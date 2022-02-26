Как советские солдаты ловили главных военных преступников Оглавление Из психушки Архитектор зла Мясник Хороший выстрел Один из самых высокопоставленных эсэсовцев, лично создававший систему нацистских концлагерей, погиб от советской пули в окрестностях Харькова 26 февраля 1943 года. 10706 10706 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv

26 февраля 1943 года был уничтожен Теодор Эйке — командир дивизии СС "Мёртвая голова" и по совместительству один из главных нацистских преступников. В отличие от большинства своих соратников по преступным делам, осуждённых уже после войны или покончивших с собой, Эйке пал от рук советских солдат.

Из психушки

Эйке родился в 1892 году в достаточно обеспеченной семье железнодорожного чиновника. Правда, ещё в детстве стало понятно, что скучная бюргерская жизнь не для него. К учёбе у Эйке не было ни малейших талантов, зато он обладал отменной силой и недюжинной смелостью. В драках парень достиг куда больших успехов, чем в учёбе, из-за чего и вылетел из училища.

Эйке попал в армию, прошёл всю Мировую войну и попытался сделать карьеру в полиции. Но быстро разочаровался в "слабаках" из Веймарской республики. Эйке был человеком в высшей степени жестоким и на дух не терпел проявления слабости и сострадания. Впоследствии он всеми силами вытравливал их из своих подчинённых.

Теодор Эйке. Фото © Wikipedia / The German Federal Archiv

Бросив службу в полиции, Эйке присоединился к нацистам и вступил в СС. Вскоре Гитлер пришёл к власти, но карьера Эйке едва не закончилась, толком не начавшись. Властный и нетерпимый, Эйке поссорился с другим эсэсовцем — Бюркелем — и попытался побить его вместе со своими приятелями. Однако Бюркель занимал более высокое положение в иерархии. Поэтому Эйке заточили в психбольнице, объявив психопатом, и исключили из СС.

Архитектор зла

Однако вскоре Гиммлеру, который лично знал его, потребовались специфические услуги. Он решил развернуть сеть концентрационных лагерей и приказал Эйке навести порядок в первом опытном лагере — Дахау. Эсэсовцы считали себя элитной гвардией нацистов, и охрана лагерей была далеко не самым престижным занятием в их среде, пришлось воспользоваться услугами "психопата".

Эйке объявили здоровым, восстановили в звании и назначили руководить Дахау. Это был первый концлагерь, по образу и подобию которого нацисты планировали создать остальные. По сути, именно Эйке стал архитектором этой бесчеловечной и жестокой системы, начиная от градации жестоких наказаний для узников и перевода их на "самообеспечение" и заканчивая печально прославившимися на весь мир полосатыми робами для заключённых, которые придумал и внедрил лично Эйке.

Узники лагеря Заксенхаузен, 1938 год. Фото © Public Domain

Эйке добился передачи в его личное подчинение персонала всех лагерей. Так появились отряды "Мёртвая голова", куда Эйке старался отбирать наиболее идейных и бескомпромиссных нацистов, готовых на всё.

Вскоре Эйке был назначен инспектором концентрационных лагерей, фактически став руководителем системы. Его штаб-квартира размещалась в Ораниенбурге, где был открыт учебный центр, в котором обучался как будущий персонал концлагерей, так и их коменданты.

Фактически именно Эйке создал ту самую систему нацистских концлагерей, которая ужаснула весь мир. Стоявший над ним Гиммлер лишь в общих чертах высказывал свои пожелания и задавал вектор движения, а Эйке реализовывал всё на практике.

Мясник

После начала Второй мировой войны из охранников, служивших в отрядах "Мёртвая голова", была сформирована одноимённая дивизия СС, которую возглавил Эйке. Он быстро заслужил себе дурную славу мясника. Особыми военными талантами он не блистал и не щадил ни своих, ни чужих. За время войны его дивизия несколько раз практически полностью переформировывалась из-за огромных потерь личного состава. Однако идейная выдержанность и фанатизм "Мёртвой головы" вызывали уважение у лидеров нацистов, ставивших Эйке в пример генералам вермахта, которые называли его за глаза мясником.

