С 1 марта изменятся правила проживания и регистрации недвижимости: Что нужно учесть жильцам С 1 марта вступит в силу сразу несколько поправок в законы, которые касаются оформления недвижимости и проживания в квартирах. В чём они заключаются и кого затронут. 27 февраля, 21:40 Обложка © Shutterstock

С 1 марта вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями. Они касаются, в частности, муниципальных квартир. Теперь у нанимателей такого жилья появится новая обязанность. Если в доме что-то неисправно или сломалось какое-то оборудование, то они должны будут незамедлительно сообщать об этом наймодателю. Раньше такой обязанности не было. Жильцы могли сообщать о неполадках лишь в случае необходимости.

— Также с 1 марта ст. 15 ЖК РФ дополняется ч. 6. В ней сказано, что многоквартирным домом признаётся здание, состоящее из двух и более квартир и включающее в себя общее имущество. Многоквартирный дом может также включать в себя принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения или машино-места, которые являются его неотъемлемой конструктивной частью. Кроме того, ст. 48 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" дополняется положениями, расширяющими список документов, которые нужно предоставить для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Юрий Аванесов.

Он отметил, что потребуется предоставить сведения об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории и о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об утверждённом проекте межевания территории (учётный номер такого проекта межевания территории в реестре границ).

Нужно будет предъявить разрешение на строительство; проектную декларацию; план создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства с указанием его местоположения, планируемой площади и каждого из помещений в таком объекте и описанием их технических характеристик. Необходим также план земельного участка, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства, с указанием его площади, условного номера и расположения.

— Понятие объекта долевого строительства теперь будет охватывать и индивидуальный жилой дом в границах территории малоэтажного жилого комплекса. Кроме того, с 1 марта во всех субъектах Федерации должны начать действовать региональные центры компетенций по вопросам городской среды, — добавил Юрий Аванесов.

Ещё одно новшество носит региональный характер и касается жителей Московской области. С 1 марта они смогут оплатить услуги по газификации своего жилья деньгами из регионального материнского капитала. Если дом официально зарегистрирован, а в населённом пункте есть магистральная труба, то газ до границ участка проведут бесплатно. Жильцам потребуется только выбрать нужный пакет оборудования с установкой. Вот его и можно будет оплатить деньгами из регионального маткапитала.

— С 1 марта вступают в силу изменения в статью 77 Земельного кодекса РФ. Они позволяют фермерам строить капитальные жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения. Это очень важное и долгожданное изменение, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По её словам, раньше запрещалось строить капитальные жилые дома на сельхозземлях, а вести фермерское хозяйство не разрешалось на землях ИЖС. Получалось, что фермеры вынуждены были либо жить рядом со своим хозяйством во временных постройках или же иметь отдельные участки для проживания и сельхозработ. Всё это создавало множество неудобств.

Правда, отметила Светлана Петрикова, важно учитывать требования к постройкам на землях сельхозназначения. Там должно быть не более одного жилого дома на один участок площадью не более 500 квадратных метров и не выше трёх этажей. В то же время здание не должно занимать более 0,25% от площади участка.

Пользуетесь ли вы льготами на оплату недвижимости? Да, они меня устраивают Да, но хотелось бы больше Нет, я не льготник Нет, так как не пробовал оформлять льготы

Авторы Нина Важдаева