Отец "Миротворца", мечтающий об аде для русских: Как живёт советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко Геращенко призывал собирать и передавать данные российских военных игиловцам* и экстремистам для расправы, запрещал георгиевскую ленту. Чем он ещё прославился? 27 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

В списке украинских чиновников, военных и олигархов, против которых в России заведены уголовные дела за уничтожение мирных жителей Донбасса, есть и бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ярый русофоб и один из апологетов Майдана-2014 запомнился как автор печально известного сайта «Миротворец», на котором размещаются персональные данные всех «врагов» Украины. Основная идея Геращенко: дать возможность нацистским экстремистам быстрее расправиться с неугодными киевскому режиму.

Как многие известные украинские русофобы, Геращенко — выходец из восточной, русскоязычной части страны — из Харькова. 43-х летний бывший чиновник начинал свой путь в большую политику с поста руководителя Красноградской райгорадминистрации в Харьковской области.

Интересно, что на эту должность его лоббировала бывшая супруга Виктория Грецкая-Миргородская, работавшая заместителем директора Департамента семьи, молодежи и спорта, а также начальником управления инвестиционного развития и имиджевых проектов в Харьковском городском совете. По её словам, тогда ещё застенчивый молодой управленец вообще был готов довольствоваться должностью помощника губернатора, «побаивался претендовать на большее».

За манеру вылизывать еду с тарелок Антон Геращенко получил прозвище "лизоблюд Авакова". Фото © facebook/Александр Онищенко

Кроме того Геращенко побывал депутатом в Харьковском горсовете, куда сумел избраться лишь с четвёртой попытки при активной поддержке тогдашнего мэра города, покойного Геннадия Кернеса. Позже амбициозный чиновник предаст своего покровителя ради того, чтобы попасть в окружение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и пробиться в большую политику.

Бизнес на госсобственности

Уже тогда в Харькове, пользуясь своим служебным положением, Геращенко начал крутить первые схемы с городской собственностью. Харьковчане хорошо помнят, как он сумел сдать в металлолом городское колесо обозрения и заработать на этом деньги.

Дальше — больше. Поняв, что с него взятки гладки, Геращенко начал собственный «земельный бизнес». Сначала он «за вознаграждение» помогал получить земельные участки разным бизнесменам, а позже стали «выбивать» их уже для себя, якобы под строительство предприятий.

Схема связей Антона Геращенко, через которые он обзаводился собственностью. Подготовлена украинскими коллегами. Фото © redpost.com.ua

Во время работы в Краснограде (с 2005 по 2010 годы) у него появился компаньон — Владимир Гречуха, менеджер по развитию украинской сети супермаркетов «АТБ», искавший помещения и площадки под открытие новых магазинов.

Вместе они катались по Украине и по наводке Гречухи находили нужные для "АТБ" земельные участки и объекты недвижимости, выкупали их на своих родственников и перепродавали либо сдавали в аренду "АТБ". Понять объёмы зарабатываемого поможет один пример: один из объектов в городе Каневе они купили за $110 тыс., а продали уже за $1,1 млн. К 2013 году «партнёры» таким образом оприходовали около 25 объектов недвижимости.

В списке приобретений самого Геращенко оказался, как минимум, 21 объект недвижимости, расположенные по всей Украине. Их ушлый «коммерсант» оформлял на фирмы, связанные с родственниками и партнёрами. Эти помещения он сдавал в аренду.

Список владений Антона Геращенко. Часть объектов находится на территории ЛДНР. Фото © redpost.com.ua

За это время деятельностью бизнесмена интересовались практически все правоохранительные структуры Украины: МВД, УБОП, СБУ — однако дела неизменно заканчивались ничем. К этому моменту амбиции Геращенко выросли до желания прорваться в Киев на высокие должности.

