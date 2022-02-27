Почему за исключением России из ООН может последовать третья мировая Политолог Дмитрий Родионов — о том, чем может грозить изменение устава Организации Объединённых Наций. 110026 110026 Обложка © Shutterstock

Лишение России места в Совбезе ООН или права вето станет фатальным для организации прецедентом. Следующим "отключат" Китай. А это значит, что уже послезавтра "отключённые страны" просто констатируют гибель прежней системы мироустройства и создадут альтернативную.

Конгрессмены США обсуждают резолюцию об исключении РФ из Совбеза ООН, сообщает Axios. Инициативу внесла член Комитета по иностранным делам нижней палаты, член Республиканской партии Клаудиа Тенни. В документе говорится, что операция России и поддержка Донецкой и Луганской народных республик представляют "прямую угрозу международному миру и безопасности" и противоречат обязанностям и обязательствам страны как постоянного члена Совбеза.

Резолюция призывает ООН "предпринять немедленные процедурные действия" по изменению статьи 23 своего устава, чтобы исключить Россию из числа постоянных членов СБ. "Я думаю, что Конгресс должен взвесить своё мнение и сказать, что с этими парнями следует обращаться как с изгоями, которыми они и являются, и что им не следует садиться ни за один стол", — заявил член Палаты представителей, республиканец Дон Бэкон.

Что ж, прекрасная мысль. Только одно "но". Вопрос об исключении России из Совбеза или хотя бы лишении её права вето поднимается на Западе регулярно. Но всё упирается в ту самую 23-ю статью, в которой сказано, что СБ состоит из пятнадцати членов организации. А Китайская Народная Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик (сегодня Россия в качестве преемника), Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.

То есть членство России в Совбезе, как и право вето, "прошито" в уставе ООН. Исключить её нельзя никак, не переписав "программу" с нуля. Можно поднять вопрос. И сразу же получить вето от России и от Китая. Вето России в Совбезе также позволит ей заблокировать любые попытки ООН осудить или вмешаться в её действия на Украине. Дополнительную головную боль Западу доставляет тот факт, что посол России в ООН Василий Небензя в этом месяце занимает пост председателя Совбеза ООН на ротационной основе. Он председательствовал на экстренном заседании совета как раз в тот момент, когда президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине, что вызвало критику членства России в совете, отмечает портал.

Несколькими днями ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении в Генассамблею ООН, в котором содержится просьба вообще исключить Россию из состава членов организации. Сейчас в ход активно пойдут самые безумные предложения. Американские же конгрессмены просто пиарятся. Особо надо обратить внимание, что это республиканцы — они сейчас будут активно раскручивать российско-украинскую тему для того, чтобы обвинить Байдена, так что едва ли дело пойдёт дальше грозных заявлений.

Членство пяти постоянных членов Совбеза в нём — это основа конструкции, один из основных компонентов "программы" функционирования ООН, если хотите — её операционной системы. А можно ли это изменить? Можно, об этом говорится в статье 109 Устава ООН.

С целью пересмотра настоящего устава может быть созвана генеральная конференция членов ООН в срок и в месте, которые должны быть определены двумя третями голосов членов Генеральной ассамблеи и голосами любых девяти членов Совета Безопасности. Каждый член организации будет иметь на конференции один голос. Любое изменение настоящего устава, рекомендованное двумя третями голосов участников конференции, вступит в силу по ратификации, в соответствии с их конституционной процедурой, двумя третями голосов членов организации, включая всех постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Если такая конференция не состоится до десятой ежегодной сессии Генеральной ассамблеи, считая со вступления настоящего устава в силу, предложение созвать такую конференцию включается в повестку дня этой сессии Генеральной ассамблеи, и конференция созывается, если это будет решено простым большинством голосов членов Генеральной ассамблеи и голосами любых семи членов Совета Безопасности ООН.

Итак, просто для созыва конференции нужны голоса девяти членов Совбеза! Ну, голоса трёх постоянных членов (США, Великобритания, Франция), допустим, есть. Кто у нас там есть среди непостоянных членов? Так, смотрим: Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ. Норвегия и Албания, как члены НАТО, конечно, проголосуют ЗА. А вот остальные — сомнительно.

Бразилия уже заявила о своём нейтралитете. Несмотря на резкое осуждение России со стороны вице-президента Антониу Гамилтона Моурау, ещё более резким было опровержение его слов со стороны президента Жаира Болсонару, который подчеркнул, что о внешней политике имеет право высказываться только он. "Мы за мир, мы хотим мира, мы ездили в Россию с миром, мы установили исключительный контакт с президентом Путиным", — напомнил Болсонару.

Индия оказалась единственным членом QUAD, отказавшимся заклеймить Россию, за что уже подверглась критике Запада. Несмотря на членство в этом альянсе и реверансы в сторону Вашингтона (скорее назло Пекину, а не Москве), она не готова слепо следовать за США в любой ситуации.

Что касается остальных, то они пока отмалчиваются, но едва ли они по собственной инициативе решатся участвовать в переписывании устава ООН, что, по сути, расколет мировое сообщество на два лагеря. США, конечно, могут применить подкуп, действовать угрозами, но набрать девять голосов в Совбезе им будет сложно.

То же самое с двумя третями голосов членов Генеральной ассамблеи. Это вам не ничего не значащие осуждающие резолюции подписывать, тут вопрос мира на земле решается, и мало кто захочет разделять подобную ответственность.

Конечно, гипотетически можно предположить, что Запад всеми правдами и неправдами сумеет продавить изменение устава и исключение России. Ведь холодная война — сочетание слов, которого последние годы стыдливо избегали политики, — сегодня уже не просто реальность, которую невозможно отрицать. Сегодня она подвела нас к красной черте. Сегодня решается судьба мира: каким он будет — однополярным, двухполярным, многополярным — и будет ли вообще? Ставки задраны до небес, и гегемон ставит на карту всё, чтобы остаться таковым. Так что сегодня, когда мы переживаем рождение нового мира, не исключено, что старый будет рушиться с оглушительным треском.

Тем же, кто считает, что это невозможно, что ООН вечна, как и весь постялтинский миропорядок, хочу напомнить, что он уже неоднократно подвергался сомнению — через распад СССР, распад и кровавую многолетнюю гражданскую войну в Югославии. То, что сегодня происходит на Украине, — это отголоски того, что Запад сам растоптал ту конструкцию, которую мы вместе создали после Второй мировой. Написанные тогда правила и созданные механизмы выходят из строя один за другим.

Что касается ООН, то США и их союзники давно и успешно переступают через неё, обесценив её роль в качестве верховного арбитра: сами решают, какие страны признавать нормальными членами мирового сообщества, а какие — изгоями, решают, кого бомбить, а против кого вводить санкции безо всякой оглядки на мировое сообщество.

И тут вспоминается Лига наций, созданная после Первой мировой войны: тогда она казалась универсальным механизмом предотвращения новых глобальных потрясений. Оказалось, что нет.

Кстати, СССР из неё исключили в 1939 году из-за войны с Финляндией, которая нужна была, напомню, для того, чтобы обезопасить наши рубежи от неминуемой агрессии со стороны тогдашнего коллективного Запада во главе с нацистской Германией. А через год началась Вторая мировая. Аналогии и совпадения случайны?

Решится ли Запад на исключение России из Совбеза ООН? 0 Да, есть вероятность. Нет, это невозможно.

Авторы Дмитрий Родионов