Украину снабжают наёмниками и оружием, которые уже не помогут Иностранная помощь Украине отправкой туда вооружения и боевиков больше похожа на жест отчаяния. 16384 16384 Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Киевские власти терпят поражение и испытывают проблему с привлечением новых бойцов. Владимир Зеленский уже пообещал силовикам зарплату 100 тысяч гривен в месяц. Похоже, что это не дало необходимого эффекта. Военное ведомство продолжило привлекать новых людей в свои ряды и создало иностранный легион. В него войдут боевики из-за границы. Кроме того, из Европы прибывают вооружение и амуниция, ЕС пообещал 70 самолётов.

Демилитаризация Европы

Указ о предоставлении безвизового режима для будущих бойцов иностранного легиона уже подписан Владимиром Зеленским. В него не смогут попасть россияне. Поведение украинских властей похоже на агонию режима — началась раздача оружия заключённым. Можно вспомнить, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе участвовали бывшие члены незаконных вооружённых формирований, завезённые через Турцию. Стоит отметить, что Реджеп Тайип Эрдоган уже выражал поддержку пока ещё главе Украины Владимиру Зеленскому.

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— Я не думаю, что в иностранный легион наберётся много участников. Это акт отчаяния со стороны Зеленского. Сейчас наши войска окружили Мариуполь. Образован котёл, в котором до 70 тысяч боевиков ВСУ, — это основная ударная группировка. Без неё сопротивления на Украине не будет. Стратегически война для Украины проиграна, — считает политолог Александр Роджерс.

Ситуацию с формированием иностранного легиона прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, процесс формирования такого подразделения — не что иное, как легализация наёмников из разных стран. По данным СМИ, на Украину уже въехали представители французского иностранного легиона, ЧВК Academi, Forward Observations Group и другие. Учитывая, что небо республики закрыто, встаёт вопрос о путях их доставки в страну. Это было сделано либо через западную границу, например польско-украинскую, или же они оказались на Украине ещё до начала "Операции Z".

— Иностранные граждане были на Украине на протяжении всего времени. Перед началом операции происходили неоднократные перехваты. Фиксировались снайперы, минёры, специалисты по противотанковым комплексам. У нас были радиоперехваты, где фигурировали поляки, американцы, прибалты и грузины. Решение Зеленского о создании иностранного легиона — легализация в украинском правовом поле этих вооружённых формирований. Из наёмников они перейдут в регулярные части, — рассказал Лайфу представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. Он пояснил, что это вопрос международного права, так как на наёмников не распространяются международные конвенции.

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В Европе долгое время кричали, что в случае вторжения на Украину в Россию пойдут сотни гробов, получается, что теперь гробы пойдут в Европу и США, а также в азиатские страны.

Негуманитарная помощь

Перед российскими войсками поставлена цель — демилитаризация Украины. Однако европейские страны продолжают переправлять в Незалежную оружие. Такой подход является губительным для Украины. Чем быстрее она сложит оружие, тем будет лучше для неё. Европа этого не хочет понимать.

Нидерланды отправили двести зенитно-ракетных комплексов "Стингер", а также стрелковое оружие и боеприпасы. Болгария, Польша и Словакия передадут 70 самолётов, правда, непонятно, где они будут размещены, — военная инфраструктура почти полностью уничтожена. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что военная помощь от Евросоюза будет оказана на 500 миллионов евро. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные действия русофобией. Всего же Украину обеспечивают оружием как минимум 16 стран.

­— Поставка оружия вызовет определённые проблемы для России, но никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Технику уничтожат, либо она попадёт в качестве трофеев к нам. Самолёты ликвидируют в воздухе. Интересный вопрос о местах их базирования. Есть два варианта: мы не били по гражданским аэродромам, похоже, придётся их также деактивировать. Либо они могут взлетать с территории Польши, а это означает, что Варшава вступит в войну, — пояснил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Находятся и благоразумные страны. Венгрия запретила транзит оружия через свою территорию, при этом Украина будет получать от соседа гуманитарную помощь, топливо и продукты.

Риски

Главная проблема для Украины — неспособность договариваться. В Киеве до сих пор не поняли, что украинцы США и Европе не нужны. Если бы Украина заботилась о своих интересах, а не об интересах Запада и решила все вопросы с Россией ещё в 2014 году, то у неё не было бы проблем с Крымом, Донбассом, не было бы и нынешней спецоперации. Пример Финляндии, которая не входит в НАТО и договаривается о добрососедских отношениях с Россией, демонстрирует, что это оптимальный вариант мирных отношений.

Накопление вооружённых людей, боевиков, ЧВК, военная помощь — всё это во вред Украине. Страна может столкнуться с ещё большей волной преступности, которая и так уже терроризирует мирных граждан. А России придётся уничтожать всех, кто будет представлять угрозу.

Поможет ли Украине иностранный легион? 0 Да. На Украину приедут боеспособные иностранцы Нет. Легиона не существует, а вся затея — легализация наёмников

Авторы Даниил Черных