Как уже говорилось, Эйке не щадил даже своих, а офицерам постоянно грозил ссылкой в монастырь "за мягкотелость". Неудивительно, что при таком командире дивизия вошла в историю как одна из самым жестоких и кровавых во Второй мировой. На её счету множество военных преступлений не только в Польше и СССР, но и на Западном фронте, где подчинённые Эйке не один раз устраивали массовые расстрелы британских и французских военнопленных и расправы над мирными жителями. В СССР "Мёртвая голова" просто подвергала разорению почти каждую встречную деревню на пути, не говоря уже про расстрелы пленных.

Однако на востоке удача быстро изменила Эйке. В начале 1942 года его дивизия попала в Демянский котёл, в результате чего "Мёртвая голова" в буквальном смысле стала оправдывать своё название. Почти весь личный состав дивизии погиб в котле, из окружения вышло менее 20% от общего числа. В итоге её пришлось отводить в самый глубокий тыл и формировать заново.

Немецкий солдат в Демянске. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv

Хороший выстрел

В феврале 1943 года "Мёртвая голова" была переформирована и возвращена на фронт для участия в Харьковской битве. 26 февраля в штабе дивизии пропала связь с танковым полком, находившимся в нескольких километрах. Разозлившийся Эйке велел готовить к вылету лёгкий разведывательный самолёт "Шторх" Fi156. В сопровождении адъютанта Эйке вылетел к месту дислокации потерянной группы.

С воздуха ему удалось обнаружить группу, и он приказал идти на посадку. Однако Эйке не учёл, что в непосредственной близости от места посадки находились советские солдаты. В тот момент, когда самолёт кружил, выбирая место для приземления, с земли по нему был открыт прицельный огонь.

До сих пор так и непонятно, кто же именно сбил вражеский самолёт. Согласно одним сведениям, это была зенитная установка. По другой версии, отличился исключительно меткий пулемётчик. Так или иначе, самолёт с командиром дивизии был подбит. Загоревшись, он пошёл на экстренную посадку и в итоге упал в километре от села Артельное (ныне Харьковская область).

Самолет Fieseler Fi 156 в полном полёте, модель идентична той, на которой Эйке был сбит советскими войсками. Фото © Wikipedia / Public Domain

На выручку Эйке поспешил гауптштурмфюрер Масари, взявший в подмогу танк и несколько полугусеничных автомобилей. Однако к тому моменту, как они прибыли к месту крушения, их уже ждали советские солдаты. У обломков самолёта их встретил плотный огонь. Под давлением крупнокалиберных пулемётов машины поспешили наутёк. Танк же попытался подъехать к разбитому самолёту, но после обстрела из противотанкового орудия и ранения двух танкистов также ретировался.

Осталось неясным, погиб ли Эйке при падении самолёта. Или он был прошит пулемётной очередью ещё в воздухе. Или же он уцелел, но погиб уже на земле — в перестрелке с советскими солдатами. Последний вариант вполне вероятен, поскольку в отчёте Масари писал, что видел тело Эйке лежащим неподалёку от самолёта. Возможно, что он выбрался и пытался добежать до немецких позиций, но был сражён метким выстрелом. Так или иначе, немецкие танкисты, сумевшие приблизиться к самолёту, убедились, что спасать там уже некого.

На следующий день Масари вернулся за телом с тремя танками, двумя самоходками и мотоциклетным взводом. В результате жаркого боя им таки удалось забрать тело Эйке и вывезти его в расположение дивизии. Он был похоронен по языческому обряду в деревне Отдыхное, но после отступления немцев его захоронение было уничтожено.

Эйке был одним из главных нацистских преступников, ответственных не только за многочисленные военные преступления, но и за создание системы концлагерей. Несомненно, он был бы одним из главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе. Однако меткий выстрел неизвестного советского солдата положил конец жизни одного из самых жестоких деятелей Третьего рейха.

Стоит ли ожидать террористических атак от современных нацистов на Украине? 0 Да, это ожидаемый вариант Нет, они эмигрируют в Канаду, как и их предшественники

Авторы Евгений Антонюк