковские документы, связанные с финансовыми операциями организаций Навального. Согласно имеющимся у следствия справкам, директор ФБК Роман Рубанов потратил 624 тысячи рублей на такси и прокат автомобиля, 300 тысяч рублей на одежду и ещё 550 тысяч — на развлечения. Расходы Рубанова, которые не отражались по категориям, составили больше 7 миллионов рублей.

Затем прокурор перешёл к счетам Леонида Волкова, Навального и самого фонда. С 2016 по 2019 год скрывающийся сейчас за рубежом Леонид Волков потратил 29 миллионов рублей. Больше 7 миллионов рублей из них израсходовано на аренду недвижимости, свыше 6 миллионов — на гостиницы в Лондоне, Риге, Амстердаме, Нью-Джерси и Нью-Йорке. Больше 3 миллионов рублей потрачено на билеты на самолёты, поезда и автобусы, 672 тысячи — в перинатальном центре. Билеты на концерты и в театры обошлись в 185 тысяч рублей.

Среди трат Волкова есть парк развлечений в Германии, магазин "Заботливые мамы" и подписка на журнал "Лехаим". На этом в заседании был объявлен перерыв до 24 февраля.

Считаете ли вы расходы руководителей ФБК* обоснованными? Да. Каждый может тратить все деньги, к которым есть доступ. Нет. Средства тратились не по назначению, значит, судят правильно.

Авторы Сергей Данилов