И в этом ему помог Арсен Аваков. Ради заветной должности депутат пошёл на подлость. По словам Виктории Грецкой-Миргородской, её бывшему мужу было очень важно попасть в окружение Авакова, и он придумал схему, которая заключалась в том, чтобы сфабриковать дело против Геннадия Кернеса и дать показания против него в обмен на лояльность Авакова и место в списке Народного фронта на парламентских выборах.

Благодарность ждать себя не заставила: в марте 2014 года он стал советником министра МВД, а в ноябре того же года — депутатом Верховной Рады в составе фракции «Народного фронта», заняв кресло секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Арсен Аваков. Фото © ТАСС / Сергей Плачков

Киевский миротворец

В декабре 2014 года по его инициативе появился сайт «Миротворец» с базой «сепаратистов», где «медленно, но верно аккумулируется информация «Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан», основанного группой волонтеров под руководством Георгия Туки.

В январе 2015 года Геращенко хвастался, что на сайте были собраны данные о более чем 90 тысячах «террористах и их сообщниках». Однако помимо «сепаратистов» там публиковалась информация о личных врагах Геращенко, его партнёров и, так сказать, по просьбе друзей.

Об эффективности работы свидетельствует тот факт, что в базе «Миротворца» практически сразу оказались украинский писатель Олесь Бузина и экс-нардеп ВР Олег Калашников. После публикации их персональных данных оба вскоре были убиты.

После начала операции России в Сирии украинский политик призвал публиковать на сайте информацию о российских военных. По его мнению, их фотографии и личные данные могли бы использовать террористы в России, чтобы отомстить за бомбардировки объектов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Их Геращенко открыто призывал «отомстить по канонам шариата».

Это дало повод Следственному Комитету России возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети интернет). Наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы. Как ни странно, Геращенко это только раззадорило. Тогда он сказал, что теперь он «личный враг Путина». Тем не менее, в 2019 году сайт был закрыт.

Новости и добробаты

При Авакове Геращенко выполнял две основные функции: был, по сути, пресс-службой МВД, и занимался формированием добровольческих батальонов «Азов», «Днепр-1», «Шахтерск» и других.

В эти батальоны набирались не только идейные националисты и нацисты, но и уголовники. Например, «Шахтерск», который позже стал батальоном «Торнадо», прославился необычайной жестокостью и регулярными бандитскими разборками. Позже выяснилось, что по договоренности с руководством МВД туда были приняты люди из ОПГ Тореза и других городов Донбасса.

"Добровольцы" батальона "Торнадо". Фото © twitter.com/All News

Батальон «Днепр-1» создавался на основе ЧОПов «Приватбанка», которые первым делом отправились в Донбасс забирать деньги из отделений банка, тогда еще принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Они стали известны тем, что в ходе рейда устроили стрельбу по толпе безоружных мирных жителей в Красноармейске. Также в «Днепр» приняли членов днепропетровского национал-радикального движения «Сечь», которые со временем стали заниматься рейдерством и контрабандой, а в марте 2015-го на блокпосте у Волновахи убили офицера СБУ. При этом всех убийц со временем отпустили, а дело замяли.

В Раду последнего созыва Геращенко попасть не смог — даже на Украине его считали слишком одиозным и непредсказуемым самодуром, поэтому на помощь вновь пришёл Аваков, в 2019 году пристроивший его своим заместителем. После отставки последнего в 2021 году, Геращенко пристроился советником нового министра МВД — Дениса Монастырского, где занялся курированием созданный осенью 2021 года Офиса защиты бизнеса и решением кадровых вопросов в МВД.

Как описывают происходящее при Геращенко украинские полицейские, «пользуясь положением именно Антон развернул целый «бэкофис МВД» и под видом сбора дани для министра ведёт свою подпольную деятельность. Геращенко активно занялся кадрами, принцип прост: несёшь дань — работаешь, нет — увольняют».

Верите ли вы в то, что Антона Геращенко сумеют найти российские военные? Да, квалификация наших военных позволит это сделать Нет, Геращенко сумеет сбежать

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Евгений Кузнецов