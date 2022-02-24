Какие сюрпризы со стороны Запада могут последовать после признания ДНР и ЛНР Журналист Герман Куликовский — о том, что не стоит ориентироваться на "травоядный" ответ Запада, это лишь временное окно возможностей перед настоящей схваткой. 23 февраля, 21:40 Жители Луганска празднуют подписание документов о признании Россией ЛНР и ДНР. Фото © ТАСС / Александр Река

Неожиданный ход российского руководства с признанием республик Донбасса смешал карты организаторам нынешнего обострения, но кризис отнюдь не исчерпан, главные схватки ещё впереди. Анализируя предшествующее последним событиям медийное обеспечение западными СМИ кризиса вокруг Украины, легко заметить, что возможное развитие событий представлялось нашим противникам в одном из трёх вариантов.

Вариант первый. ВСУ начинают наступление, Россия воздерживается от прямой помощи подразделениям Народной милиции ЛНР и ДНР, в итоге украинским войском удаётся в течение одной-двух максимум трёх недель (при разнице сил на порядок ожидать большего было бы наивностью) разгромить сопротивление и зачистить Донбасс по образцу печально известной хорватской операции "Буря" против Сербской Краины.

Вариант второй. В ответ на украинскую атаку на Донбасс российские войска в силах тяжких переходят границу и принуждают агрессора к миру где-нибудь на границах бывших Донецкой и Луганской областей, а то и в окрестностях Днепропетровска.

Вариант третий. Российская армия первой вторгается на Украину, включая фланговый удар из Белоруссии и десанты на Черноморском побережье, в течение недели выходя на линию Житомир – Винница. Трудно сказать, насколько западные элиты в действительности полагали реальным данный сценарий, но в конце концов это был бы не первый случай, когда люди начинают верить в собственную пропаганду.

Все три сценария были тщательно отработаны как в пропагандистском разрезе, так и в части планируемого ответа (и военного, и санкционного). К сожалению для "сценаристов", Москва сделала неожиданный ход, нанеся первой не военный, а дипломатический удар. В результате заготовленные схемы реагирования повисли в воздухе: с военной точки зрения отвечать, в принципе, не на что, введённые же наскоро санкции оказались весьма неубедительными.

Апофеозом западной растерянности стал мгновенно разошедшийся на интернет-мемы твит главы "Евро-МИДа" Жозепа Борреля о том, что российские депутаты Госдумы теперь лишатся шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе, который сам же автор вскоре предпочёл удалить от греха подальше, дабы не выставлять себя на посмешище.

Тем не менее расслабляться и праздновать победу было бы непростительной ошибкой. Растерянность Запада быстро пройдёт (собственно, уже проходит), а недооценивать его силы ни в коем случае не следует. Сценарии противодействия усилиям России по разрешению кризиса можно разделить на несколько основных групп.

Силовые методы Запад может реализовать в кратчайшие сроки. При этом надо понимать, что при всей медийной значимости чисто военной составляющей (пресловутые "Джавелины", инструкторы, заход кораблей в Чёрное море, etc.) наибольшую опасность представляет не она. В самом деле, с трудом верится, что Вашингтон (или даже Лондон при всей его старательно демонстрируемой отмороженности) открыто пошлёт свои войска в бой за то, чтобы русские танки не вошли в Житомир. Да и с учётом общего соотношения сил в регионе принципиально это всё равно ничего не изменит.

В чём практически не приходится сомневаться, так это в том, что в самое ближайшее время (скорее часы, чем дни) западные кураторы пошлют своих украинских подопечных в атаку на республики Донбасса. Военного смысла в этом нет ни малейшего, атакующие неизбежно будут разгромлены, но получившаяся в результате бойня позволит Западу вернуть медиакартинку в русло одного из изначальных сценариев (второго, если конкретнее). К сожалению, избежать этого вряд ли получится, остаётся лишь нанести поражение наступающей группировке ВСУ в наиболее сжатые сроки, там самым снизив количество жертв (в том числе и среди самих украинцев).

Куда опаснее планируемая и открыто обсуждаемая поддержка Западом терроризма на признанных независимыми территориях. Американские и особенно английские спецслужбы обладают колоссальным опытом в такого рода операциях, а восемь лет интенсивного промывания мозгов украинскому населению дали им в руки достаточное количество "инструмента". В этой связи представляется критически важным прямо сейчас наладить взаимодействие с адекватной частью украинских элит (прежде всего региональных), а также военными, правоохранителями и спецслужбистами среднего звена, не запятнавшими себя преступлениями. Далеко не всем украинским чиновникам, генералам и предпринимателям хочется превратить свой город в Могадишо.

Финансово-экономические методы. Вопреки доносящимся с либерального политического фланга паническим возгласам, этот блок является наименее опасным. Всё, что Запад мог против нас ввести, не нанося себе серьёзного урона, давным-давно введено. В условиях же едва-едва оправляющейся от последствий пандемии (особенно борьбы с ней) мировой экономики, с трудом балансирующей на грани сваливания в очередную то ли Великую депрессию, то ли рецессию, представляется совершенно невероятным, чтобы западные финансово-промышленные круги дали политикам добро на что-то, что может всерьёз нарушить хрупкое равновесие.

Разумеется, какие-то санкции будут вводиться, западная политическая машина просто не может обходиться без этого субститута реальной деятельности, но, уверен, они будут в основном носить характер имитации борьбы с "российским империализмом".

Технологические (наименее заметные для широких слоёв населения) санкции против научно-технического развития страны носят наиболее опасный в долгосрочной перспективе характер. Увы, но небольшой российский внутренний рынок, занимающий менее 3% от мирового, в принципе, не способен обеспечивать стране технологическую автаркию (правда, тут можно добавить, что не способен на это и на порядок больший рынок КНР, всё-таки мы пока живём в условиях глобальной экономики).

В связи с этим импорт хай-тека является неизбежным, и Вашингтон уже предпринял весьма энергичные шаги по перекрытию его каналов. Американская дипломатия провела экстренные переговоры с азиатскими "технологическими тиграми": Тайванем, Японией и Сингапуром, убедив их примкнуть к планируемому эмбарго. На очереди сейчас активно обрабатываемая американцами Южная Корея.

Маловероятно, что к полноформатной блокаде примкнёт Китай, но в любом случае это повысит зависимость Москвы от Пекина. С другой стороны, точно так же растёт и зависимость Пекина от Москвы, особенно в условиях набирающего обороты "противостояния XXI века" с Вашингтоном, так что тут есть повод для активной, размеренной и напряжённой работы, но не для паники.

Наиболее же важным прямо сейчас является форсированное завершение украинского кризиса на наших условиях и с выходом на намеченные военно-политическим руководством России границы. Только после ликвидации источника непосредственной военной угрозы нашей юго-западной границе можно будет приступить к планомерному развитию собственной экономики и научно-технической базы, без которых безопасность и поступательное развитие России не обеспечить.

Какую войну может развернуть Запад против России после признания республик Донбасса? Террористическую Технологическую Экономическую

Авторы Герман Куликовский