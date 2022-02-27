Пять соперников Пушкина, которые не смогли убить поэта на дуэлях

Вильгельм Кюхельбекер

Пушкин (слева) и Кюхельбекер. Изображения © Wikimedia Commons / A.Robst, И. Матюшин

Конец 1819 года, Петербург. Пушкина вызвал на дуэль бывший товарищ по лицею, над которым он часто потешался. Поединок проходил на Волковом кладбище (ныне Волковское. — Прим. Лайфа), и в нём, как полагалось, участвовали секунданты. В фуражку того, что пришёл с Пушкиным, и попала пуля Вильгельма Кюхельбекера, который стрелял первым. Поэт бросил свой пистолет на землю, отказавшись от ответного выстрела. Его оппонент повозмущался, но в итоге согласился перенести дуэль, а потом и вовсе помирился с Пушкиным.

Семён Старов

Дуэльные пистолеты времён Пушкина. Фото © Wikimedia Commons / Lkitrossky

Январь 1822 года, Кишинёв. Вторая дуэль Пушкина проходила в непогоду, которая в итоге и сыграла ключевую роль в исходе поединка. Встречу инициировал полковник Семён Старов: он защищал честь своего подчинённого, повздорившего с поэтом на балу из-за музыки, исполняемой оркестром. Противники стреляли дважды и оба раза промахивались из-за сильной метели и мороза. Секунданты настояли на переносе дуэли, а всего через несколько дней Старов и Пушкин помирились и больше стреляться не стали.

Офицер Зубов

Кадр из фильма "Выстрел" по мотивам одноимённой повести Пушкина © "Кинопоиск"

Май-июнь 1823 года, Кишинёв. "Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплёвывая косточки", — эта фраза из повести Пушкина "Выстрел", скорее всего, описывает одну из его дуэлей. Второй участник этого поединка — офицер по фамилии Зубов, имя которого кануло в Лету. Поэт обвинил его в нечистой игре и пришёл стреляться, прихватив с собой черешни. Зубов стрелял первым, но промахнулся, а Пушкин, как это часто бывало в его карьере дуэлянта, от своего выстрела отказался.

Фёдор Толстой

Александр Пушкин (слева) и Фёдор Толстой. Изображения © Wikimedia Commons / Vivien I., shakko

Сентябрь 1826 года, Москва. Фёдор Толстой, дядя автора "Войны и мира", прослыл опытным и успешным дуэлянтом, который, по слухам, убил на поединках 11 человек. Но Пушкин бесстрашно бросил ему вызов, когда узнал, что тот распространяет о нём порочащие сведения. Поэт усердно готовился к этой встрече, всерьёз намереваясь лишить соперника жизни. Но дуэль так и не состоялась, потому что Толстой не получил вызов Пушкина по почте, а позже оппоненты и вовсе помирились.

Владимир Соллогуб

Пушкин (слева) и Владимир Соллогуб. Изображения © Wikimedia Commons / Василий Матэ, Сергей Левицкий